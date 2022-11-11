Ведь ты этого достойна: врач объяснила, что заставляет нас покупать ненужное в «черную пятницу»

Скидки 50-70%, эксклюзивные предложения и закрытые распродажи — большинство из нас поддаются на заманчивые предложения продавцов. Однако импульсивные покупки провоцируют чувство вины и стресс.