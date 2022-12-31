Однако медик в беседе с радио Sputnik подчеркнул: сам по себе секс очень полезен для здоровья. В умеренных количествах он ускоряет метаболические процессы, провоцирует выработку половых гормонов. Люди, практикующие воздержание, рискуют быстро набрать лишний вес.

При этом следует помнить, что «нормативы» у всех разные. Частично размер сексуальных аппетитов зависит от возраста, но в целом все индивидуально.

Кстати

Бывает так, что у партнеров совсем разные сексуальные темпераменты: кому-то нужен секс раз в день, а кому-то вполне хватает раза в месяц. Что делать, если вы с любимым человеком не сходитесь в желаниях? Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

О сексе многие говорить открыто стесняются, даже со своей второй половинкой. И очень зря: интим — важная часть человеческих отношений, и без откровенных разговоров в этой сфере могут появиться серьезные проблемы. О том, какие еще вещи могут убить секс в ваших отношениях, можно узнать ЗДЕСЬ.

Порой проблемы с сексом возникают не из-за проблем в отношениях или усталости. Иногда пропавшее либидо — первый признак серьезной болезни. О том, при каких недугах человек может внезапно перестать хотеть заниматься сексом, можно прочитать ЗДЕСЬ.