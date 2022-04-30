Терапевт Лопатин перечислил болезни «майских праздников» и объяснил, как не стать их жертвой

Смена погоды, что не редкость на майские, резкое перестроение с преимущественно сидячей работы на физическую активность, изменение режим питания и состава пищи — все это типично для длинных выходных н майские праздники. Чем старше человек, тем острее он реагирует на различные изменения в его жизни. Такие стрессы, пусть и позитивные, могут привести к обострению различной «хрони» или возникновению новых, «майских» болезней, с которыми можно даже загреметь в больницу.

В сами праздники и после них сотрудники скорой помощи и приемных отделений стационаров, поликлиники отмечают наплыв пациентов. Кстати, ужасный ковид, терроризовавший мир два года, тоже никуда не делся, но про него многие уже забыли. «Доктор Питер» совместно с Сергеем Лопатиным, терапевтом, гастроэнтерологом, обсудил самые основные постпраздничны проблемы со здоровьем и основные рекомендации, как их избежать.