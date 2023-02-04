Болезнь Леди Гаги: чем опасна фибромиалгия и какие у нее симптомы

Известная во всем мире певица и актриса страдает от фибромиалгии — хронического болевого расстройства, которое выражается в виде периодических или постоянных болей в различных частях тела. Могут ныть суставы, мышцы, кости. Боль такая, что терпеть ее практически невозможно.
Впервые о своем заболевании Леди Гага заявила в 2017 году. Она уверена: болезнь стала следствием крайне травматичной юности. В 19 лет певица пережила насилие, потом были нежелательная беременность, депрессия, серьезные проблемы с психикой.
«Меня так раздражают люди, которые не верят, что фибромиалгия реальна. Для многих это настоящий циклон беспокойства, депрессии, посттравматического стрессового расстройства, панических атак, которые вызывают перегрузку нервной системы, и в результате у вас возникает нервная боль. Люди должны быть милосерднее, ведь хроническая боль — это не шутка», — цитирует певицу издание
Что нужно знать про фибромиалгию
— Фибромиалгия — это состояние, при котором человек испытывает хроническую боль как во всем теле, так и в некоторых его частях. До того, как установлен этот диагноз, люди обычно страдали от какой-либо старой травмы шейного отдела или же ломали копчик, вариантов может быть множество, — говорит доктор Катинка ван дер Мерве.
Некоторые специалисты уверены, что фибромиалгию может спровоцировать сильнейший стресс, который вылился в тяжелую депрессию или ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). От такого типа фибромиалгии страдают жертвы насильников, те, кто пережил тяжелую утрату, катастрофу и так далее.
— Поскольку вся нервная система сенсибилизирована, это может сильно повлиять на все аспекты жизни: боль сама по себе может затруднить движение и физические упражнения. Ее интенсивность мешает человеку ухаживать за собой, ходить в туалет, заниматься какими-то повседневными делами, — говорит доктор Тони Кросс.
Про симптомы
сильная мышечная боль, которая длится дольше 3 дней;
туман в голове;
сильная усталость;
головные боли;
мигрень;
проблемы со сном;
сильная тревожность или депрессия.
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— Фибромиалгия часто ощущается как растяжение мышц или сильная мышечная боль. Ощущения и приступы непредсказуемы, они могут меняться. Например, интенсивность боли может различаться день ото дня или возникать в разных частях тела. Это мешает людям с фибромиалгией строить планы, в том числе в повседневных делах, таких как походы по магазинам или поездки. Некоторые люди обнаруживают, что боль отступает на несколько часов каждый день, что позволяет им заниматься делами в это время, — говорит врач.
Какие могут быть осложнения
Заболевание обычно начинается незаметно и развивается долго. Потенциальные симптомы включают:
боль в спине, шее и челюсти,
головные боли.
Женщины также могут испытывать сильную менструальную боль, эндометриоз или хроническое воспаление мочевого пузыря (интерстициальный цистит).
Кто в зоне риска
По статистике, женщины болеют чаще мужчин, в соотношении 7:1. Распространенность также увеличивается среди женщин, которые уже находятся в стадии менопаузы.
Не стоит забывать и про возраст: заболевание часто диагностируют у мужчин и женщин старше 50 лет. Однако пострадать могут молодые люди и даже дети.
Также в зоне риска люди, у которых есть:
аутоиммунное заболевание, такое как ревматоидный артрит или системная красная волчанка;
семейный анамнез: у человека, у которого есть родственник или родители, страдающие фибромиалгией, риск развития заболевания в более позднем возрасте значительно выше;
психическое расстройство, например нервные срывы, депрессия.
Как лечат
умеренная физическая нагрузка: ходьба, езда на велосипеде,
определенные обезболивающие препараты,
физиотерапия.
— Иногда может быть полезна мультимодальная обезболивающая терапия, особенно в случае тяжелых симптомов. Это лечение сочетает в себе упражнения, методы релаксации и обезболивания, используемые в когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), — заключил Руслан Акжигитов.