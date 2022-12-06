Согласно прогнозам, в этом столетии курение табака станет причиной смерти одного миллиарда человек во всем мире, главным образом — в странах с низким и средним уровнем дохода. Об этом говорится в новом перспективном когортном исследовании Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук,
Около половины тех, кто начинает курить сигареты в молодости (до 18 лет), в конечном итоге погибнет от табака, если только они не бросят курить.
Новое исследование показало, что курильщики подвержены повышенному риску 56 различных заболеваний. Как и следовало ожидать, в списке несколько видов рака. Курение также увеличивает риск развития широкого спектра состояний, которые обычно не приводят к смерти, таких как астма, пептическая язва, катаракта, диабет и другие метаболические заболевания.
— Полученные нами результаты — яркое напоминание о серьезных последствиях курения и преимуществах избавления от этой привычки до того, как разовьется какое-либо серьезное заболевание, — заявил Ка Хунг Чан, ведущий автор исследования.
Ключевые выводы ученых
Ученые анализировали данные о здоровье более 500 тысяч взрослых китайцев из China Kadoorie Biobank. Оценивались их образ жизни и поведение, включая подробную информацию о курении, возрасте, в котором они начали курить, типе табачных изделий, которые они употребляли, а также учитывались образование и пристрастие к алкогольным напиткам. Вот к таким результатам пришли ученые.
Курение связано с более высоким риском 22 причин смерти (17 для мужчин и 9 для женщин) и 56 отдельных заболеваний (50 для мужчин и 24 для женщин), затрагивающих все системы организма.
У мужчин, которые курят, риск развития любого заболевания в течение жизни выше на 10%, чем у некурящих.
Заболевание с наибольшим повышенным риском (216%) для курильщиков — рак гортани.
19,6% смертей мужчин и 2,8% смертей женщин связаны с регулярным курением.
Люди, бросившие курить добровольно (т.е. до того, как у них развились серьезные заболевания), примерно через 10 лет после отказа от курения имеют такой же уровень риска развития заболевания, как и люди, которые никогда не курили.
Курильщики любого пола, вероятно, умрут в среднем на 3,5 года раньше некурящих — при прочих равных.
Болезни курильщиков
Среди 56 заболеваний, которые чаще встречаются у курильщиков обоих полов, наиболее распространенными ученые назвали:
рак гортани,
рак легких,
рак желудка,
рак мочевого пузыря,
диабет,
инфаркт,
аневризму аорты,
пневмонию,
язву желудка,
катаракту и другие.
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Достаточно ответить на 6 вопросов и узнать — нужно ли вам обращаться за помощью к специалисту или хватит лишь желания и небольшого усилия воли, чтобы отказаться от вредной привычки.