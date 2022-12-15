Когда и как сказать правду про Деда Мороза

Надо признать — информация о том, что Деда Мороза не существует, ребенком будет восприниматься как потеря.

— Будут разные закономерные стадии проживания этого горя — от гнева и отрицания до принятия. Важно поддержать ребенка и быть готовым обсуждать с ним этот вопрос столько раз, сколько ему понадобится, — говорит психолог.

Именно поэтому не стоит заявлять ребенку в канун самого праздника: «А вот сейчас я тебе расскажу всю правду про Деда Мороза». Лучше сделать это сильно заранее — летом, например. Тогда малыш успеет адаптироваться к новой ситуации.

— Вариант рассказать о Деде Морозе перед Новым годом — самый плохой, так как каждый декабрьский день дети сталкиваются с темой праздника, а это будет лишний раз провоцировать разнообразные чувства, которые еще не переработала психика. Некоторым детям может потребоваться несколько месяцев, чтобы по-настоящему свыкнуться с мыслью, что Деда Мороза не существует, — объясняет Екатерина Чеснокова.