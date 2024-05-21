У 48-летней женщины выросли две опухоли, составлявшие треть ее веса

Женщина жаловалась на боль и выросший в объеме живот. Обследование, проведенное врачами Московского областного онкологического диспансера, показало: у пациентки рак яичников третьей стадии.
По словам Ирины Карьгиной, заведующей отделением онкогинекологии № 4, опухоль выросла настолько, что начала сдавливать органы брюшной полости. Это не давало женщине нормально есть, передвигаться, дышать и в целом вести привычный образ жизни.
«Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 кг, а вес удаленной опухоли — 14 кг, что составило одну треть всего веса женщины», — рассказала Ирина Карьгина.
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Чтобы поймать на ранней стадии этот вид женского рака, надо регулярно проходить плановые осмотры у гинеколога — не реже раза в год, а при необходимости — сдавать анализы.
Кроме того, важно обращать внимание на следующие симптомы, которые могут появиться уже на более поздних стадиях болезни. Особенно женщинам старше 50 лет. Их называли ранее в общественной организации Ovarian Cancer Action. Эти признаки не всегда говорят о раке яичников, но должны стать поводом для консультации врача:
боль в желудке;
вздутие живота;
быстрое насыщение и потеря аппетита;
частое мочеиспускание.
Также в списке дополнительных тревожных симптомов могут быть запоры, боль и дискомфорт в области таза, боль в спине, быстрая утомляемость.
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