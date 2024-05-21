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У 48-летней женщины выросли две опухоли, составлявшие треть ее веса

У 48-летней жительницы Подмосковья вырос в размерах живот, но причина этого была не в переедании. Все оказалось гораздо серьезнее.

21 мая 2024
еда живот выпирает вперед причины
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iStockphoto

Женщина жаловалась на боль и выросший в объеме живот. Обследование, проведенное врачами Московского областного онкологического диспансера, показало: у пациентки рак яичников третьей стадии.

По словам Ирины Карьгиной, заведующей отделением онкогинекологии № 4, опухоль выросла настолько, что начала сдавливать органы брюшной полости. Это не давало женщине нормально есть, передвигаться, дышать и в целом вести привычный образ жизни.

«Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 кг, а вес удаленной опухоли — 14 кг, что составило одну треть всего веса женщины», — рассказала Ирина Карьгина.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Московской области, на консилиуме онкологи решили далее направить пациентку на химиотерапию. По словам врачей, послеоперационный период прошел у нее без осложнений.

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Чтобы поймать на ранней стадии этот вид женского рака, надо регулярно проходить плановые осмотры у гинеколога — не реже раза в год, а при необходимости — сдавать анализы.

Кроме того, важно обращать внимание на следующие симптомы, которые могут появиться уже на более поздних стадиях болезни. Особенно женщинам старше 50 лет. Их называли ранее в общественной организации Ovarian Cancer Action. Эти признаки не всегда говорят о раке яичников, но должны стать поводом для консультации врача:

  • боль в желудке;

  • вздутие живота;

  • быстрое насыщение и потеря аппетита;

  • частое мочеиспускание.

Также в списке дополнительных тревожных симптомов могут быть запоры, боль и дискомфорт в области таза, боль в спине, быстрая утомляемость.

Что может спровоцировать рак яичников и кто в зоне особого риска? Разъяснение онколога-гинеколога Клиники Пирогова СПбГУ читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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