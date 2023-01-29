Что такое синдром спасателя

— Люди не всегда спешат искренне помогать другим. Иногда помощь — это всего лишь гипертрофированное желание чувствовать себя нужным. Такие люди находятся в позиции вечного спасателя, — говорит Валерий Гут.

Что это означает? Американский психиатр Стивен Карпман в своей знаменитой концепции взаимодействия между людьми «треугольник судьбы» выделял три роли, которые исполняют люди:

Карпман говорил о том, что спасатель действует не из любви, а из своих корыстных потребностей. Помогая другим, он таким образом решает какие-то свои внутренние вопросы и получает выгоду.

Такими спасателями становятся чаще всего фрустрированные люди. Они стремятся не столько улучшить чью-то жизнь, сколько самоутвердиться за чужой счет и почувствовать собственную значимость . Чтобы «добрать» это, они пытаются выглядеть добрыми и умными: «Я помогаю другим, они ведь так неправильно живут». В 99 процентах случаев это не помощь как таковая, а гордыня.

Еще одна причина, по которой фрустрированные люди помогают другим, — это нежелание разобраться со сложностями в собственной жизни. Боязнь решать свои проблемы подталкивает их решать чужие. Это тот случай, когда в своем глазу бревна не вижу, зато в других — каждую соломинку. Такая псевдозабота идет от желания уменьшить собственные тревоги, проблемы, переживания и так далее.