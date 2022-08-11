давление сердце холестерин
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Мотор работает, одышки нет, нигде не давит и не болит — значит, сердце здорово. Вы тоже так думаете? Это большая ошибка.

Утверждать, что ваше сердце в порядке, ориентируясь только на самочувствие, неправильно. Патологические процессы, которые убивают сердце, вполне могут протекать бессимптомно.

Так как же узнать, не грозят ли вам сердечные заболевания и не находитесь ли вы всего в шаге от инфаркта? Как минимум, стоит держать под контролем 5 показателей, которые подскажут, насколько здорово ваше сердце.

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Давление

Среди 5 жизненно важных показателей, определяющих здоровье сердца, безусловно, на первом месте — артериальное давление. Считается, что давление у человека в норме тогда, когда сердце эффективно справляется с нагрузкой и сосуды эластичны. А цифры при этом могут и не быть эталонными — 120/80.

Кардиолог Алексей Жито рассказал «Доктору Питеру», что, например, показатели выше 90/60 (но ниже 120/90) считаются низко-нормальным давлением. 

А вот любое превышение нормы — это уже опасный звоночек. Высокое давление создает нагрузку на артерии при перекачивании крови, и со временем это может ослабить сердце. Поэтому вовремя поставить диагноз и начать пить рекомендованные врачом препараты — жизненно необходимо.

Зачем вести дневник давления и когда ставят диагноз гипертония — подробнее читайте по ссылке.

ИМТ и обхват талии

Вес и его соотношение с ростом (индекс массы тела) напрямую связаны со здоровьем сердца. У тучных людей сердечно-сосудистая система работает под нагрузкой — чтобы перекачать кровь, сердцу приходится прикладывать гораздо больше усилий. Поэтому врачи на приеме всегда спрашивают пациента о весе и росте.

ИМТ рассчитать просто — вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Например, при росте 162 см и весе 72 кг ИМТ составит 27 (72/1,62*1,62). Эта цифра для женщины с такими параметрами говорит о том, что у нее есть лишний вес. При ИМТ 30 уже ставится диагноз ожирение.

Есть мнение, что гораздо важнее оценивать не индекс массы тела, а следить за размером талии. Если жира больше всего на животе и боках, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний гораздо выше, чем если излишки откладываются на бедрах.

Понять, рискуете ли вы здоровьем сердца, очень легко — поделите ваш рост в сантиметрах на два. Талия должна быть не больше этой цифры.

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Уровень глюкозы в крови

Разве может уровень сахара в крови влиять на ваше сердце? Очень даже может.

При повышенных показателях глюкозы страдают кровеносные сосуды — сначала мелкие капилляры, а затем крупные артерии. Их функция нарушается, сосуды становятся менее гибкими, и они не справляются со своей важнейшей задачей — обеспечивать питанием ткани и органы, в том числе — сердечную мышцу.

Сахарный диабет уже давно признан значимым фактором риска  возникновения инсультов, инфарктов и высокого артериального давления. К сожалению, часто его симптомы очень размыты и неспецифичны, поэтому человек узнает о диагнозе, когда патологические процессы уже затронули и сердце в том числе.

В норме уровень глюкозы в крови — от 2,3 до 6,0 ммоль/л натощак.

Уровень холестерина

Высокий уровень холестерина может привести к образованию атеросклеротических бляшек (они бывают двух видов). Холестериновые отложения в сосудах — это повышенный риск тромбозов, инфарктов и инсультов.

Симптомов повышенного холестерина может и не быть — процесс вполне способен протекать тихо, но при этом катастрофически и необратимо разрушать здоровье.

У здорового человека в норме концентрация холестерина в крови 3,2-6,2 ммоль/л в зависимости от возраста. Если ваш показатель заметно выше, обязательно надо выяснить причину вместе с врачом и получить необходимые назначения, чтобы снизить показатели до приемлемого уровня. Если этого не делать, резко возрастает риск инфаркта, инсульта или внезапной сердечной смерти.

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Количество часов сна

Нарушения сна часто связаны с увеличением уровня стресса и гормонов, регулирующих вес, что может привести к ожирению, высокому давлению, диабету 2 типа — всем факторам риска сердечных заболеваний.

Недавно Американская кардиологическая ассоциация включила качественный сон восьмым пунктом в список Life's Simple 7. Соблюдение этих правил жизни — теперь восьми — может снизить риск инсульта на 30–43%.

Взрослый человек должен спать не менее 7-9 часов в сутки. 

- Если вы мало спите, внутренние органы, в том числе сердце и сосуды, не получают достаточного количества времени и энергии на восстановление, — предупреждает кардиолог Анна Кореневич.

Анна Майская