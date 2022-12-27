Подготовка к Новому году — всегда своеобразный ритуал. И многим он доставляет особое удовольствие: покупать подарки, наряжать елку, украшать квартиру, думать о новогоднем меню с новыми блюдами. Однако иногда в желании все сделать идеально кроется риск переусердствовать. И тогда уже за праздничным столом, когда надо начинать веселиться и отдыхать, может накрыть смертельная усталость и плохое настроение. А после новогодней ночи — и вовсе депрессия.
Врач-терапевт, заместитель главного врача Видновской больницы
- Многие на подготовку к празднику тратят столько физических и моральных сил, что по его завершении нередко погружаются в пучину чернейшей депрессии. После чего проводят новогодние каникулы в режиме «тюленя», что, конечно, не идет на пользу организму, — предупреждает Тимур Асанов, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Видновской больницы.
Как все успеть и при этом не растерять силы и праздничный настрой? Тимур Асанов дал 3 совета, как встретить наступающий 2023 год в хорошем настроении.
Не откладывайте все предпраздничные дела на последние числа декабря. Постарайтесь провести уборку дома, купить подарки и продукты заранее и поэтапно. Подарки можно выбрать в интернет-магазинах, а продукты к праздничному столу заказать доставкой накануне торжества.
Забудьте о фанатизме в уборке. Если вы собираетесь отмечать праздник в кругу домашних, они закроют глаза на огрехи в интерьере. А если ждете гостей, помните, что после их ухода беспорядка будет еще больше.
Не забудьте сделать подарок самому важному для вас человеку — себе. Купите то, о чем давно мечтали, позаботьтесь о подарочной упаковке и вложите записку с добрыми пожеланиями. А потом положите все это под елку вместе с другими подарками.
- Важно понимать, что новогодний праздник совсем не должен быть идеальным. Не стоит пытаться все доводить до совершенства и стараться держать все аспекты под контролем. Нужно организовать все так, чтобы можно было чувствовать себя максимально комфортно, — посоветовал Тимур Асанов.
3 вещи, которые забирают силы перед Новым годом
По словам психотерапевта Джоуи Трайн, под приятными, казалось бы, предновогодними хлопотами на самом деле скрывается реальный риск «провалиться» в стресс и депрессию. Все это связано с повышенной умственной и эмоциональной нагрузкой перед праздниками.
По словам эксперта, эти 3 вещи больше всего незаметно истощают нас перед Новым годом.
Покупка подарков. Надо за достаточно короткое время придумать, что подарить самым разным людям. За всем этим стоит множество мыслительных процессов, и человек невольно устает от них.
Организация поездок и активностей в каникулы. Если вы планируете поездку к родным в Новый год и думаете, куда бы сходить в каникулы с детьми, это тоже добавляет умственной нагрузки.
Общение с большим количеством людей. Новогодние праздники часто требуют от нас серьезных эмоциональных затрат. Корпоративы и подготовка к ним, созвоны с близкими и друзьями могут довести до эмоциональной усталости и выгорания.
Если вы чувствуете, что перегружены, психотерапевт посоветовала установить себе границы — позволить себе опоздать куда-то, если нужна короткая передышка. Или порадовать себя и купить что-то полезное и красивое. А еще можно просто отменить какое-то из мероприятий. По крайней мере, такой подход позволит вам дойти до конца новогодней дистанции здоровым и бодрым, а не с отбитым напрочь желанием праздновать.