У 48-летней женщины выросли две опухоли, составлявшие треть ее веса

Кроме того, важно обращать внимание на следующие симптомы, которые могут появиться уже на более поздних стадиях болезни. Особенно женщинам старше 50 лет. Их называли ранее в общественной организации Ovarian Cancer Action. Эти признаки не всегда говорят о раке яичников, но должны стать поводом для консультации врача: