Гендерный фактор: что влияет на развитие деменции у женщин, объяснила врач Севастьянова

По статистике, когнитивные нарушения у женщин развиваются чаще, чем у мужчин. Врач, эксперт благотворительного социального проекта, объяснила, какие гендерные факторы провоцируют развитие серьезного нейродегенеративного заболевания у женщин и что сделать, чтобы избежать приобретенного слабоумия.
Терапевт, эндокринолог, диетолог, эксперт социального проекта «Деменция.net»
Гендерный фактор
«И у мужчин, и у женщин есть свои гендерные факторы, которые могут повышать риск развития когнитивных расстройств, проще говоря, ухудшать „здоровье ума“ — способности мыслить, воспринимать и анализировать информацию, выражать свои мысли письменно и устно, ориентироваться в изменяющихся условиях и адаптироваться к ним, — признает врач-терапевт Наталья Севастьянова. — У мужчин факторы риска — это травмоопасные виды спорта и опасные профессии, а у женщин — период постменопаузы, когда организм сотрясает мощная гормональная перестройка, которая может усугубить течение ранее имевшихся заболеваний, а они, в свою очередь, могут повысить риск развития деменции».
Чаще когнитивные нарушения встречаются у женщин, таковы данные статистики, признает эксперт. И этому есть объяснение: продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин.
«Да и в целом забота о здоровье, как правило, всех членов семьи — и старших, и младших — ложится именно на женские плечи», — отмечает врач.
Надо отметить, что деменция — это не отдельное самостоятельное заболевание, а синдром, который может сопровождать самые различные заболевания.
«Например, есть деменция при болезни Альцгеймера, есть височно-темпоральная, есть деменция с тельцами Леви, есть сосудистая и вторичная, возникающая не из-за поражения головного мозга, а из-за состояний, которые вторично влияют на головной мозг и вызывают когнитивные дисфункции», — объясняет Наталья Севастьянова.
Полезные привычки от деменции для всей семьи
Наш мозг нужно постоянно тренировать. Новые навыки и знания расширяют когнитивный резерв, который поможет как можно дольше держаться перед нарушениями в головном мозге, отодвинет проявление симптомов деменции на более поздний срок и облегчит их выраженность.
«Обучение — это как спортзал для тела, то есть самая что ни на есть тренировка для мозга. Но, конечно, как и в спортзале, нужно знать меру — соблюдать режим работы и отдыха, не уходить с головой в онлайн-обучение и потребление информации с экрана, поменьше бездумно скроллить ленту и оградить себя от некачественных источников новостей, чтобы не столкнуться с синдромом хронического информационного истощения», — объясняет врач.
Для профилактики деменции хорошо изучать иностранные языки, читать книги, желательно с последующим их обсуждением.
«Кстати, такой домашний „книжный клуб“ можно сделать хорошей семейной традицией, которая станет не только приятным времяпрепровождением, но и профилактикой когнитивных расстройств», — советует врач.
Тренировка тела — физическая активность — тоже очень важна.
«Во время нее вырабатываются экзеркины — биологические соединения, которые выполняют ремонтные функции в нашем организме и тоже снижают хроническое низкоинтенсивное воспаление, возникающее в организме при некоторых заболеваниях: артериальной гипертензии, ожирении, атеросклерозе, диабете. Кроме того, при физической активности улучшается кровоснабжение непосредственно головного мозга», — продолжает Наталья Севастьянова.
Еще один фундамент профилактики — питание. Средиземноморская диета, в которой много источников полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (орехи, оливковое масло и т.п.), легкоусвояемого белка (рыба, морепродукты, бобы) и полезных овощей и листовой зелени, помогает снижать уровень системного воспаления в организме и считается самой здоровой.
«Питание по средиземноморскому типу ассоциируется с уменьшением риска возникновения болезни Альцгеймера и деменции. В любом случае, даже если средиземноморская диета вам не близка, ежедневный рацион должен иметь высокую плотность витаминов, минералов и биофлавоноидов», — уточняет доктор.
Также нужно обращать внимание при профилактике когнитивных нарушений на социализацию.
«Нехватка общения в рамках индивидуальной нормы может негативно влиять на когнитивное здоровье, поэтому обязательно вовлекайте во все ваши семейные активности всех членов семьи, особенно старшее поколение, — говорит терапевт. — Также старайтесь найти каждому увлечение по душе, но такое, чтобы было связано со взаимодействием с другими людьми. Это могут быть танцы, туристические и спортивные сообщества и любые другие «клубы по интересам», — резюмирует врач.