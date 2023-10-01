Гинеколог Вербовая объяснила, что повышает шансы забеременеть двойней или тройней

В Петербурге за последние месяцы родилось сразу несколько тройняшек. Два мальчика и девочка одновременно появились на свет в Перинатальном центре Педиатрического университета 30 июня. Причем женщина родила тройню без ЭКО.
23 августа родились тройняшки у петербуржцев, у которых уже есть трое детей: два мальчика и девочка. Как говорят родители, они хотели уравновесить количество и «пошли» за четвертой девочкой. Кстати, новость о многоплодной беременности на первом же УЗИ для них стала шоком: ни у кого в роду ни двойняшек, ни тройняшек не было.
Так от чего же зависит, будет ли беременность многоплодной? Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-гинекологом.
Акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»
«Это не норма»
«Многоплодная беременность, при которой в организме женщины развивается два плода и более, встречается все же редко, в большинстве европейских стран частота колеблется от 0,7 до 1,5%, — рассказывает врач-гинеколог Юлия Вербовая. — И, конечно, рецепта, как забеременеть двойней или тройней, не существует. Важно знать, что многоплодная беременность — это не физиологическая, а патологическая беременность!»
Природой заложено так, что организм женщины приспособлен вынашивать только один плод. Поэтому беременность двойней и тройней требует очень внимательного наблюдения, так как повышаются риски осложнений как для матери, так и для малышей.
«Раньше беременность двойней и тем более тройней была редким явлением. А вот сейчас таких становится больше, — продолжает врач. — Это обусловлено двумя возможными факторами: двойни или тройни часто появляются после ЭКО, которое сейчас достаточно распространено, а также у женщин, которые перешагнули 35-летний рубеж».
Кому грозит двойня или тройня:
женщинам старше 30-35 лет;
если по материнской линии в роду были многоплодные беременности;
часто рожающим — чем больше родов, тем выше вероятность забеременеть двойней;
имеющим аномалии развития матки (удвоение);
когда беременность наступает сразу после отмены комбинированных оральных контрацептивов на фоне использования препаратов стимуляции овуляции;
сделавшим экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
Двойняшки или близнецы: в чем разница
«Есть две разновидности двойни: дизиготная (двуяйцевая) и монозиготная (однояйцевая), — рассказывает Юлия Вербовая. — Детей, родившихся от дизиготной двойни, называют двойняшками, а детей от монозиготной двойни — близнецами.
Факт
Дизиготная двойня — результат оплодотворения двух яйцеклеток двумя разными сперматозоидами, когда созревают одновременно два фолликула, как правило, в одном менструальном цикле.
Монозиготная — когда оплодотворяется одна яйцеклетка одним сперматозоидом, но впоследствии она делится — и получаются два эмбриона. Число формирующихся плацент при этом типе двойни зависит от срока деления единственной оплодотворенной яйцеклетки.
Как до УЗИ понять, что у вас двойня или тройня
Отмечаются сонливость и повышенная утомляемость.
Токсикоз начинается с первых же дней беременности.
Шевеления малышей ощущаются раньше.
У большинства пациенток наблюдается варикозное расширение вен на ранних сроках.
Беспокоят колебания артериального давления,
Повышение аппетита и стремительный набор веса. Если при одноплодной беременности пациентка набирает 10-12 кг, то при многоплодной — до 20. Вес увеличивается и из-за объема циркулирующей крови.