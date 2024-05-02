Гендерный фактор: что влияет на развитие деменции у женщин, объяснила врач Севастьянова

«Обучение — это как спортзал для тела, то есть самая что ни на есть тренировка для мозга. Но, конечно, как и в спортзале, нужно знать меру — соблюдать режим работы и отдыха, не уходить с головой в онлайн-обучение и потребление информации с экрана, поменьше бездумно скроллить ленту и оградить себя от некачественных источников новостей, чтобы не столкнуться с синдромом хронического информационного истощения», — объясняет врач.