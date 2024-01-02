Чем опасны долгие новогодние праздники: 9 неочевидных угроз здоровью

Самая главная опасность новогодних празднеств — чрезмерный энтузиазм в употреблении спиртных напитков и травмы, полученные при использовании пиротехники. Но есть и не столь очевидные угрозы для здоровья, связанные с затянувшимся отдыхом.
Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал, чего стоит опасаться в предстоящие новогодние каникулы.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Пробка от шампанского и консервная банка
Прежде всего это различные травмы, которые можно получить как на улице, так и не выходя из дома. Ведь даже пробка от шампанского, вылетевшая из бутылки при неправильном открывании, вполне может стать причиной серьезной травмы глаз, даже отслоения сетчатки. А в состоянии активного веселья, нередко подкрепленного спиртным, риск получения ушиба, вывиха, растяжения связок, а то и перелома увеличивается в разы.
Осторожнее следует быть с режущими предметами. Довольно часто серьезные порезы можно получить при открывании консервов или при нарезке твердой сырокопченой колбасы. Опасность может представлять и случайно разбитая посуда или осколки елочных игрушек.
Нарядная обувь
В зимние месяцы всегда увеличивается количество уличных травм из-за гололеда и мороза. А в новогодние праздники риски увеличиваются, прежде всего из-за употребления алкоголя и безрассудного поведения. Свою отрицательную роль может сыграть специально надетая в гости нарядная, но не соответствующая сезону обувь.
По статистике, порядка 70% «новогодних» травм случается на стихийно созданных горках. Опаснее всего кататься в темное время суток. Поэтому нужно выбирать правильную горку: освещенную, с дорожкой для подъема, расположенную подальше от проезжей части.
Обострение хронической болезни
В новогодние каникулы резко увеличивается количество обращений за медицинской помощью по поводу обострения хронических заболеваний пищеварительной системы (гастритов, панкреатитов, холециститов и др.). И это неудивительно: продолжительные каникулы с частыми застольями заставляют забыть о распорядке дня и режиме питания.
Да и многие блюда праздничного рациона, без сомнения очень вкусные, совсем не соответствуют критериям здорового питания (особенно в сочетании с алкоголем). Чтобы справиться с увеличенной нагрузкой, органам желудочно-кишечного тракта приходится работать с удвоенной и утроенной силой, что в конечном счете может привести к обострению заболеваний органов ЖКТ.
Майонезный салат
После застолья в новогоднюю ночь в течение следующих дней доедаются салаты и закуски, простоявшие всю ночь, а то и дольше на праздничном столе. Результатом этого в лучшем случае может стать расстройство пищеварения, а в худшем — кишечная инфекция. Особо это касается салатов, заправленных майонезом. Поэтому после завершения активной фазы празднования нужно убирать такие продукты в холодильник. Согласитесь, что делается это далеко не всегда. Золотое правило: если есть хоть какие-нибудь сомнения в свежести продуктов, лучше вообще их выбросить, не подвергая здоровье риску. И, конечно, нельзя употреблять в пищу продукты с истекшим сроком годности.
Экзотический фрукт
С новогодним столом может быть связано развитие пищевой аллергии. Наиболее аллергенными являются морепродукты, цитрусовые, арахис. Также возможна реакция на различные экзотические продукты, до этого дня никогда не появлявшиеся в обычном рационе.
Переедание
С длительным отдыхом и неправильным питанием в этот период связано и увеличение массы тела. Конечно, это не самая главная опасность, в дальнейшем все можно поправить. Но тем не менее исследования показали, что за время новогодних каникул человек способен набрать от 2 до 4 кг! В немалой степени это связано с тем, что на праздничном столе — исключительно вредные калорийные продукты в сочетании с алкоголем.
Незащищенный секс
Яркие праздничные мероприятия и ожидание новогодних чудес нередко являются причинами снижения осторожности при личных контактах. Неслучайно именно после новогодних каникул возрастает обращение в различные медицинские учреждения по поводу инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), — результата чересчур активного отдыха. Не стоит забывать, что ИППП могут длительное время протекать бессимптомно или малосимптомно, поэтому долго остаются нераспознанными.
А яркая клиническая симптоматика появляется уже на стадии осложнений, порой весьма серьезных. Вот почему после спонтанного новогоднего контакта совсем не будет лишним пройти лабораторное обследование на возбудителей ИППП. В настоящее время для этого широко используются молекулярно-биологические методы лабораторной диагностики — полимеразная цепная реакция (ПЦР) и NASBA. Именно эти методы рекомендованы современными руководствами по диагностике ИППП. Но лучше, конечно, до этого не доводить и не отключать свой разум.
Проблемы со сном
Долгие новогодние каникулы — это еще и время отдыха. А полноценным отдых не может быть без полноценного сна. Этого нередко не хватает во время затянувшихся праздников: многие люди поздно ложатся, а наутро поздно встают, стремясь отоспаться. Из-за этого могут сформироваться стойкие нарушения режима сна и бодрствования, которые значительно затрудняют переход из праздников в будни и привычный рабочий ритм. Поэтому после традиционно бессонной новогодней ночи старайтесь соблюдать рациональный режим сна — всегда ложитесь спать «сегодня».
Простуда
И совсем не стоит забывать, что новогодние каникулы приходятся на сезон активности гриппа и ОРВИ. С одной стороны, долгие выходные приостанавливают ежегодную эпидемию гриппа: пустеют детские сады и школы, предприятия и учреждения, общественный транспорт. Но здоровую атмосферу на праздничных массовых мероприятиях гарантировать трудно.
Но если болезни избежать не удалось, не надо пробовать перенести ее на ногах, это чревато возможными осложнениями для заболевшего и опасностью инфицирования окружающих людей. И никакого самолечения! В случае заболевания необходимо точно определить возбудителя инфекции с помощью лабораторного исследования и обратиться к врачу. А самым надежным методом специфической профилактики гриппа является своевременная вакцинация.
Чтобы избежать возможных неприятностей в новогодние каникулы, нужно не забывать о потенциальных рисках и не терять благоразумия. И праздничные дни оставят только приятные воспоминания.