Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России пошла на спад, но все равно остается еще на довольно высоком уровне. Так что вполне реально подхватить вирус в канун Нового года или в разгар праздников и провести каникулы в постельном режиме.
Если вы приболели и встречаете Новый год не в самом лучшем физическом состоянии, надо ли отказываться от традиционного торжества?
Врач объяснил, можно ли пить алкоголь, если человек заболел, и какие продукты лучше не есть, чтобы не стало хуже.
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь»
Как праздновать, если болеешь
— Отмечать праздник можно в том случае, если отсутствует интоксикация и высокая температура минимум трое суток и все катаральные проявления разрешаются: кашель становится влажным (если он был), уменьшаются проявления ринита, — рекомендует врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Важно, что не развиваются осложнения и человек выздоравливает. В таком случае отмечать Новый год можно, но без фанатизма.
По словам врача, если же вы еще находитесь в активной фазе болезни, но очень хотите праздника, отметить Новый год можно, но выполнив ряд условий.
— Нужно выпить жаропонижающее, стараться пить как можно больше жидкости, есть сбалансированную пищу и лечь спать как можно раньше. И, конечно, постараться не заразить гостей, — обращает внимание врач.
Почему при гриппе нельзя алкоголь
Отказаться от спиртного надо обязательно, если у вас высокая температура, интоксикационный синдром (потливость, слабость, быстрая утомляемость), катаральные проявления (сильный насморк, зуд, чихание).
— Сначала алкоголь расширяет сосуды, но потом этиловый спирт преобразуется в уксусный альдегид, и происходит массивный спазм сосудов, — предупреждает врач. — Высокая температура, токсины в крови и спазм от алкоголя могут привести к сосудистым проблемам, особенно если вы заразились гриппом.
В составе вируса гриппа есть ряд «токсинов», прежде всего — гемагглютинин, уточняет инфекционист.
— Гемагглютинин «бьет» именно по сосудам, — говорит Андрей Поздняков. — Соответственно, если у человека грипп с лихорадкой, употреблять алкоголь категорически нельзя. В таком состоянии нужно обычное обильное питье, причем — лучше щелочное. У большинства людей во время интоксикационного синдрома и лихорадки в крови возникает ацидоз — смещение PH от нейтральной в кислую сторону.
Какой алкоголь во время болезни категорически нельзя
— Точно стоит отказаться от крепких и газированных алкогольных напитков, если вы болеете, — предупреждает врач-инфекционист. — И то и другое ведет к максимальному образованию уксусного альдегида. Крепкий алкоголь проще всего передозировать и получить похмельный синдром. При употреблении газированных алкогольных напитков уксусный альдегид образуется иначе, чем от негазированных напитков. Также необходимо отказаться от различных алкогольных микстов.
Какие продукты лучше не есть, если заболел
— Лучше отказаться от любых продуктов, которые не способствуют нормальному пищеварению: жирных, с большим количеством соусов и майонеза и т. д., — говорит Андрей Поздняков. — Также нельзя переедать. К сожалению, это базовые правила, о которых все забывают в Новый год. Однако при гриппе и ОРВИ важно им следовать. Если вы хотите съесть салат, лучше заправить его не майонезом, а хорошим растительным маслом — в нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые полезны для сосудов.