Гинеколог Вербовая объяснила, что повышает шансы забеременеть двойней или тройней

23 августа родились тройняшки у петербуржцев, у которых уже есть трое детей: два мальчика и девочка. Как говорят родители, они хотели уравновесить количество и «пошли» за четвертой девочкой. Кстати, новость о многоплодной беременности на первом же УЗИ для них стала шоком: ни у кого в роду ни двойняшек, ни тройняшек не было.