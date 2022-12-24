Плохое оставьте в уходящем году

Чтобы дать место новым привычкам, отличной традицией может стать расставание с вредными привычками в уходящем году. Пусть даже не со всеми, но хотя бы самыми пагубными. Откажитесь от сигарет, даже электронных, перестаньте принимать большие дозы алкоголя — это уже огромный вклад в копилку здоровья.

Почему так важен отказ от вредных привычек? Не секрет, что они пагубно влияют на весь организм в целом, приводя к кардиологическим болезням, болезням дыхательных путей, снижению иммунитета и другим. Так что одним из лучших обещаний, пожалуй, которое можно дать себе в новом году, будет отказ от курения и алкоголя. Организм скажет спасибо, наладив все жизненные процессы, восстановив работу поджелудочной железы, печени, почек, нервной системы.