Согласно прогнозам, в этом столетии курение табака станет причиной смерти одного миллиарда человек во всем мире, главным образом — в странах с низким и средним уровнем дохода. Об этом говорится в новом перспективном когортном исследовании Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук, опубликованном в журнале The Lancet.

Около половины тех, кто начинает курить сигареты в молодости (до 18 лет), в конечном итоге погибнет от табака, если только они не бросят курить.

Новое исследование показало, что курильщики подвержены повышенному риску 56 различных заболеваний. Как и следовало ожидать, в списке несколько видов рака. Курение также увеличивает риск развития широкого спектра состояний, которые обычно не приводят к смерти, таких как астма, пептическая язва, катаракта, диабет и другие метаболические заболевания.

— Полученные нами результаты — яркое напоминание о серьезных последствиях курения и преимуществах избавления от этой привычки до того, как разовьется какое-либо серьезное заболевание, — заявил Ка Хунг Чан, ведущий автор исследования.