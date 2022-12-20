Психолог рассказала, как выглядела бы елка у каждого из них.

1. Практичная классическая

Паранойяльный (целеустремленный) тип личности характерен для людей прагматичных, консервативных, упрямых. Елку такой человек выберет искусственную, потому что практично. Подбирать будет не по красоте, а по качеству.

Паранойял — трудоголик. Он поставит ель еще в ноябре, иначе в рабочей суете рискует забыть про Новый год. Возможно, это будет даже не целое дерево, а ветки — чтобы не отвлекаться от дел. Украсит игрушками в одной цветовой гамме.

2. Яркая, роскошная, большая

Это новогоднее дерево характерно для истероидного психотипа. Такой человек манерный, демонстративный. Видит себя актером, а окружающих — зрителями, восхищения которых он должен добиться любыми способами. Поэтому выберет самую большую и пышную елку. Идеально, если она будет необычного цвета.

Украшения истероид подберет максимально яркие, даже эксклюзивные. Обязательно покажет гостям самую дорогую игрушку на елке и расскажет, каким трудом она ему досталась. Игрушек будет много — все разных цветов, а верхушку украсит звезда.

3. Минималистичная

Такую ель выбрал бы человек эпилептоидного типа личности (застревающий и возбудимый). Это человек системный, любит чистоту, трепетно относится к организации пространства. Елку купит искусственную, чтобы не осыпалась и не нарушала порядок в комнате. Она будет симметричной, аккуратной, без вольностей.

Оформлять ее он будет в одном цвете или выберет два идеально сочетающихся оттенка. Игрушек на елке немного, но все они будут качественные. Ничего лишнего.

4. Странная

Шизоидный (странный) тип личности обычно бывает у людей творческих, с нестандартными взглядами. Такой человек может обернуть кактус мишурой и сказать, что так и нужно. Не для того, чтобы произвести впечатление, как истероид, а потому что «я художник, я так вижу».

Даже если шизоид найдет где-то обычную ель, на ней будет царить хаос. Он повесит цветные шары, скрепки, открытки и вообще все что найдет. Поставит он елку тоже необычно — может, к примеру, подвесить к потолку.

5. Украшенная наполовину

Гипертимный (жизнерадостный) психотип радуется жизни и везде умеет находить плюсы. О выборе елки он не переживает — может купить первую попавшуюся. Но обязательно возьмет искусственную и компактную, так как склонен к практичности.

В организации пространства гипертимный тип небрежен, все делает в спешке. Над оформлением долго думать не будет — повесит простые однотонные шары . Возможно, сразу купит елку с декором — чтобы не тратить время. А если начнет украшать сам, может бросить все на полпути и оставить так.

6. Семейная, уютная

Эмотивный (чувствительный) радикал — человек очень добрый, стремится к гармонии и уюту. Он не любит беспорядок, но не так сильно, как эпилептоид.

Такой человек выберет живую ель, украсит ее деревянными игрушками, поделками, шариками с фотографиями своих близких . Если в доме есть дети, то как заботливый родитель повесит для них конфеты и пряники.

7. Самая маленькая

Человек тревожного (боязливого) типа сдержанный, ценит безопасность, переживает по пустякам.