Каждый отмечает Новый год по-разному. Для кого-то идеальный праздник — это традиционное застолье, оливье и мандарины. А кто-то поспешил проводить уходящий год в теплых краях.
Некоторые встретят этот праздник в романтической атмосфере со своими возлюбленными. Однако доктор медицинских наук, специалист минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков напоминает: секс и алкоголь плохо сочетаются друг с другом.
В праздничную ночь многие люди позволяют себе спиртное. Однако сочетание горячительных напитков и любовных утех может дать большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, после обильных возлияний спиртного велик риск незащищенного секса, что может закончиться венерическими заболеваниями. Алкоголь расслабляет человека, и под его действием многие теряют контроль над собой.
Однако медик в беседе с радио
При этом следует помнить, что «нормативы» у всех разные. Частично размер сексуальных аппетитов зависит от возраста, но в целом все индивидуально.
Кстати
Бывает так, что у партнеров совсем разные сексуальные темпераменты: кому-то нужен секс раз в день, а кому-то вполне хватает раза в месяц. Что делать, если вы с любимым человеком не сходитесь в желаниях? Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
О сексе многие говорить открыто стесняются, даже со своей второй половинкой. И очень зря: интим — важная часть человеческих отношений, и без откровенных разговоров в этой сфере могут появиться серьезные проблемы. О том, какие еще вещи могут убить секс в ваших отношениях, можно узнать ЗДЕСЬ.
Порой проблемы с сексом возникают не из-за проблем в отношениях или усталости. Иногда пропавшее либидо — первый признак серьезной болезни. О том, при каких недугах человек может внезапно перестать хотеть заниматься сексом, можно прочитать ЗДЕСЬ.