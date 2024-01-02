Чем опасны долгие новогодние праздники: 9 неочевидных угроз здоровью

После застолья в новогоднюю ночь в течение следующих дней доедаются салаты и закуски, простоявшие всю ночь, а то и дольше на праздничном столе. Результатом этого в лучшем случае может стать расстройство пищеварения, а в худшем — кишечная инфекция. Особо это касается салатов, заправленных майонезом. Поэтому после завершения активной фазы празднования нужно убирать такие продукты в холодильник. Согласитесь, что делается это далеко не всегда. Золотое правило: если есть хоть какие-нибудь сомнения в свежести продуктов, лучше вообще их выбросить , не подвергая здоровье риску. И, конечно, нельзя употреблять в пищу продукты с истекшим сроком годности.