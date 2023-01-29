Когда мы помогаем другим людям, то испытываем положительные эмоции, а значит, становимся счастливее. В исследовании, которое проводили ученые в Латвии, Литве и Эстонии, профессор социальной психологии Иварс Аустерс рассказывал: «Когда люди помогают другим, положительные эмоции доминируют. Во всех трех странах показатели счастья были примерно в 1,5 раза выше, когда люди оказывали помощь, чем тогда, когда сами принимали ее».
Все те, кому удалось помочь другим, чувствовали гордость, осознание собственной значимости, компетентности и вдохновение.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
Что такое синдром спасателя
— Люди не всегда спешат искренне помогать другим. Иногда помощь — это всего лишь гипертрофированное желание чувствовать себя нужным. Такие люди находятся в позиции вечного спасателя, — говорит Валерий Гут.
Что это означает? Американский психиатр Стивен Карпман в своей знаменитой концепции взаимодействия между людьми «треугольник судьбы» выделял три роли, которые исполняют люди:
преследователь
спасатель.
Карпман говорил о том, что спасатель действует не из любви, а из своих корыстных потребностей. Помогая другим, он таким образом решает какие-то свои внутренние вопросы и получает выгоду.
Такими спасателями становятся чаще всего фрустрированные люди. Они стремятся не столько улучшить чью-то жизнь, сколько самоутвердиться за чужой счет и почувствовать собственную значимость. Чтобы «добрать» это, они пытаются выглядеть добрыми и умными: «Я помогаю другим, они ведь так неправильно живут». В 99 процентах случаев это не помощь как таковая, а гордыня.
Еще одна причина, по которой фрустрированные люди помогают другим, — это нежелание разобраться со сложностями в собственной жизни. Боязнь решать свои проблемы подталкивает их решать чужие. Это тот случай, когда в своем глазу бревна не вижу, зато в других — каждую соломинку. Такая псевдозабота идет от желания уменьшить собственные тревоги, проблемы, переживания и так далее.
Психолог-психотерапевт, писатель, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, основатель Академии парадоксальной психологии
Спасатель никогда не скажет про себя, что он спасатель, говорит Алла Семенюк.
— Для человека с таким психическим устройством погружение в жизни других — абсолютная норма, это воспринимается как долг, моральная стойкость и ощущение, что я «человек с большой буквы». Это ответственные, надежные, гипертревожные и контролирующие люди. Как сотрудникам цены им нет. Они с гордостью рассказывают, как помогали маме, как стали нести с ней опеку над младшими, как мама и папа могли доверить им «недетские» дела и как они с блеском с ними справлялись. У спасателей в личной истории много заслуг: староста класса, ответственная за важное и непростое дело, доверенное лицо, везде они «единственные, на кого можно положиться», — поясняет психолог.
Из типичных проблем, которые описывают клиенты-спасатели на консультации психолога:
С утра проснулась и уже устала от мыслей: «Все ли успела, ничего ли не забыла… О себе подумаю как-нибудь потом!»
Ощущение, что «все на мне: от выбора сантехники до обеспечения семейного отдыха».
24/7 голова занята мыслями о работе, отдохнуть некогда.
Ощущение, что «я несу какой-то „крест“. У других как-то получается жить для себя. О них заботятся, ценят. Меня же как будто не замечают».
Внутренняя обида: «Я так устала все тянуть на себе: где помощь, где отдача?»
Как только я прошу что-то для себя появляется чувство вины: «Я должна быть довольна тем, что есть!»
Родители часто критикуют, даже если и выражают поддержку, то с пометкой «могла бы и лучше, ты же вон какая сильная!». Такие люди чувствуют себя всегда недостаточными.
Тяжело выносить «детскую детскость», часто не получается наладить теплые отношения с детьми: может сорваться, накричать, потом винить себя за это и компенсировать это балованием.
На работе эксплуатируют, подкидывают лишние обязанности, даже не спросив, а удобно ли, а есть ли возможность.
Как только человек хочет сделать что-то для себя, появляются стыд и вина, мысли о собственном эгоизме.
Какую роль во всем этом играют родители
Стремление всем помогать может идти из детства. Бывает, что родители своим поведением дают понять, что ребенок нужен и любим, только когда он хорошо себя ведет и помогает. Такие дети вырастают с чувством, что им обязательно нужно быть полезными, чтобы заслужить любовь, поясняет Валерий Гут.
