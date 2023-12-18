Три признака, что ваш любимец проглотил новогоднюю мишуру, и как ему помочь

А можно ли научить свое животное раз и навсегда даже не думать о поедании мишуры? По словам ветеринара, попробовать можно, но результат вряд ли вас впечатлит. Дело в том, что кот не проглатывает украшение для елки намеренно, он прекрасно понимает, что мишура непригодна для пищи. Однако строение языка кота просто не позволяет вовремя выплюнуть нитку или «дождик». Так что питомец мог хотеть просто поиграть, но закончилось все печально.