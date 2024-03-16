Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Совет дня: простой ингредиент сделает вашу яичницу еще вкуснее и полезнее

Яйца в рационе — один из незаменимых продуктов. Но как сделать блюда из них еще вкуснее, полезнее и разнообразнее? Вот простой совет, который покажется неожиданным многим опытным хозяйкам.

16 марта 20244
яичница
Источник:

iStockphoto

Яичница готовится легко, быстро и нравится на вкус многим. Рецепты могут отличаться незначительно: кто-то предпочитает блюдо с жидким желтком, кто -то— крепко зажаренным, а кто-то делает «микс» — добавляет зелень, гренки или помидоры. Неудивительно, что яичница пользуется большой популярностью как вариант быстрого завтрака.

Но не все знают, что есть простой ингредиент, который сделает блюдо еще более нежным, кремовым и полезным.

Читайте также

Всего один ингредиент

Есть гурманы, которые добавляют в яйца немного майонеза, сметаны, сливок или чуть молока, чтобы получить более нежное по текстуре блюдо. А что насчет воды?

На первый взгляд это может показаться необычным, пишет издание Focus.de. Но попробуйте добавить небольшое количество воды в яичницу. Поверьте, это сработает: блюдо приобретет почти «облачную» структуру и станет более воздушным.

Вот как готовится яичница с водой

  1. Нагрейте сковороду со сливочным или растительным маслом до средней температуры.

  2. Взбейте одно или два яйца в миске, а затем добавьте соль или перец.

  3. Добавьте в смесь столовую ложку воды, прежде чем выливать ее на нагретую сковороду.

  4. При желании добавьте чуть зелени или сушеных приправ.

  5. Как только яичница слегка подрумянится, ее можно снимать со сковороды.

Яичница с добавлением воды получается не настолько пышной и нежной, как если бы вы положили к яйцам сливки, молоко или майонез, но тоже приятной по текстуре и совершенно точно более полезной и менее калорийной.

Читайте также

Секреты приготовления вкусной яичницы

Есть и другие лайфхаки для любителей яиц. Например, вы знаете, что яичницу можно приготовить в микроволновке? Просто чуть взбейте в глубокой тарелке одно-два яйца, добавьте к ним соль и перец, специи, натертый мелко или даже порезанный кубиками сыр, зелень и опционально — кусочки хлеба. Пять минут на максимальной мощности — и можно наслаждаться вкусным блюдом.

Еще один быстрый, простой и здоровый способ приготовить яйца: положите на разогретую сковороду лист пергаментной бумаги и уже на него разбивайте яйцо для жарки. Никакого масла — и посуду мыть не надо.

Есть и замысловатый, чуть более трудоемкий, но весьма эффектный способ приготовить яичницу. Он подойдет для завтраков в выходной день. Отделите белки от желтков. Белки взбейте до легких «пиков» со щепоткой соли, а желтки чуть «взбодрите» вилкой, посолите и вылейте на сковородку. Когда они будут почти готовы, сверху выложите белковую «шапочку», разровняйте по поверхности желтка и закройте сковороду крышкой. Доведите до готовности на небольшом огне. Необычное блюдо готово!

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Правильное питание