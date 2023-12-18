Три признака, что ваш любимец проглотил новогоднюю мишуру, и как ему помочь

Еще чуть-чуть — и наступит время украшать дом к Новому году. А возможно, вы уже это сделали. Однако каждый владелец кота или собаки знает: когда дома у тебя живет хвостатый друг, нарядить жилище к празднику становится куда более трудной задачей. То любимец попытается сбить елку, то попробует на вкус мишуру и «дождик». И если первое навредит только порядку в вашем доме, то второе может быть потенциально опасным для вашего питомца.
Что делать, если животное все-таки проглотило украшение? На этот вопрос ответила директор ветеринарной клиники «Прайд» Ольга Зеленова.
Директор ветеринарной клиники «Прайд»
Как отмечает специалист, в идеале лучше вообще не использовать подобные украшения, если у вас есть домашний любимец. В случае если мишуру продегустировал котик, есть несколько вариантов дальнейшего развития событий. В лучшем случае украшение выйдет естественным путем и через пару дней «дождик» можно будет найти в лотке. Однако это случается не так часто. К сожалению, в большинстве случаев мишура натягивается в кишечнике питомца как леска и становится причиной травмы.
В итоге для спасения котика придется удалить часть кишечника, причем в этом случае врачи дают весьма осторожные прогнозы.
Есть еще один вариант — это когда новогоднее украшение наматывается на язык. Причем иногда этого нельзя увидеть без легкого наркоза, но животное при этом будет очень страдать.
Главное правило: не пытайтесь своими руками избавить кота от «дождика», потянув за торчащий кончик. Так вы можете только сильнее навредить здоровью своего любимца.
Какие есть признаки, что ваш питомец ухитрился съесть «дождик»? Вот несколько симптомов:
вялость;
угнетенное состояние;
рвота сразу или после еды.
Если вы заметили эти признаки, лучше не откладывать визит к ветеринару.
А можно ли научить свое животное раз и навсегда даже не думать о поедании мишуры? По словам ветеринара, попробовать можно, но результат вряд ли вас впечатлит. Дело в том, что кот не проглатывает украшение для елки намеренно, он прекрасно понимает, что мишура непригодна для пищи. Однако строение языка кота просто не позволяет вовремя выплюнуть нитку или «дождик». Так что питомец мог хотеть просто поиграть, но закончилось все печально.
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