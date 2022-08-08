За последние пару лет мы много говорили о пандемии коронавируса, однако наш мир уже давно захватывает другая болезнь — сахарный диабет. По словам доктора медицинских наук Адель Хайт, еще 50 лет назад этот недуг встречался крайне редко, однако сейчас число людей с диабетом постоянно растет и в 2030 году приблизится к 643 миллионам, так что можно говорить о всемирной эпидемии.
Впрочем, если раньше этот недуг считали прогрессирующим заболеванием, с которым нельзя добиться даже ремиссии, то теперь мы знаем о диабете гораздо больше. В том числе известно и о состоянии предиабета. Вот 5 факторов, которые свидетельствуют, что вы приближаетесь к нему и рискуете в недалеком будущем ощутить на себе все тяготы болезни.
Вы слишком мало спите
Увы, мало кто может похвастаться тем, что каждый день спит достаточно и совсем не мучается от недосыпа. Между тем, врачи предупреждают: недостаток сна связан с предиабетом и диабетом.
Доктор медицинских наук Тони Хэмптон отмечает: при дефиците сна у человека растет уровень гормона стресса кортизола в крови. Кроме того, у таких людей увеличивается выработка глюкозы. В итоге сахара в крови становится больше.
Причем негативный эффект будет даже после одной бессонной ночи: исследования показывают, что этого хватит для появления маркеров повышенной резистентности к инсулину. А симптомы предиабета могут проявиться уже через 5 дней недосыпа. О том, как именно проявляет себя предиабет, читай ЗДЕСЬ.
У вас есть висцеральный жир…
Вы вроде бы выглядите стройным, но цифра на весах все равно не радует — все потому, что никак не удается похудеть в зоне живота и добиться тонкой талии? Возможно, это все из-за висцерального жира. Это не подкожный жир, а внутренний, он обволакивает внутренние органы, мешая им — да и вам тоже — нормально жить.
Важно знать, что выпирающий животик — признак того, что вы близки к состоянию предиабета.
…или лишний вес
А может, не или, а и — в плюс к висцеральному ожирению копится еще и подкожный жирок. Увы, лишний вес — фактор риска для очень многих болезней. В том числе и диабета.
При этом снизить риск поможет даже небольшая потеря веса — от 5 до 7% от общей массы. То есть если вы весите 90 кг, достаточно сбросить хотя бы 4 кг — и вы уже будете чувствовать себя лучше.
Вы ведете сидячий образ жизни
Без спорта никуда. Как поясняет эндокринолог, доктор медицинских наук Дуглас Злок, регулярные упражнения оздоровят вас и как минимум отсрочат диабет даже в случае, если вы так и не сможете похудеть.
Если нет возможности ходить в фитнес-зал, постарайтесь заниматься дома. Или хотя бы приучите себя почаще ходить пешком.
Вы живете в постоянном стрессе
У каждого из нас есть причины нервничать. Стресс, увы, постоянный спутник современного человека. Но если вы даже не пытаетесь снизить уровень волнений, не контролируете свою жизнь и не даете себе время для отдыха, велика вероятность, что у вас со временем начнутся проблемы со здоровьем — в том числе разовьется преддиабет, пишет