«Это время создано для замирания»

— Миф о новогоднем настроении вообще довольно недавний, — пояснила в своем блоге психолог Анастасия Рубцова. — Если мы обратимся к народным традициям, там момент перехода — между разными временами года, между разными состояниями человека — это пространство пустоты. Что-то завершается. По этому поводу уместны печаль и даже горевание. Так же и с окончанием года — он заканчивается, уходит безвозвратно, мы отпускаем его, в каком-то смысле хороним.

Переход из старого года в новый психолог сравнила с тем, как, выходя замуж, девушка в народной традиции оплакивает свою девичью жизнь.