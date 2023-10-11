Вопрос психологу: «Я всегда недовольна жизнью, даже если все хорошо. Как измениться?»

«Я всегда недовольна своей жизнью… Если не работаю, есть много свободного времени, могу делать что хочу — каждый день пилю себя, почему я бездельничаю, это неправильно, живу как-то не так, да и деньги нужно зарабатывать на свои «хотелки».
Ставлю задачу найти работу — нахожу, хорошую, с отличным коллективом и зарплатой. Но тут же страдаю от того, что начинаются сложности, дедлайны, загруз полный, времени ни на что не хватает. Появляется недовольство собой, что не все получается. И так во всем!
Постоянно нет удовлетворения от жизни, что бы в ней ни происходило. Почему так и что делать, чтобы изменить ситуацию?
Елена, 25 лет
Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт, транзактный аналитик. Основатель школы психологии для взрослых, руководитель Программы подготовки психологов-консультантов
«Не живи, а существуй»
«Похоже, что страх жить у вас появился давно. Надо исследовать, чего именно он касается — просто своей жизни или достижений в ней, — консультирует читательницу «Доктора Питера» психолог Алла Далит. — Причин может быть множество. Их объединяет только одно — те родительские послания, которые определили ваш стиль жизни. Его можно назвать «не живи, а существуй».
Виновато неосознанное родительское послание
Родительские послания даются нам чаще всего неосознанно и связаны с чувствами родителей. Их чувствами в их жизни на тот момент. Мама может бояться быть плохой мамой и ограничивать ребенка в активности. Родители могут завидовать детям и мешать им достигать целей. Или они могут быть очень тревожными и «давать по рукам» за любую инициативу от страха, что будет плохо.
В любом случае за вашей пассивностью стоит страх. Это значит, что вас напугали.
Себя никак не заставить
Желание что-то делать в нас заложено инстинктами. Если оно затухло, то инстинкт поврежден. Без глубокого исследования просто поведением это не исправить. Вам не удастся заставить себя. Будет только хуже и временно.
Поэтому отправляйтесь на поиски своего «золотого ключика», который откроет вам дверь в вашу жизнь. Ключик — это символ вопроса. Вот такие правильные вопросы вам будет задавать хороший психолог, и вместе вы найдете на них ответы.