Болезнь Леди Гаги: чем опасна фибромиалгия и какие у нее симптомы

Известная во всем мире певица и актриса страдает от фибромиалгии — хронического болевого расстройства, которое выражается в виде периодических или постоянных болей в различных частях тела. Могут ныть суставы, мышцы, кости. Боль такая, что терпеть ее практически невозможно.

Впервые о своем заболевании Леди Гага заявила в 2017 году. Она уверена: болезнь стала следствием крайне травматичной юности. В 19 лет певица пережила насилие, потом были нежелательная беременность, депрессия, серьезные проблемы с психикой.