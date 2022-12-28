Впереди празднование Нового года, а за ним — череда длинных выходных, во время которых мы много едим и мало двигаемся. Сложившаяся традиция готовить к новогоднему столу горы салатов оливье и селедок под шубой, жирного мяса и отварного картофеля, есть много сладостей, закусывая их килограммами мандаринов, может обернуться проблемами. Добавим к этому еще и алкоголь, в этом случае нагрузка на органы пищеварения, особенно печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, возрастает в несколько раз.

И результатом новогодних праздников становится увеличение числа панкреатитов, холециститов и проблем пищеварения, приводящих на больничную койку. «Доктор Питер» обсудил с экспертом, ведущим гастроэнтерологом, аллергологом-иммунологом СМ-Клиники Еленой Грек, что можно сделать, чтобы облегчить пищеварение в новогодние праздники, и что добавить в аптечку первой новогодней помощи.