Синдром истощения яичников: можно ли повернуть время вспять и восстановить фолликулы

У всех девочек еще в утробе матери формируется определенный запас фолликулов — около 2 миллионов и даже больше. Они похожи на мешочки с жидкостью, в которых хранятся яйцеклетки. К моменту полового созревания в этом своеобразном депозите остается не больше 400 тысяч фолликулов.