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Вопрос психологу: «Я всегда недовольна жизнью, даже если все хорошо. Как измениться?»

11 октября 2023
недовольна жизнью неудовлетворенность
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iStockphoto

«Я всегда недовольна своей жизнью… Если не работаю, есть много свободного времени, могу делать что хочу — каждый день пилю себя, почему я бездельничаю, это неправильно, живу как-то не так, да и деньги нужно зарабатывать на свои «хотелки».

Ставлю задачу найти работу — нахожу, хорошую, с отличным коллективом и зарплатой. Но тут же страдаю от того, что начинаются сложности, дедлайны, загруз полный, времени ни на что не хватает. Появляется недовольство собой, что не все получается. И так во всем!

Постоянно нет удовлетворения от жизни, что бы в ней ни происходило. Почему так и что делать, чтобы изменить ситуацию?

Елена, 25 лет

Психология

Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт, транзактный аналитик. Основатель школы психологии для взрослых, руководитель Программы подготовки психологов-консультантов

«Не живи, а существуй»

«Похоже, что страх жить у вас появился давно. Надо исследовать, чего именно он касается — просто своей жизни или достижений в ней, — консультирует читательницу «Доктора Питера» психолог Алла Далит. — Причин может быть множество. Их объединяет только одно — те родительские послания, которые определили ваш стиль жизни. Его можно назвать «не живи, а существуй».

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Виновато неосознанное родительское послание

Родительские послания даются нам чаще всего неосознанно и связаны с чувствами родителей. Их чувствами в их жизни на тот момент. Мама может бояться быть плохой мамой и ограничивать ребенка в активности. Родители могут завидовать детям и мешать им достигать целей. Или они могут быть очень тревожными и «давать по рукам» за любую инициативу от страха, что будет плохо.

В любом случае за вашей пассивностью стоит страх. Это значит, что вас напугали.

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Себя никак не заставить

Желание что-то делать в нас заложено инстинктами. Если оно затухло, то инстинкт поврежден. Без глубокого исследования просто поведением это не исправить. Вам не удастся заставить себя. Будет только хуже и временно.

Поэтому отправляйтесь на поиски своего «золотого ключика», который откроет вам дверь в вашу жизнь. Ключик — это символ вопроса. Вот такие правильные вопросы вам будет задавать хороший психолог, и вместе вы найдете на них ответы.

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Автор текста:Анна Майская
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