- Многие на подготовку к празднику тратят столько физических и моральных сил, что по его завершении нередко погружаются в пучину чернейшей депрессии. После чего проводят новогодние каникулы в режиме «тюленя» , что, конечно, не идет на пользу организму, — предупреждает Тимур Асанов, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Видновской больницы.

Как все успеть и при этом не растерять силы и праздничный настрой? Тимур Асанов дал 3 совета, как встретить наступающий 2023 год в хорошем настроении.

Не откладывайте все предпраздничные дела на последние числа декабря. Постарайтесь провести уборку дома, купить подарки и продукты заранее и поэтапно. Подарки можно выбрать в интернет-магазинах, а продукты к праздничному столу заказать доставкой накануне торжества. Забудьте о фанатизме в уборке. Если вы собираетесь отмечать праздник в кругу домашних, они закроют глаза на огрехи в интерьере. А если ждете гостей, помните, что после их ухода беспорядка будет еще больше. Не забудьте сделать подарок самому важному для вас человеку — себе. Купите то, о чем давно мечтали, позаботьтесь о подарочной упаковке и вложите записку с добрыми пожеланиями. А потом положите все это под елку вместе с другими подарками.