За последние пару лет мы много говорили о пандемии коронавируса, однако наш мир уже давно захватывает другая болезнь — сахарный диабет. По словам доктора медицинских наук Адель Хайт, еще 50 лет назад этот недуг встречался крайне редко, однако сейчас число людей с диабетом постоянно растет и в 2030 году приблизится к 643 миллионам, так что можно говорить о всемирной эпидемии.

Впрочем, если раньше этот недуг считали прогрессирующим заболеванием, с которым нельзя добиться даже ремиссии, то теперь мы знаем о диабете гораздо больше. В том числе известно и о состоянии предиабета. Вот 5 факторов, которые свидетельствуют, что вы приближаетесь к нему и рискуете в недалеком будущем ощутить на себе все тяготы болезни.