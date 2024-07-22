Бомба замедленного действия: чем опасны лишние килограммы, объяснил реабилитолог

Сбалансированное питание. Создайте рацион, богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, а также ограничьте потребление продуктов, которые перегружают организм. Рассмотрите возможность использовать систему интервального голодания.

Контроль за жидкостью. Пейте достаточное количество воды, но избегайте чрезмерного употребления, которое может привести к задержке жидкости в организме, отекам. Рекомендуется раздельное потребление воды и еды, не запивайте пищу жидкостью.

Физические нагрузки. Подберите вид спорта или индивидуальные тренировки для снижения веса. Во избежании травм и нанесения вреда здоровью лучше заниматься со специалистом, начинать с минимальных нагрузок и постепенно их увеличивать.

Массаж. Он улучшает кровообращение и лимфоток, что способствует уменьшению отеков и ускорению обмена веществ. При похудении также может обвисать кожа. Чтобы этого избежать, нужно делать массаж. Кроме того, массаж помогает расслабиться и снять стресс, что, в том числе, может положительно сказаться и на пищевых привычках.

Микроэлементы для эластичности кожи. Чтобы кожа была упругой и не обвисала при похудении, необходимо употреблять в пищу продукты, богатые витамином С, витамином Е, цинком и коллагеном.

Управление стрессом. Найдите способы справляться со стрессом, например, через йогу, медитацию или хобби. Найдите увлечения, которые вам нравятся и, которые вы можете делать с удовольствием, даже при лишнем весе. Это могут быть танцы, рисование, чтение или что-то еще, что приносит вам радость. Увлечения помогают отвлечься от мыслей о еде и вести более активный образ жизни.

Принятие себя. Принятие себя — это не просто слова. Это — заглянуть внутрь себя и осознать, что никогда не поздно начать меняться, что можно получать удовольствие от здорового образа жизни, избавиться от лишнего веса и стать стройной, обрести уверенность в себе и ловить на себе восхищенные взгляды.