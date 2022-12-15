А вы в каком возрасте перестали слышать звон новогодних колокольчиков? Или может слышите их до сих пор — в отличие от многих взрослых?
Вот что говорят психологи о том, что именно стоит взрослым рассказывать детям про Деда Мороза, когда и как.
психолог, гештальт-терапевт, сооснователь «Карьерного Клуба» в Екатеринбурге, автор программы по самооценке «Первая космическая»Сайт
Папа — это Дед Мороз?
— Лучше всего рассказать ребенку о том, что Дед Мороз — сказочный, а не реальный персонаж, в возрасте 6–7 лет, — считает психолог Екатерина Чеснокова. — Это важный переходный период: от беззаботного детства к более взрослому этапу.
Кроме того, в этом возрасте дети уже могут догадаться, кто скрывается под маской Деда Мороза на домашнем празднике.
— Ребенок уже способен сопоставлять факты — папа ушел из квартиры и через пять минут пришел в гости Дед Мороз. Малыш уже все замечает, делает выводы и свои умозаключения, — рассказывает психолог.
Надо учитывать, что семилетки в любой момент могут узнать всю правду про Деда Мороза и от детей постарше — и сразу поверить в нее, в отличие от малышей. Так что родителям лучше вовремя сделать упреждающий шаг, чтобы не пришлось оправдываться. А еще вовремя научить ребенка адекватно воспринимать реальность, чтобы успешно функционировать в социуме.
— Вера в Деда Мороза формирует инфантильный подход к жизни, когда все желания выполняет какой-то волшебник, и достаточно только захотеть и дождаться определенного часа, — объясняет Екатерина Чеснокова. — Если для ребенка до 6–7 лет это нормально, то для более взрослых детей надо формировать понимание, что человек сам влияет на исполнение своих желаний.
Способ написать на бумажке «Хочу машинку или куклу» и положить в морозилку, во взрослой реальности НЕ работает.
Когда и как сказать правду про Деда Мороза
Надо признать — информация о том, что Деда Мороза не существует, ребенком будет восприниматься как потеря.
— Будут разные закономерные стадии проживания этого горя — от гнева и отрицания до принятия. Важно поддержать ребенка и быть готовым обсуждать с ним этот вопрос столько раз, сколько ему понадобится, — говорит психолог.
Именно поэтому не стоит заявлять ребенку в канун самого праздника: «А вот сейчас я тебе расскажу всю правду про Деда Мороза». Лучше сделать это сильно заранее — летом, например. Тогда малыш успеет адаптироваться к новой ситуации.
— Вариант рассказать о Деде Морозе перед Новым годом — самый плохой, так как каждый декабрьский день дети сталкиваются с темой праздника, а это будет лишний раз провоцировать разнообразные чувства, которые еще не переработала психика. Некоторым детям может потребоваться несколько месяцев, чтобы по-настоящему свыкнуться с мыслью, что Деда Мороза не существует, — объясняет Екатерина Чеснокова.
Что именно сказать детям
— Важно донести до ребенка, что весь праздник придумывают и создают родители, а не мифический персонаж, и обратить внимание на то, как здорово, когда можешь сам создавать волшебство для себя и своих близких — дарить то, что им хочется получить, делать добро, — обращает внимание психолог. — Ребенку важно увидеть переход от детского ощущения чуда «по щучьему велению, по моему хотению» до реальных действий взрослых, которые воплотили праздник в жизнь — именно для него. И что он сам может исполнять свои желания и достигать целей, а не надеяться на сказку.
детский психолог
Что дает ребенку вера в Деда Мороза
— Дед Мороз — это по сути мотиватор. Как обычно родители говорят? Вот будешь хорошо себя вести, и Дед Мороз принесет тебе подарок, — рассказывает детский психолог Марина Епифанова. — В дальнейшей жизни это помогает ребенку идти к своей мечте и не расставаться с ней.
Вера ребенка в волшебство, связанное с Новым годом, сильна в том, что ребенок учится мечтать, она делает его добрее.
— Часто ребенок просит у Деда Мороза подарки не только себе, — обращает внимание психолог. — Он может «загадать» работу папе, счастье маме, здоровье бабушке, да даже «мир во всем мире»… Дед Мороз — тот персонаж, которому дети могут доверить все, что они думают и чувствуют. Считаю, что родителям важно хранить эту тайну с волшебством так долго, насколько это возможно. Нужно, пока получается, поддерживать веру детей в волшебство.
психолог, специалист ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», шеф-редактор журнала «Семья и школа»
Как сохранить веру в чудеса без Деда Мороза
— Когда ребенок знает правду о Деде Морозе, ему может казаться, что праздники потеряли свое значение, — говорит и психолог Анастасия Савина. — Тут важно напомнить детям, что Дед Мороз — лишь один из аспектов праздника, но есть много других традиций, которые будут продолжаться — например, украшение елки, развешивание гирлянд, покупка подарков, благотворительные ярмарки в школе и т. п. Расскажите о своем опыте, когда вы узнали, что Деда Мороза не существует, и какие традиции новогодних праздников были в вашей семье.
Это также прекрасное время, чтобы начать новые праздничные традиции с семьей.
— Начало традиции может помочь ребенку понять, что праздники могут оставаться особенными и без Деда Мороза. Ведь понимание, что такое радуга — с точки зрения науки, — не делает ее менее волшебной. Со временем Дед Мороз из реального человека превращается в концепцию доброты и дарения.