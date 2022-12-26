Если за несколько дней до Нового года праздничное настроение у вас так и не появилось, не надо устраивать «танцы с бубнами» и притягивать его за уши.
Это совершенно необязательно, даже наоборот, — не получается веселиться и радоваться, поплачьте, потоскуйте, погорюйте перед праздником. Такой способ — тоже неплохой вариант проститься с уходящим годом. Почему, объяснила психолог.
«Это время создано для замирания»
— Миф о новогоднем настроении вообще довольно недавний, —
Переход из старого года в новый психолог сравнила с тем, как, выходя замуж, девушка в народной традиции оплакивает свою девичью жизнь.
— Важно было оплакивать качественно, от всей души, — говорит Анастасия Рубцова. — Чтобы не заносить этот плач в новую семью и чтобы адаптация к новому прошла быстрее. Так что совершенно естественно и даже хорошо, если в конце года нам хочется погоревать. Потосковать. Замереть. Это темное холодное время создано для замирания.
Новогоднее настроение — миф
— Идея того, что нам должно быть непременно «радостно и празднично» перед Новым годом, родилась всего несколько десятилетий назад — и не без влияния рекламы, — обращает внимание психолог. — Я видела в жизни единицы взрослых людей, которые демонстрировали вот это радостно-лучезарное настроение. Обычно его все-таки демонстрируют товарищи 5-7 лет.
Психолог отмечает, что совершенно нормально, если у вас перед Новым годом ощущается не предвкушение праздника, а, скорее, вас одолевают суета и спешка.
— Для взрослого человека Новый год — это всегда некоторое чувство, что нужно успеть устроить праздник всем, особенно детям, — отмечает Анастасия Рубцова. — А еще перед Новым годом часто есть тревожное ожидание перемен. Вот это и есть наша взрослая норма.
Ранее психотерапевт Джоуи Трайн рассказала, что перед Новым годом есть риск провалиться в стресс — из-за обилия самых разных задач и избытка общения. Люди, которые активно готовятся к празднику, — закупают подарки близким, планируют поездки, готовят праздничный стол, еще и успевают работать и участвовать в корпоративах, — сталкиваются с чрезмерной умственной и эмоциональной нагрузкой.
Когда вы держите все задачи в голове, жонглируете ими каждый день, вкладываете энергию в их выполнение, еще и не забываете про рутинные домашние и рабочие дела, это запросто может быть фактором стресса. Как снизить накал предпраздничной суеты и позаботиться о себе — в материале «Доктора Питера».