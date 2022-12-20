Действительно, новогодняя ель может выглядеть по-разному — искусственная или натуральная, большая или маленькая, с шарами одного цвета или с игрушками всех цветов радуги, самодельными или необычными, эксклюзивными. Как говорят психологи, по тому, какую елку выбирает человек и как он ее украшает, можно нарисовать портрет его личности.
По словам психолога Ольги Куликовой, один из способов проанализировать психотип — проверить его по методике радикалов, которую разработал врач-психиатр, психолог Виктор Пономаренко.
Психолог когнитивно-поведенческого подхода
— Радикалами он назвал усиленные черты характера и паттерны поведения, которые проявляются в разных ситуациях. Всего их 7: паранойяльный, истероидный, эпилептоидный, шизоидный, гипертимный, эмотивный и тревожный радикал. И человек каждого из этих психотипов будет выбирать и украшать ель по-своему, — говорит Ольга Куликова.
Психолог рассказала, как выглядела бы елка у каждого из них.
1. Практичная классическая
Паранойяльный (целеустремленный) тип личности характерен для людей прагматичных, консервативных, упрямых. Елку такой человек выберет искусственную, потому что практично. Подбирать будет не по красоте, а по качеству.
Паранойял — трудоголик. Он поставит ель еще в ноябре, иначе в рабочей суете рискует забыть про Новый год. Возможно, это будет даже не целое дерево, а ветки — чтобы не отвлекаться от дел. Украсит игрушками в одной цветовой гамме.
2. Яркая, роскошная, большая
Это новогоднее дерево характерно для истероидного психотипа. Такой человек манерный, демонстративный. Видит себя актером, а окружающих — зрителями, восхищения которых он должен добиться любыми способами. Поэтому выберет самую большую и пышную елку. Идеально, если она будет необычного цвета.
Украшения истероид подберет максимально яркие, даже эксклюзивные. Обязательно покажет гостям самую дорогую игрушку на елке и расскажет, каким трудом она ему досталась. Игрушек будет много — все разных цветов, а верхушку украсит звезда.
3. Минималистичная
Такую ель выбрал бы человек эпилептоидного типа личности (застревающий и возбудимый). Это человек системный, любит чистоту, трепетно относится к организации пространства. Елку купит искусственную, чтобы не осыпалась и не нарушала порядок в комнате. Она будет симметричной, аккуратной, без вольностей.
Оформлять ее он будет в одном цвете или выберет два идеально сочетающихся оттенка. Игрушек на елке немного, но все они будут качественные. Ничего лишнего.
4. Странная
Шизоидный (странный) тип личности обычно бывает у людей творческих, с нестандартными взглядами. Такой человек может обернуть кактус мишурой и сказать, что так и нужно. Не для того, чтобы произвести впечатление, как истероид, а потому что «я художник, я так вижу».
Даже если шизоид найдет где-то обычную ель, на ней будет царить хаос. Он повесит цветные шары, скрепки, открытки и вообще все что найдет. Поставит он елку тоже необычно — может, к примеру, подвесить к потолку.
5. Украшенная наполовину
Гипертимный (жизнерадостный) психотип радуется жизни и везде умеет находить плюсы. О выборе елки он не переживает — может купить первую попавшуюся. Но обязательно возьмет искусственную и компактную, так как склонен к практичности.
В организации пространства гипертимный тип небрежен, все делает в спешке. Над оформлением долго думать не будет — повесит простые однотонные шары. Возможно, сразу купит елку с декором — чтобы не тратить время. А если начнет украшать сам, может бросить все на полпути и оставить так.
6. Семейная, уютная
Эмотивный (чувствительный) радикал — человек очень добрый, стремится к гармонии и уюту. Он не любит беспорядок, но не так сильно, как эпилептоид.
Такой человек выберет живую ель, украсит ее деревянными игрушками, поделками, шариками с фотографиями своих близких. Если в доме есть дети, то как заботливый родитель повесит для них конфеты и пряники.
7. Самая маленькая
Человек тревожного (боязливого) типа сдержанный, ценит безопасность, переживает по пустякам.
Он выберет небольшую елочку или поставит несколько веток, чтобы точно ничего не упало. Все должно быть максимально безопасно. Игрушки подберет небьющиеся и скромные.
А что с цветом
По цветовому оформлению елки тоже можно кое-что сказать о чертах характера хозяина дома.
— Чтобы картина о личности сложилась более полная, методику радикалов можно дополнить цветовым тестом Макса Люшера. Он поможет конкретизировать черты характера на основе цвета, преобладающего в оформлении елки, — говорит Ольга Куликова.
Синий. Символизирует гармонию, глубину. Его выбирают люди спокойные, флегматичные, стремящиеся к миру в доме.
Зеленый. Это цвет здоровья, независимости. Он понравится человеку, который следит за здоровьем и может страдать от того, что не получает признания других людей.
Красный. Этот цвет символизирует жизненную силу. Люди, которые его выбирают, хотят ощущать всю полноту жизни и получать от этого удовольствие.
Фиолетовый. Цвет мистики и волшебства. В нем смешались красный и синий, поэтому его предпочтет человек, в котором энергия борется со спокойствием.
Желтый. Этот цвет символизирует легкость, счастье, позитив. Возможно, он говорит о том, что человеку не хватает этих эмоций, что-то внутри его тяготит.
Коричневый. Это смесь желтого и красного. Тому, кто его выбирает, не хватает внутренней силы. Он чувствует усталость, жаждет уюта и умиротворения.
Серый, серебристый. Это нейтральные цвета. Если они преобладают в оформлении елки, человек закрыт и хочет остаться в стороне от эмоций.
— Проанализировав главный новогодний атрибут, можно понять, к чему склонен человек — к консерватизму, уюту или полной анархии. Но какое бы оформление он ни выбрал, главное — чтобы оно создавало ощущение праздника. Ведь атмосферу создают не атрибуты, а тот смысл, который в них вкладывается, — заключила психолог.