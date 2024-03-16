Совет дня: простой ингредиент сделает вашу яичницу еще вкуснее и полезнее

Яичница готовится легко, быстро и нравится на вкус многим. Рецепты могут отличаться незначительно: кто-то предпочитает блюдо с жидким желтком, кто -то— крепко зажаренным, а кто-то делает «микс» — добавляет зелень, гренки или помидоры. Неудивительно, что яичница пользуется большой популярностью как вариант быстрого завтрака.
Но не все знают, что есть простой ингредиент, который сделает блюдо еще более нежным, кремовым и полезным.
Всего один ингредиент
Есть гурманы, которые добавляют в яйца немного майонеза, сметаны, сливок или чуть молока, чтобы получить более нежное по текстуре блюдо. А что насчет воды?
На первый взгляд это может показаться необычным,
Вот как готовится яичница с водой
Нагрейте сковороду со сливочным или растительным маслом до средней температуры.
Взбейте одно или два яйца в миске, а затем добавьте соль или перец.
Добавьте в смесь столовую ложку воды, прежде чем выливать ее на нагретую сковороду.
При желании добавьте чуть зелени или сушеных приправ.
Как только яичница слегка подрумянится, ее можно снимать со сковороды.
Яичница с добавлением воды получается не настолько пышной и нежной, как если бы вы положили к яйцам сливки, молоко или майонез, но тоже приятной по текстуре и совершенно точно более полезной и менее калорийной.
Секреты приготовления вкусной яичницы
Есть и другие лайфхаки для любителей яиц. Например, вы знаете, что яичницу можно приготовить в микроволновке? Просто чуть взбейте в глубокой тарелке одно-два яйца, добавьте к ним соль и перец, специи, натертый мелко или даже порезанный кубиками сыр, зелень и опционально — кусочки хлеба. Пять минут на максимальной мощности — и можно наслаждаться вкусным блюдом.
Еще один быстрый, простой и здоровый способ приготовить яйца: положите на разогретую сковороду лист пергаментной бумаги и уже на него разбивайте яйцо для жарки. Никакого масла — и посуду мыть не надо.
Есть и замысловатый, чуть более трудоемкий, но весьма эффектный способ приготовить яичницу. Он подойдет для завтраков в выходной день. Отделите белки от желтков. Белки взбейте до легких «пиков» со щепоткой соли, а желтки чуть «взбодрите» вилкой, посолите и вылейте на сковородку. Когда они будут почти готовы, сверху выложите белковую «шапочку», разровняйте по поверхности желтка и закройте сковороду крышкой. Доведите до готовности на небольшом огне. Необычное блюдо готово!