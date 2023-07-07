Почти 7 килограммов счастья: в Петербурге женщина родила тройню без ЭКО

Если выражаться медицинским языком, у Юлии была триамниотическая тройня. Многоплодная беременность — это всегда более высокий риск осложнений. Еще на ранних сроках медики заметили: один из эмбрионов развивается не слишком хорошо. Петербурженке предложили провести фетальную редукцию — то есть убрать этот эмбрион, чтобы увеличить шансы на вынашивание остальных. Юлия отказалась, и, по ее словам, уже сейчас, когда она смотрит на малышей, ее охватывает ужас от одной мысли, что кого-то из них могло не быть.