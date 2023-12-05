70-летняя женщина родила близнецов спустя три года после появления на свет первенца

По поводу будущих трудностей женщина не переживает. Говорит, что соседи будут помогать со стиркой и детьми. В клинике, где родились близнецы, очень радуются за Сафину, а заодно и за свой новый рекорд. В 2018 году больница уже прославилась на весь мир: 44-летняя женщина родила здесь сразу пять детей!