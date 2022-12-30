Как отмечать Новый год, если остался в одиночестве: инструкция от психотерапевта

Новый год — семейный праздник. В эту ночь принято собираться за большим столом, загадывать желания, много танцевать. Кто-то предпочитает встретить бой курантов с родными, а потом отправиться на вечеринку до утра к друзьям. В любом случае в новогоднюю ночь должно быть весело и сказочно.
Но так случается, что главный праздник в году кому-то приходится встретить в одиночестве. Например, человек только переехал в другой город и еще никого не знает, нет компании, с которой можно было бы повеселиться и отметить Новый год. Как быть в такой ситуации? Рассказывает психотерапевт.
Врач-психотерапевт, остеопат, мануальный терапевт клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной
Новый год — любимый праздник маркетологов
Перед Новым годом в СМИ, в кино и рекламных роликах мы видим один и тот же сюжет — как праздник встречают большой дружной семьей. Обилие таких картинок может вызвать чувство одиночества у тех, кто находится далеко от близких или собирается встретить праздник один.
— Мало кто знает, но ожидание крупных праздников может быть причиной сниженного настроения и повышенной тревожности. Такое состояние называют «праздничной депрессией». Этот диагноз есть в Международной классификации болезней: «расстройство адаптации, кратковременная депрессивная реакция», — рассказывает психотерапевт.
У праздничной депрессии много причин. Например, она может возникнуть из-за:
больших финансовых трат на подарки;
несовпадения высоких ожиданий от праздника и реальности (многие ждут чуда);
стресса, связанного с необходимостью посещения различных шумных мероприятий;
покупки и приготовления необходимых вещей и блюд к празднику.
Не стоит забывать, что канун Нового года — время подведения итогов, и многие, оглядываясь назад, сосредотачиваются лишь на невыполненных делах и нереализованных планах. С разочарованием могут столкнуться и те, кто привык сравнивать себя с другими. Все это негативно сказывается на настроении, многим хочется, чтобы праздник уже скорее прошел.
Не с кем отмечать Новый год, как быть?
— На человека могут давить различные суеверия, связанные с Новым годом. Например, «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», «В новогоднюю ночь должно произойти чудо» и так далее. Не стоит придавать значения навязанному нам фильмами и обществом символизму, ведь 1 января — это всего лишь один из 365 дней в году. А новогодняя ночь — это совсем не символ будущего года, и тем более всей вашей жизни! — говорит Елена Патикина.
Если вы встречаете Новый год в одиночестве, то попробуйте следовать этим правилам.
Проведите этот день так, как вы хотите. Сосредоточьтесь на себе и своих желаниях, а не на том, что хотят или ожидают от вас другие.
Если вы хотели бы встретить Новый год в компании, но обстоятельства сложились так, что вы встречаете его один, помните: одиночество может быть только внутри, а не снаружи. Кто выходил на улицу в Новый год, знает, что все люди в этот момент настроены на общение.
Вместо того чтобы зацикливаться на негативных мыслях, попробуйте записать список позитивных утверждений, например: «Этот год будет для меня отличным», «Я провожу год миром и любовью», «В этом году мои мечты исполнятся».
Побалуйте себя: закажите или приготовьте свою любимую еду, включите любимый фильм или телепередачу, купите подарок для себя.
Вспомните свои достижения за последний год: неважно, большие они или маленькие. Не сравнивайте свои достижения с успехами окружающих.
Отпустите старый год со всеми его обидами и переживаниями. Начните встречу Нового года с чистого листа — напишите все пожелания и мечты, представив будущее в деталях.
Это будет бесценный опыт
Отмечать Новый год одному — это отличная возможность прислушаться к себе, своим желаниям, поставить разумные цели на следующий год.
— Время, проведенное в одиночестве, можно рассматривать как передышку от постоянных обязательств перед другими, отдых от навязанных формальностей. Такой опыт может приблизить к чувству внутренней свободы и покоя, — говорит психотерапевт.
Также Новый год, проведенный в одиночестве, может стать временем для расслабления. Когда вокруг царит суматоха и беспокойство, побыть наедине с собой — это возможность избежать стресса, заняться приятными делами, на которые раньше не было времени.