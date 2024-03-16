Совет дня: простой ингредиент сделает вашу яичницу еще вкуснее и полезнее

Есть и замысловатый, чуть более трудоемкий, но весьма эффектный способ приготовить яичницу. Он подойдет для завтраков в выходной день. Отделите белки от желтков. Белки взбейте до легких «пиков» со щепоткой соли, а желтки чуть «взбодрите» вилкой, посолите и вылейте на сковородку. Когда они будут почти готовы, сверху выложите белковую «шапочку», разровняйте по поверхности желтка и закройте сковороду крышкой. Доведите до готовности на небольшом огне. Необычное блюдо готово!