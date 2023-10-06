Как ведет себя ребенок перед родами: шевелится или затихает?

«Так, если до обеда женщина почувствовала около 30 толчков, а после было всего несколько пинков или же плод вообще не шевелился, следует обязательно обратиться к врачу. Дело в том, что количество толчков резко увеличивается при кислородном голодании. Если кислород не поступает долгое время, частые движения стихают, а толчки могут не ощущаться совсем. Это состояние опасно для матери и ребенка и требует немедленного медицинского вмешательства», — предупреждает акушер-гинеколог.