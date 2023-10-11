Вопрос психологу: «Я всегда недовольна жизнью, даже если все хорошо. Как измениться?»

«Я всегда недовольна своей жизнью… Если не работаю, есть много свободного времени, могу делать что хочу — каждый день пилю себя, почему я бездельничаю, это неправильно, живу как-то не так, да и деньги нужно зарабатывать на свои «хотелки».

Ставлю задачу найти работу — нахожу, хорошую, с отличным коллективом и зарплатой. Но тут же страдаю от того, что начинаются сложности, дедлайны, загруз полный, времени ни на что не хватает. Появляется недовольство собой, что не все получается. И так во всем!

Постоянно нет удовлетворения от жизни, что бы в ней ни происходило. Почему так и что делать, чтобы изменить ситуацию?

Елена, 25 лет