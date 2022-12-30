Как отмечать Новый год, если остался в одиночестве: инструкция от психотерапевта

Новый год — любимый праздник маркетологов

Перед Новым годом в СМИ, в кино и рекламных роликах мы видим один и тот же сюжет — как праздник встречают большой дружной семьей. Обилие таких картинок может вызвать чувство одиночества у тех, кто находится далеко от близких или собирается встретить праздник один.

— Мало кто знает, но ожидание крупных праздников может быть причиной сниженного настроения и повышенной тревожности. Такое состояние называют «праздничной депрессией». Этот диагноз есть в Международной классификации болезней: «расстройство адаптации, кратковременная депрессивная реакция», — рассказывает психотерапевт.

У праздничной депрессии много причин. Например, она может возникнуть из-за:

больших финансовых трат на подарки;

несовпадения высоких ожиданий от праздника и реальности (многие ждут чуда);

стресса, связанного с необходимостью посещения различных шумных мероприятий;

покупки и приготовления необходимых вещей и блюд к празднику.

Не стоит забывать, что канун Нового года — время подведения итогов, и многие, оглядываясь назад, сосредотачиваются лишь на невыполненных делах и нереализованных планах. С разочарованием могут столкнуться и те, кто привык сравнивать себя с другими. Все это негативно сказывается на настроении, многим хочется, чтобы праздник уже скорее прошел.