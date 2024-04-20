Вредные советы: 10 способов испортить сковородку с антипригарным покрытием

Если при мытье сковородки вы используете губку для мытья посуды с абразивной частью, это ведет к повреждению покрытия и образованию царапин. Если покрытие целое и качественное, остатки пищи не прилипают к нему, и их легко можно смыть водой при помощи обычной поролоновой губки. Если же пища пригорела и не отстает при мытье посуды, это знак, что покрытие повреждено и с такой сковородой пора попрощаться .