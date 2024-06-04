Не богатырь, а больной ребенок: как плацента влияет на вес плода и его будущее здоровье

Однако, по словам профессора, чаще сегодня встречается другой вариант — это увеличение транспорта питательных веществ к плоду, что приводит к его ожирению. При рождении такие дети крупнее нормы и весят больше 4 килограммов. При этом будущие последствия для ребенка в этом случае все те же: сердечно-сосудистые и метаболические заболевания. Но есть и свои нюансы.