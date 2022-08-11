Мотор работает, одышки нет, нигде не давит и не болит — значит, сердце здорово. Вы тоже так думаете? Это большая ошибка.

Утверждать, что ваше сердце в порядке, ориентируясь только на самочувствие, неправильно. Патологические процессы, которые убивают сердце, вполне могут протекать бессимптомно.

Так как же узнать, не грозят ли вам сердечные заболевания и не находитесь ли вы всего в шаге от инфаркта? Как минимум, стоит держать под контролем 5 показателей, которые подскажут, насколько здорово ваше сердце.