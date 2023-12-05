70-летняя женщина родила близнецов спустя три года после появления на свет первенца

«Бог решил, что у меня родятся близнецы», — говорит теперь уже многодетная мама Сафина Намуквая из Уганды.
Правда, Сафина немного лукавит: забеременела женщина с помощью ЭКО. Но ведь дал бог здоровья выносить 70-летней женщине близнецов! И это всего спустя три года после рождения первенца.
Сафина живет в сельской местности Масака, в 120 километрах от Кампалы — столицы Уганды. Своего первого мужа она потеряла в 1992 году. Супруг скончался, оставив Сафину бездетной вдовой. Но спустя четыре года женщина встретила свою новую любовь. Этот мужчина и стал отцом ее детей.
Сафина признавалась: из-за того что она не могла родить ребенка, в родной деревне ее называли проклятой женщиной.
«Я присматривала за чужими детьми, видела, как они растут, и мысль о материнстве не оставляла меня. Я все спрашивала себя: кто позаботится обо мне, когда я состарюсь?» — рассказывает Сафина.
И вот, когда дело уже подходило к седьмому десятку, женщина решилась на ЭКО. Все прошло успешно: в 67 лет Сафина родила девочку. А спустя два года отважилась еще на одну беременность — в африканской культуре считается, что чем больше детей, тем лучше.
Для процедуры ЭКО использовали донорскую яйцеклетку и сперму партнера Сафины. Подсадили четыре эмбриона, и два прижились.
Женщина призналась, что беременность проходила тяжело. Да и как иначе, если вынашиваешь двойню в 70 лет! К тому же любимый мужчина, узнав о том, что детей будет двое, заметно охладел. Сафина пожаловалась, что отец малышей даже не навестил ее в роддоме.
«Может быть, он недоволен тем, что я родила близнецов, побоялся ответственности», — сетовала многодетная мама журналистам.
Малыши — мальчик и девочка — родились здоровыми, хотя и гораздо раньше срока — на 31-й неделе. Рожала Сафина с помощью кесарева. Пожилая мама чувствует себя прекрасно и даже кормит своих малышей грудью.
По поводу будущих трудностей женщина не переживает. Говорит, что соседи будут помогать со стиркой и детьми. В клинике, где родились близнецы, очень радуются за Сафину, а заодно и за свой новый рекорд. В 2018 году больница уже прославилась на весь мир: 44-летняя женщина родила здесь сразу пять детей!
Однако другие врачи считают поступок пожилой матери безответственным. Ведь с возрастом все чаще люди страдают от гипертонии. У беременных старшего возраста выше риск гестационного диабета и преждевременных родов.
А если у будущей мамы вдруг образуется тромб, случится инсульт или сердечный приступ, малыш может погибнуть или родиться инвалидом. К тому же кто будет заботиться о детях, когда родители умрут?
Официально самая старородящая женщина в мире, согласно Книге рекордов Гиннесса, Мария дель Кармен Бусада из Испании, в 66 лет родившая близнецов в 2006 году. А спустя 2,5 года она умерла от рака яичников, оставив малышей на своего племянника и его жену.
В США не рекомендуют перенос эмбрионов женщинам старше 55 лет. В России предельный возраст для ЭКО пока не обозначили. Хотя Российская ассоциация репродукции человека уже предложила делать ЭКО по ОМС пациенткам не старше 40 лет, а за деньги проводить процедуру — не позже 49-50 лет.
Но в Уганде считают иначе. «Это человеческое право женщины. Это ее тело», — говорит лечащий врач Сафины.