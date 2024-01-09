«Увидели это на сковородке? Выкидывайте или попрощаетесь со здоровьем»: предупреждение врача

Чтобы избежать ускоренной порчи любимых сковородок, важно правильно их использовать и ухаживать за ними.

Важно избегать мытья в посудомоечной машине: в ней покрытие быстрее стирается и портится. Поэтому стоит мыть сковородки вручную, не используя жесткие абразивы и агрессивные средства.

При готовке нельзя использовать ножи и другие острые металлические предметы, они царапают и повреждают покрытие, что ведет к порче изделия. Можно применять деревянные, силиконовые и термопластиковые лопатки, ложки и вилки.

Важно мыть сковороды сразу после приготовления, чтобы остатки пищи не высыхали.

После мойки не стоит оставлять сковородку для естественного высыхания, лучше протереть ее мягкой тряпкой или бумажным полотенцем. Это связано с тем, что во многих регионах жесткая вода, соли в ней оседают на стенках посуды, действуя как абразив и дополнительно ухудшая качество покрытия.