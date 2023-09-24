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Синдром истощения яичников: можно ли повернуть время вспять и восстановить фолликулы

О синдроме истощения яичников говорят, если в организме женщины раньше времени перестают созревать яйцеклетки. В норме это происходит в среднем в 50 лет, когда наступает менопауза: репродуктивная функция угасает и зачатие становится невозможным.

24 сентября 2023
Синдром истощения яичников: симптомы, почему возникает
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iStockphoto

Но при синдроме яичники могут «выключиться» гораздо раньше, до 40 лет. Акушер-гинеколог Денис Банный, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказал, что такое синдром истощения яичников, чем он отличается от климакса и как сохранить женское здоровье.

Денис Банный
Гинекология

Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Запас фолликулов формируется изначально

У всех девочек еще в утробе матери формируется определенный запас фолликулов — около 2 миллионов и даже больше. Они похожи на мешочки с жидкостью, в которых хранятся яйцеклетки. К моменту полового созревания в этом своеобразном депозите остается не больше 400 тысяч фолликулов.

Они расходуются каждый месяц — по 10–15 за менструальный цикл. Какие-то превращаются в доминантные фолликулы, в них зреет яйцеклетка, которая во время овуляции выходит из оболочки и готовится к встрече со сперматозоидом. Остальные погибают естественным образом. И так до наступления менопаузы.

«Но у женщин с преждевременной недостаточностью яичников фолликулов в запасе гораздо меньше либо резерв расходуется быстрее, чем обычно», — объясняет Денис Банный.

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Может передаваться по наследству

По словам врача, есть несколько причин развития этого нарушения. Синдром истощения яичников может передаваться по наследству — к девочке от мамы и бабушки. Поэтому гинекологи на приеме обязательно спрашивают женщину, были ли у близких родственниц проблемы с менструальным циклом, зачатием и вынашиванием детей. 

Еще одна распространенная причина синдрома истощенных яичников — аутоиммунные заболевания, когда из-за сбоя в обмене веществ и работе иммунной системы организм по ошибке начинает атаковать сам себя. Синдром часто оказывается сопутствующим заболеванием при сахарном диабете и аутоиммунном гипотиреозе.

Наконец, внешние факторы тоже играют большую роль. Фолликулов изначально может быть мало еще на этапе внутриутробного развития. Так бывает у девочек, чьи мамы во время беременности принимали определенные лекарства, страдали от преэклампсии и других осложнений вынашивания, перенесли тяжелые инфекции.

После рождения фолликулы могут гибнуть раньше времени под действием вирусов: гриппа, краснухи, ветряной оспы, паротита, стрептококка.

«Постоянный стресс и сильные эмоциональные потрясения тоже способствуют истощению фолликулярного запаса», — говорит врач.

Главный симптом — редкие менструации

Заподозрить синдром можно по редким и нерегулярным менструациям — это главный симптом. Как правило, после установления менструального цикла месячные какое-то время проходят без особенностей: начинаются в срок, бывают не слишком обильными или скудными. При синдроме истощения яичников женщина может самостоятельно забеременеть в течение 10-20 лет после начала менструаций. Затем вероятность зачатия будет постепенно снижаться.

Когда запас фолликулов будет исчерпан, постепенно упадет уровень эстрогена. Это один из главных женских половых гормонов, который вырабатывается в яичниках. От него зависит не только способность к зачатию. Эстроген влияет на женскую фигуру, эластичность кожи и внешний вид волос.

«Параллельно с угасанием функции яичников растет уровень других гормонов — ЛГ и ФСГ. Так организм пытается компенсировать дефицит эстрогенов», — объясняет врач.

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Гормональный дисбаланс плохо влияет

Такой гормональный дисбаланс сказывается на работе всего организма. Эстроген помогает сохранить молодость, а без него организм начинает стареть раньше времени: ухудшается память, кости становятся хрупкими, снижается зрение, замедляется обмен веществ, увеличиваются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Симптомы преждевременной недостаточности яичников легко спутать с менопаузой. Суть этих состояний одинаковая: яичники перестают работать. Тем не менее это два совершенно разных процесса. Менопауза — это естественный этап, к которому организм женщины готовится постепенно. А синдром истощения яичников — патология, которая нарушает продуманный природой сценарий.

Вылечить нельзя, помочь — можно

Вылечить синдром истощения яичников нельзя — к сожалению, пока медицина не в состоянии восполнить потерянные фолликулы. Но процесс можно замедлить и контролировать с помощью заместительной гормональной терапии. Лекарства помогут поддерживать нормальный гормональный фон и остановить развитие возможных осложнений синдрома.

Сбой цикла или прекращение месячных при отсутствии беременности, повышенная потливость и утомляемость, боль во время секса — все это симптомы, о которых важно рассказать гинекологу. Они могут указывать на развитие синдрома истощения яичников.

«Врач назначит УЗИ органов малого таза и лабораторные анализы на гормоны. Только после обследования можно точно поставить диагноз», — говорит специалист.

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Важны полезные привычки

Кроме того, сохранить женское здоровье позволят здоровые привычки:

  • полноценный ночной сон не менее 8 часов;

  • разнообразное питание,

  • адекватные физические нагрузки,

  • профилактический осмотр у гинеколога раз в полгода.

Женщина может даже не подозревать о том, что в ее организме происходят опасные для здоровья изменения. Невозможно почувствовать, что запас фолликулов в яичниках исчерпан.

«Важно внимательно следить за своим состоянием, не игнорировать необъяснимые перемены, своевременно посещать врача и регулярно проверять уровень гормонов — эстрадиола, ФСГ, ЛГ, пролактина, тестостерона и ДГА-S. От их баланса во многом зависят женское здоровье, красота и молодость», — резюмирует специалист.

Автор текста:Алена Парецкая
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