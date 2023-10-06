Как ведет себя ребенок перед родами: шевелится или затихает?

Ожидание ребенка — это самое волнительное время в жизни беременной женщины. В этот период большинство матерей внимательно следят за всеми изменениями в своем организме и в поведении малыша, находящегося в утробе.
Акушеры-гинекологи рассказали, как меняется активность ребенка перед родами и на какие сигналы будущей матери стоит обратить особое внимание.
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Примерно после 20-й недели беременности ребенок активен. Женщина в этот период начинает замечать активность своего малыша в утробе: сначала она может почувствовать легкое трепетание, некоторые сравнивают это ощущение с бабочками в животе. По мере увеличения срока беременности движения становятся ощутимее, и в третьем триместре будущая мама может регулярно чувствовать мощные толчки под ребрами.
«Считается, что на финишной прямой беременности ребенок обычно затихает. Это связывают с тем, что плод уже достаточно большой и занимает практически весь объем матки, а потому не может совершать активные движения. Однако это крайне спорное суждение. Активные шевеления должны ощущаться вплоть до начала родовой деятельности, а снижение двигательной активности на любом сроке — это повод как можно скорее проконсультироваться с акушером-гинекологом», — объясняет врач.
Как ведет себя ребенок перед родами
Перед родами в организме малыша происходят финальные изменения. Когда процесс завершится, ребенок подаст сигналы и запустит процесс рождения.
Так, на последних неделях беременности у ребенка созревают легкие, образуется защитная подкожно-жировая прослойка, все органы и системы работают как следует и могут обеспечить его жизнеспособность вне утробы матери.
«Большинство ученых сходятся во мнении, что в момент, когда плод становится зрелым, на поздних сроках беременности его центральная нервная система начинает передавать особые сигналы — импульсы, которые стимулируют активную выработку целого коктейля гормонов, запускающих роды: окситоцина, адреналина и норадреналина, пролактина и эндорфинов», — рассказывает Денис Банный.
Изменения в активности ребенка могут тревожить будущую маму, а вкупе с эмоциональными перестройками и дисбалансом гормонов это может стать причиной для серьезных переживаний. Если успокоиться не получается, важно обратиться к акушеру-гинекологу, чтобы провериться. Любой стресс, даже самый незначительный, будущей маме точно не нужен.
Малыш может шевелиться как днем, так и ночью
Каждая беременность, как и поведение ребенка в утробе, уникальна. Так, какие-то младенцы активны с утра, другие отдыхают днем и усиленно двигаются ночью. Как правило, за время беременности женщина запоминает режим дня ребенка и подстраивается под него.
Накануне родов женщину должно насторожить резкое изменение в активности малыша — например, если он сначала ведет себя чересчур энергично, а потом резко затихает или наоборот.
«Так, если до обеда женщина почувствовала около 30 толчков, а после было всего несколько пинков или же плод вообще не шевелился, следует обязательно обратиться к врачу. Дело в том, что количество толчков резко увеличивается при кислородном голодании. Если кислород не поступает долгое время, частые движения стихают, а толчки могут не ощущаться совсем. Это состояние опасно для матери и ребенка и требует немедленного медицинского вмешательства», — предупреждает акушер-гинеколог.
Помните, что понимание собственного организма и активности младенца очень важно, но вердикт в любом случае выносит врач.
Помимо изменений движений плода на опасность для матери и ребенка указывают:
боли;
кровотечение;
сильные болезненные сокращения матки.
Любой из перечисленных симптомов — повод немедленно вызывать бригаду скорой медицинской помощи.
Однако если на приеме врач утверждает, что угрозы нет, то стоит довериться специалисту и не накручивать себя. Ведь постоянное напряжение также негативно сказывается на ребенке, поскольку из-за переживаний матери движения малыша могут меняться, заключил Денис Банный.
Акушер-гинеколог-хирург АО «Медицина»
«Не существует четких критериев по поводу того, как ребенок должен вести себя перед родами. Некоторые дети немного снижают свою активность, а часть малышей, наоборот, могут частенько напоминать о себе», — говорит Сабина Ханмирзоева.
Очень важна общая психосоматика будущей мамы, то есть ее общее состояние, как физическое, так психологическое. Для некоторых женщин гиперактивность ребенка даже в радость, тогда как другим может доставлять дискомфорт.
Активность плода перед родами
Незадолго до родов ребенок изменяет свое положение в матке. Он поворачивается головой вниз, если до этого лежал в другой позе. Затем он спускается ко дну матки, сгибает ручки и ножки, принимает удобное для родов положение.
«Движения плода в это время могут быть сильными и носить периодический характер. Ребенок не давит на ребра женщине, но его активность может приносить дискомфорт для мочевого пузыря мамы. Резкие движения плода могут быть болезненными и провоцировать частые позывы к мочеиспусканию», — поясняет врач.
Непосредственно перед родами активность снижается, и движения происходят все реже.
Важно: внезапное отсутствие шевелений ребенка в течение нескольких часов также может считаться тревожным знаком. Это происходит из-за нехватки кислорода. Поэтому если будущая мама не чувствует движений ребенка около 10-12 часов, но по срокам ей вот-вот уже рожать, то следует срочно обратиться к врачу.