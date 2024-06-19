Важное изменение в питании для женщин: сделайте это, если вам исполнилось 50 лет

Главное остается неизменным — разнообразное и сбалансированное питание, то есть женщине все так же важно, чтобы в рационе было как можно больше разных продуктов: овощей, фруктов, зелени, животных и растительных белков, полезных источников жиров и клетчатки . Причем желательно, чтобы их получалось комбинировать в каждом приеме пищи. Однако общая калорийность рациона должна быть чуть ниже. То есть до наступления климакса она в среднем составляет 2000–2200 ккал, а после ее следует сократить до 1800–2000 ккал.