Синдром истощения яичников: можно ли повернуть время вспять и восстановить фолликулы

Но при синдроме яичники могут «выключиться» гораздо раньше, до 40 лет. Акушер-гинеколог Денис Банный, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказал, что такое синдром истощения яичников, чем он отличается от климакса и как сохранить женское здоровье.
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Запас фолликулов формируется изначально
У всех девочек еще в утробе матери формируется определенный запас фолликулов — около 2 миллионов и даже больше. Они похожи на мешочки с жидкостью, в которых хранятся яйцеклетки. К моменту полового созревания в этом своеобразном депозите остается не больше 400 тысяч фолликулов.
Они расходуются каждый месяц — по 10–15 за менструальный цикл. Какие-то превращаются в доминантные фолликулы, в них зреет яйцеклетка, которая во время овуляции выходит из оболочки и готовится к встрече со сперматозоидом. Остальные погибают естественным образом. И так до наступления менопаузы.
«Но у женщин с преждевременной недостаточностью яичников фолликулов в запасе гораздо меньше либо резерв расходуется быстрее, чем обычно», — объясняет Денис Банный.
Может передаваться по наследству
По словам врача, есть несколько причин развития этого нарушения. Синдром истощения яичников может передаваться по наследству — к девочке от мамы и бабушки. Поэтому гинекологи на приеме обязательно спрашивают женщину, были ли у близких родственниц проблемы с менструальным циклом, зачатием и вынашиванием детей.
Еще одна распространенная причина синдрома истощенных яичников — аутоиммунные заболевания, когда из-за сбоя в обмене веществ и работе иммунной системы организм по ошибке начинает атаковать сам себя. Синдром часто оказывается сопутствующим заболеванием при сахарном диабете и аутоиммунном гипотиреозе.
Наконец, внешние факторы тоже играют большую роль. Фолликулов изначально может быть мало еще на этапе внутриутробного развития. Так бывает у девочек, чьи мамы во время беременности принимали определенные лекарства, страдали от преэклампсии и других осложнений вынашивания, перенесли тяжелые инфекции.
После рождения фолликулы могут гибнуть раньше времени под действием вирусов: гриппа, краснухи, ветряной оспы, паротита, стрептококка.
«Постоянный стресс и сильные эмоциональные потрясения тоже способствуют истощению фолликулярного запаса», — говорит врач.
Главный симптом — редкие менструации
Заподозрить синдром можно по редким и нерегулярным менструациям — это главный симптом. Как правило, после установления менструального цикла месячные какое-то время проходят без особенностей: начинаются в срок, бывают не слишком обильными или скудными. При синдроме истощения яичников женщина может самостоятельно забеременеть в течение 10-20 лет после начала менструаций. Затем вероятность зачатия будет постепенно снижаться.
Когда запас фолликулов будет исчерпан, постепенно упадет уровень эстрогена. Это один из главных женских половых гормонов, который вырабатывается в яичниках. От него зависит не только способность к зачатию. Эстроген влияет на женскую фигуру, эластичность кожи и внешний вид волос.
«Параллельно с угасанием функции яичников растет уровень других гормонов — ЛГ и ФСГ. Так организм пытается компенсировать дефицит эстрогенов», — объясняет врач.
Гормональный дисбаланс плохо влияет
Такой гормональный дисбаланс сказывается на работе всего организма. Эстроген помогает сохранить молодость, а без него организм начинает стареть раньше времени: ухудшается память, кости становятся хрупкими, снижается зрение, замедляется обмен веществ, увеличиваются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Симптомы преждевременной недостаточности яичников легко спутать с менопаузой. Суть этих состояний одинаковая: яичники перестают работать. Тем не менее это два совершенно разных процесса. Менопауза — это естественный этап, к которому организм женщины готовится постепенно. А синдром истощения яичников — патология, которая нарушает продуманный природой сценарий.
Вылечить нельзя, помочь — можно
Вылечить синдром истощения яичников нельзя — к сожалению, пока медицина не в состоянии восполнить потерянные фолликулы. Но процесс можно замедлить и контролировать с помощью заместительной гормональной терапии. Лекарства помогут поддерживать нормальный гормональный фон и остановить развитие возможных осложнений синдрома.
Сбой цикла или прекращение месячных при отсутствии беременности, повышенная потливость и утомляемость, боль во время секса — все это симптомы, о которых важно рассказать гинекологу. Они могут указывать на развитие синдрома истощения яичников.
«Врач назначит УЗИ органов малого таза и лабораторные анализы на гормоны. Только после обследования можно точно поставить диагноз», — говорит специалист.
Важны полезные привычки
Кроме того, сохранить женское здоровье позволят здоровые привычки:
полноценный ночной сон не менее 8 часов;
разнообразное питание,
адекватные физические нагрузки,
профилактический осмотр у гинеколога раз в полгода.
Женщина может даже не подозревать о том, что в ее организме происходят опасные для здоровья изменения. Невозможно почувствовать, что запас фолликулов в яичниках исчерпан.
«Важно внимательно следить за своим состоянием, не игнорировать необъяснимые перемены, своевременно посещать врача и регулярно проверять уровень гормонов — эстрадиола, ФСГ, ЛГ, пролактина, тестостерона и ДГА-S. От их баланса во многом зависят женское здоровье, красота и молодость», — резюмирует специалист.