В нездоровой семье воспитание формируется по принципам:
ты должна/должен помогать, разделять с мамой и папой тяжести быта (часто чрезмерные для ребенка),
нести ответственность за младших братьев и сестер.
— Дети ощущают себя ответственными за состояние родителей: надо быть такой-то, делать так-то, иначе мама расстроится, разозлится, заболеет и так далее. Надо понимать, что родители воспитывали в ребенке спасателя не со зла и без желания навредить, просто так сложилось. Скорее всего, они и сами спасатели, — поясняет Алла Семенюк.
Чем это опасно для ментального здоровья
Знаменитый социолог Абрахам Маслоу называл любовь, основанную на желании удовлетворить свою потребность за счет другого человека, дефицитарной. Занимаясь спасательством, люди теряют большое количество энергии, вместо того, чтобы наполняться ей.
— Это всегда компенсаторный механизм: закрывая таким образом свои потребности, человек не видит настоящую проблему и не может с ней справиться. При этом, например, низкая самооценка будет продолжать влиять на все сферы жизни, — говорит Валерий Гут.
Психолог, коуч, системный семейный терапевт, психолог-сексолог.
— Опасность также может быть в том, что человек может так заиграться в собственных фантазиях, вплоть до того, что роль Спасателя поменяется на роль Преследователя. То есть он начнет буквально преследовать окружающих, пытаясь им помочь. Итог — параноидальное расстройство, — говорит Юлия Редькина.
Чаще всего во взрослых спасателях мы можем узнать детей, которых очень хвалили и поощряли за их инициативу, когда они в детстве пытались что-то сделать. Или которые в противовес этому росли в таких условиях, когда родители не были надежной опорой и возникала необходимость их самих спасать. Ребенок взрослеет очень рано, становится не по возрасту ответственным, и для того, чтобы спасти себя, ему нужно «спасти» маму. Поэтому он становится внимательным, тревожным, считывающим сигналы и послания. Все ради того, чтобы «спасти» родителя. Спас родителя — спасся сам. Потом это перерастает в синдром спасателя во взрослом возрасте.
Как понять, что вы помогаете людям на самом деле, а не занимаетесь спасательством
Для начала прислушайтесь к себе и проанализируйте, что вами движет, когда вы предлагаете свою помощь кому-то.
Крючки, которые вас могут цеплять и заставлять входить в роль спасателя:
чья-то «беспомощность»;
мольба о помощи;
просьба-восхваление: «Только ты можешь мне помочь! Без тебя я пропаду»;
когда чья-то ошибка, глупость, несправедливость, некорректность или невнимательность побуждают вас к восстановлению справедливости и гармонии — это тоже проявляется синдром спасателя.
Яркий пример спасателя, доведенный режиссером до крайности, — Маргарита Павловна Хоботова, которую сыграла неподражаемая Инна Ульянова в фильме «Покровские ворота».
— Настоящая помощь — это когда вы не испытываете при этом чрезмерных эмоций. Прислушайтесь к себе: подлинная помощь не вызывает чувства превосходства или большой радости от того, что именно вас о ней попросили, — говорит Валерий Гут.
Предлагайте помощь, если вы действительно в чем-то хорошо разбираетесь, а не только что об этом прочитали. Откликайтесь, если вас об этом попросили и аргументировали, почему вы и правда можете помочь и почему вам доверяют.
Как понять, что без психолога не обойтись
Помощь психолога нужна тогда, когда в какой-то момент человек осознает, что он:
живет для других,
работает все больше, а денег не видит,
цели не достигаются,
видит, что его стратегия поведения с другими людьми не укрепляет отношения, как должно бы быть по его фантазиям, а наоборот, люди от него отворачиваются.
— Ведь синдром спасателя — это постоянное настойчивое нарушение границ под благовидным предлогом. И конечно, такой человек может быть очень навязчивым. Люди обычно это не выносят, но так как они могут не очень понимать, почему нужно такого человека отвергнуть, то они могут молча «сливаться». Если человек заметил, что вокруг него в жизни все меньше людей, это тоже хороший повод обратиться к психологу, — пояснила Юлия Редькина.