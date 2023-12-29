Вам весело, а им страшно и больно: 6 способов успокоить питомца во время фейерверка

Закройте и зашторьте окна. Во-первых, грохот будет не таким сильным. А во-вторых, животное от страха может выпрыгнуть из окна и разбиться.

Обустройте питомцу тихий уголок подальше от окна. Положите в комнате лежанку, сделайте укрытие. Включите успокаивающую музыку (например, от ICalmPet), звуки природы или белый шум. Положите лизательные коврики, игрушки-погрызушки и успокаивающие феромоны. В той же комнате оставьте питомцу еду и воду, а кошкам — еще и лоток. «Животное может побояться идти сквозь шум, чтобы попить или сходить в туалет и в результате будет еще больше стрессовать», — говорит зоопсихолог.

Не берите собаку на улицу, когда запускаете салюты. Большинство псов панически боится петард и салютов. Заслышав звуки взрывов, животное бросается бежать куда глаза глядят, совершенно не реагируя на команды. «В новогодние праздники количество потерявшихся и погибших под колесами машин собак просто зашкаливает», — говорит наш эксперт.⠀

Не дергайтесь сами, когда слышите салюты. Собаки ориентируются на реакцию хозяев. Если питомец поймет, что вы не боитесь звуков взрывов, ему будет не так тревожно.

Дайте питомцу успокоительное, если он боится салютов. Но выбор лекарства заранее согласуйте с ветеринаром: любой препарат может вызвать индивидуальную нежелательную реакцию.