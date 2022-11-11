Скидочный марафон и различные распродажи уже как минимум неделю будоражат наши умы. Каждый продавец старается заманить покупателя наиболее выгодным предложением. Однако зачастую под маркировками «черная пятница», «грандиозные скидки» и «уникальные предложения» скрывается вполне обычная цена или распродажа товаров, которые залежались на складах и качество их оставляет желать лучшего.
Психологи замечают — в период распродаж и акций, особенно таких глобальных, возрастает уровень тревожности и стресса, поскольку люди, совершая импульсивные покупки, затем ругают себя за доверчивость, особенно если товар не оправдал ожиданий. Что делать, как избежать волнений и сохранить душевное здоровье? Об этом «Доктору Питеру» рассказала психолог, психотерапевт Екатерина Домбровская.
Психолог, психотерапевт, сексолог, специалист по межличностным взаимоотношениям
Мы хотим экономить — это нормально
Покупка новой вещи, бытовой техники или более крупного товара — это позитивные эмоции. А если покупка совершена с заманчивой скидкой — это приятно вдвойне. Каждый человек хочет сэкономить свои деньги, особенно приобретая достаточно дорогие вещи. Поэтому фразы «скидка 70-80-90%», «товар за полцены», «уникальная акция» — действуют на нас магически.
Этими уловками пользуются маркетологи, которых учат буквально играть на человеческих эмоциях. Но важно понимать — бесплатный сыр бывает только в мышеловке, многие продавцы искусственно завышают цены товаров за несколько недель до ожидаемого шопинга «11.11», жертвуя каждодневными прибылями от продаж в пользу резкого повышения стоимости покупок в «волшебную скидочную неделю».
Не поддавайтесь импульсам, «включите» голову
Психотерапевт Екатерина Домбровская говорит: «Покупки в период распродаж — сезонных, „черных пятниц“, новогодние и прочие, по сути, импульсивные». В это время наше сознание активно подвергается внешнему влиянию, мы можем соблазниться на те товары и услуги, которые не приобрели бы в обычное время, поскольку особой потребности в них нет. Особенно ярко выражены импульсивные покупки в период экономической и социальной нестабильности.
Нам нужно «погасить» стресс
Навязчивая реклама, которой буквально «бомбят» различные маркеты, еще до начала распродажи вводит человека в стрессовое состояние. Нам буквально внушают — «ты должен купить фен, пылесос или кофемолку», из-за чего возникает возрастающий уровень стресса. Наступает 11.11, и люди идут в магазины, на маркетплейсы и делают покупки, так они перекрывают стресс, гасят избыточное возбуждение в мозге.
От покупки вырабатываются гормоны радости, и стрессовая ситуация закрывается. У человека возникает ощущение, что он сделал что-то важное, вознаградил себя за усилия, переживания. В психологии это называют завершением гештальта, происходит реализация события, пусть и навязанного извне рекламой.
Ситуация накладывает отпечаток
Особенно с учетом нестабильности, геополитической тревожности, того, что в стране творится, — люди в состоянии повышенной тревожности, для них любое завершенное действие, покупка чего-либо приносит удовлетворение. В такой ситуации, как сегодня, больше людей хотят получить удовлетворение. Выходит, что они, по сути, вознаграждают себя покупками: я был(а) хорошим мальчиком/девочкой — куплю себе фен (пылесос, машину и т. д.).
Что говорит закон
Эксперты Роспотребнадзора уточняют — проявляйте внимание, поскольку не каждый продавец может быть честен с покупателем, отличается добросовестностью. Многие в погоне за прибылью активно пользуются доверчивостью людей, их желанием экономить деньги и не всегда доходчиво и доступно доводят до потребителей условия, подстегивают их к оформлению невыгодных кредитов.
К сожалению, наши законы не прописывают такое понятие, как «черная пятница» и любые другие распродажи, нет четко прописанных критериев проведения акций со скидками, чем и пользуются продавцы. Поэтому важно делать покупки «на трезвую голову», не поддаваясь на заманчивые рекламные слоганы и яркие баннеры.
Почитайте отзывы в Интернете о магазинах и товарах, оцените динамику цен: как она менялась в течение последних 5-6 месяцев. Зачастую становится ясно, что цену искусственно завышали, чтобы потом за счет скидок привести к исходной.
Сделайте паузу, чтобы подумать
Если вы хотите совершить покупку — возьмите паузу: выйдите из магазина на воздух, пойдите попить чаю, оторвавшись от монитора. В это время взвесьте реальные за и против. По данным статистики — каждый второй наш соотечественник носит купленные вещи только единожды. Затем они годами пылятся в шкафах. Особенно часто этим грешат женщины — у них в гардеробе есть покупки, которые стоят 10-20 тысяч, но всё еще ждут своего часа.
Аналогично и с бытовой техникой — не всегда новинки могут реально пригодиться хозяйкам или мужчинам в работе, повседневной жизни. Тостеры, бойлеры, электроинструмент и прочее стоит покупать, когда они реально необходимы, и вы уже точно определились, где и как ими пользоваться, насколько часто они будут востребованы.