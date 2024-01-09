Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

«Увидели это на сковородке? Выкидывайте или попрощаетесь со здоровьем»: предупреждение врача

Чугунные сковородки на кухнях сегодня редкость. Те, что еще остались, обычно покрыты толстым слоем нагара, очистить который практически невозможно. Все чаще хозяйки применяют сковороды с антипригарным покрытием. Но по каким признакам понять, что они уже начали разрушать ваше здоровье?

9 января 20241
сковорода
Источник:

iStockphoto

Хотя сковороды с тефлоновым покрытием удобнее традиционных вариантов, это капризные изделия, которые требуют осторожности в применении. Если покрытие повреждается, подобная сковорода может нанести вред здоровью.

Кстати, любые другие варианты сковородок, если на них образовался толстый слой нагара, и они плохо очищаются, стоит заменить новыми. Это не тот вид посуды, на котором стоит экономить. Но почему? Поговорили подробнее с экспертом — патофизиологом Еленой Парецкой.

Аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог

Увидели это на сковородке — несите ее на помойку

Купленная много лет назад посуда, включая сковороды, порой служит нам десятилетиями. Но насколько это правильно с точки зрения здоровья и правил использования изделий? По мнению врачей и технологов, менять сковороды необходимо по мере того, как они изнашиваются, теряют свой внешний вид, либо когда у них повреждается антипригарное покрытие. 

Те сковородки, которые пришла пора выкинуть, вполне легко определить, только оценив их внешний вид.

  • Прежде всего нужно посмотреть на дно посуды. Если там видны проблески металла — пора прощаться с изделием.

  • Помимо того, на испорченной сковороде будут царапины, трещины в области дна и бортиков.

  • Еще один верный признак плохой сковороды — появление неоднородности покрытия. Если оно в отдельных местах светлое, а в других — потемнело, ее нужно менять.

  • Сразу стоит отказаться от сковород со сколами, вздутием, пузырями на покрытии.

  • Если у сковороды выгнулось дно, это еще один маячок, что она пришла в негодность.

Читайте также

Опасный «симптом»

«Не всегда дефекты покрытия видно визуально. Но есть ряд показательных „симптомов“, наличие которых должно стать поводом для замены изделия, — предупреждает врач. — Прежде всего, если при приготовлении еда прилипает к дну и бортикам и пригорает, когда ранее все было хорошо, стоит задуматься: покрытие нарушено».

Хотя во время приготовления пищи опасные соединения могут и не выделяться, но вкус блюд серьезно пострадает, поэтому экономить не стоит.

Все зависит от материала

Согласно технологическим требованиям, в зависимости от вида материала, из которого изготовлена сковорода, она будет рассчитана на определенное количество циклов нагрева с приготовлением пищи.

«Если это самые простые алюминиевые сковороды с антипригарным напылением, они в среднем рассчитаны на 1000 циклов жарки или тушения. Но нельзя назвать точное количество дней или лет службы: все зависит от того, как часто вы используете вашу сковородку», — объясняет Елена Парецкая.

Чугунные «работают» дольше — до 20-30 тысяч циклов и более. Но важно правильно за ними ухаживать, не допуская скопления на них толстого слоя нагара. Но эти изделия достаточно дорогие, массивные по весу, и не все их любят.

«В среднем стоит ориентироваться на срок службы простой сковороды в 1-2 года — при условии, что вы правильно ее используете, не повреждая покрытие», — говорит врач.

Читайте также

Соблюдайте эти правила

  • Чтобы избежать ускоренной порчи любимых сковородок, важно правильно их использовать и ухаживать за ними.

  • Важно избегать мытья в посудомоечной машине: в ней покрытие быстрее стирается и портится. Поэтому стоит мыть сковородки вручную, не используя жесткие абразивы и агрессивные средства.

  • При готовке нельзя использовать ножи и другие острые металлические предметы, они царапают и повреждают покрытие, что ведет к порче изделия. Можно применять деревянные, силиконовые и термопластиковые лопатки, ложки и вилки.

  • Важно мыть сковороды сразу после приготовления, чтобы остатки пищи не высыхали.

  • После мойки не стоит оставлять сковородку для естественного высыхания, лучше протереть ее мягкой тряпкой или бумажным полотенцем. Это связано с тем, что во многих регионах жесткая вода, соли в ней оседают на стенках посуды, действуя как абразив и дополнительно ухудшая качество покрытия.

  • Нельзя мыть сковороды средствами с хлорными соединениями, оттирать металлическими щетками и порошками с грубыми абразивными частицами.

 

Автор текста:Алена Парецкая
Материалы по теме