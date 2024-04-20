Вредные советы: 10 способов испортить сковородку с антипригарным покрытием

Практически в каждом доме есть сковородки с антипригарным покрытием, но зачастую их состояние оставляет желать лучшего, а в большинстве случаев им место в мусорном ведре, а не на плите. Все потому, что мы неправильно за ними ухаживаем.
Как можно исправить свои ошибки и существенно продлить срок службы антипригарной посуды? В этом вопросе мы разбирались вместе с экспертом — патофизиологом Еленой Парецкой.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
Фатальные ошибки
Даже если сковорода тяжелая и увесистая, создает ощущение надежности и прочности, это не значит, что она выдержит любые эксперименты, которые вы над ней проводите.
Деформироваться может как само покрытие, которое бывает разных видов, так и металл, из которого она сделана. Если покрытие повреждено, готовить на такой сковороде не рекомендуется: пища может стать опасной из-за проникновения в нее частиц металла и химических компонентов.
1. Мыть сразу после жарки
Если вы начинаете мыть раскаленную сковороду после жарки стейков или блинов, это ошибка. Особенно если вы погружаете ее под проточную холодную воду. Изделие подвергается температурному шоку, из-за чего покрытие может пойти трещинами, скалывается, и под ним обнажается металл.
Кроме того, может деформироваться и сама форма: стенки или дно сковороды выгибаются, из-за чего к ней начинает пригорать пища. Все это происходит потому, что после «шока» тепло распределяется по изделию неравномерно, и пища готовится неправильно.
2. Греть пустую сковороду
Если вы предварительно нагреваете пустую сковороду, доводя ее до пиковой температуры, а затем кладете на нее продукты, возникает резкий перепад температур и аналогичный шок, описанный выше. Перегревание сковороды без продуктов также вредит изделию и покрытию, из-за чего оно быстро портится.
3. Включать огонь на максимум
Если вы готовите на сильном огне, это тоже может навредить покрытию сковороды. В этом случае стоит обзавестись чугунными сковородами — только они выдерживают адский разогрев. Алюминиевые сковородки тонкие и легкие, не приспособлены для сильного разогрева, они деформируются, их антипригарное покрытие может покрываться пузырями и мелкой сеточкой трещин.
4. Пользоваться ножами и вилками
Если вы используете металлические вилки и ножи для того, чтобы резать продукты прямо на сковороде или переворачивать, помешивать их, вы добровольно повреждаете покрытие сковородки. Хотя соблазн перевернуть жарящиеся оладушки зубчиком вилки велик и кажется, что от одного раза ничего не будет — не рискуйте. Не стоит прямо на сковороде и резать на порции омлет ножом: повреждение покрытия ведет к выделению токсичных веществ и прилипанию пищи к дну сковородки.
5. Использовать губки с абразивом
Если при мытье сковородки вы используете губку для мытья посуды с абразивной частью, это ведет к повреждению покрытия и образованию царапин. Если покрытие целое и качественное, остатки пищи не прилипают к нему, и их легко можно смыть водой при помощи обычной поролоновой губки. Если же пища пригорела и не отстает при мытье посуды, это знак, что покрытие повреждено и с такой сковородой пора попрощаться.
6. Жарить стейки
Приготовление мяса требует высокой температуры, которую не подразумевает сковорода с антипригарным покрытием. Для жарки стейков стоит выбирать сковородки из чугуна, а для антипригарной посуды оптимален средний или слабый огонь. Мясо в таких условиях скорее потушится, чем пожарится. Если же повысить температуру, вы «убьете» сковороду.
7. Готовить кислую пищу
Приготовление кислой пищи, например помидоров, или добавление лимонного сока может постепенно приводить к ослаблению антипригарного покрытия. Некоторые из сковородок, где покрытие тонкое, могут испортиться даже после одного-двух использований. Для приготовления кислого соуса, блюд с добавлением уксуса и вина необходимы сковородки из нержавеющей стали или анодированного алюминия.
8. Хранить стопочкой
Сковородки с антипригарным покрытием нужно хранить в подвешенном состоянии, на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы они не терлись и не повреждали покрытие краями. Многие хозяйки хранят свои сковородки в шкафах, стопочкой, из-за чего они портятся от механических повреждений. Особенно опасны края и острые углы посуды, которые чиркают по антипригарному покрытию.
9. Редко мыть
Не стоит надолго оставлять антипригарную посуду без мойки. Нужно дать ей остыть, а затем помыть вручную мягкой тряпочкой или губкой. В некоторых случаях можно протереть сковороду бумажным полотенцем, устранив следы загрязнения.
10. Хранение еды
Сковородки с антипригарным покрытием не предназначены для того, чтобы в них хранилась приготовленная пища. После того как вы пожарили или потушили блюдо, его нужно переложить в контейнеры, а сковороду остудить и помыть.