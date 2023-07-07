Почти 7 килограммов счастья: в Петербурге женщина родила тройню без ЭКО

Семья Кононовых из Колпина планировала родить братика или сестренку для семилетней дочери Веры, а в итоге их состав пополнился сразу тройней. Маму Юлию вместе с новорожденными Львом, Семеном и Яной выписали из
Юлия признается: она даже и подумать не могла, что станет многодетной матерью. Еще во время первой беременности она проходила гормональную терапию, и такое же лечение ей назначили во второй раз. В итоге без ЭКО с разницей в неделю на УЗИ появлялось по новому эмбриону.
«Когда увидели трех, муж пошутил, что мне лучше больше не ходить на УЗИ — вдруг еще кого-то найдут», — рассказывает молодая мама.
Если выражаться медицинским языком, у Юлии была триамниотическая тройня. Многоплодная беременность — это всегда более высокий риск осложнений. Еще на ранних сроках медики заметили: один из эмбрионов развивается не слишком хорошо. Петербурженке предложили провести фетальную редукцию — то есть убрать этот эмбрион, чтобы увеличить шансы на вынашивание остальных. Юлия отказалась, и, по ее словам, уже сейчас, когда она смотрит на малышей, ее охватывает ужас от одной мысли, что кого-то из них могло не быть.
Во время беременности Юлия наблюдалась у врачей Перинатального центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Тройняшек удалось без проблем и осложнений доносить до срока 35 недель и 2 дня. Вплоть до 34-й недели женщина не лежала в стационаре, ее анализы были в порядке. Малыши родились в клинике вуза 30 июня — врачи провели плановое кесарево сечение.
Юлия благодарна всем врачам и медсестрам за заботу. Сама операция, по ее словам, прошла легко.
Суммарный вес новорожденных малышей составил почти 7 килограмм: Семен при рождении весил 2460, Лев — 2410, Яна — 2090. Дети родились здоровыми, поэтому их почти сразу переместили в палату к маме. Юлия признается: голова идет кругом, но она справляется, так как малыши спокойные, едят и спят по очереди.
Заведующая акушерско-физиологическим отделением СпбГПМУ Людмила Курдынко рассказала: эта тройня в Перинатальном центре стала уже второй за месяц. А с начала года в клинике родилось 13 двоен.
Как отмечает заместитель главврача по акушерству и гинекологии Педиатрического университета Лариса Романова, многоплодная беременность — это одновременно и повод для радости, и причина для беспокойства. В таких случаях есть много факторов риска как для детей, так и для матери. Высок риск невынашивания и преждевременных родов. Поэтому многоплодная беременность требует особого внимания уже с ранних сроков. А сами роды должны проходить в перинатальном центре под надзором квалифицированных специалистов.