Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России пошла на спад, но все равно остается еще на довольно высоком уровне. Так что вполне реально подхватить вирус в канун Нового года или в разгар праздников и провести каникулы в постельном режиме.

Если вы приболели и встречаете Новый год не в самом лучшем физическом состоянии, надо ли отказываться от традиционного торжества?

Врач объяснил, можно ли пить алкоголь, если человек заболел, и какие продукты лучше не есть, чтобы не стало хуже.