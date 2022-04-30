Терапевт Лопатин перечислил болезни «майских праздников» и объяснил, как не стать их жертвой

Смена погоды, что не редкость на майские, резкое перестроение с преимущественно сидячей работы на физическую активность, изменение режим питания и состава пищи — все это типично для длинных выходных н майские праздники. Чем старше человек, тем острее он реагирует на различные изменения в его жизни. Такие стрессы, пусть и позитивные, могут привести к обострению различной «хрони» или возникновению новых, «майских» болезней, с которыми можно даже загреметь в больницу.
В сами праздники и после них сотрудники скорой помощи и приемных отделений стационаров, поликлиники отмечают наплыв пациентов. Кстати, ужасный ковид, терроризовавший мир два года, тоже никуда не делся, но про него многие уже забыли. «Доктор Питер» совместно с Сергеем Лопатиным, терапевтом, гастроэнтерологом, обсудил самые основные постпраздничны проблемы со здоровьем и основные рекомендации, как их избежать.
терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге, врач первой категорииvk.com/smclinic_spb
Что ожидаем после майских?
Первым делом, попробуем перечислить самые частые болезни, симптомы, которые, как правило, обостряются после майских праздников. Их можно разделить на несколько групп — проблемы со спиной и поясницей, гипертоническая болезнь и проблемы сердца и те привычные хронические «болячки», которые есть у человека.
Если говорить как раз о последних, о хронических болезнях, то обычно после майских праздников увеличивается число людей в приемных отделениях и поликлиниках с жалобами на обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это:
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
гастриты,
панкреатиты,
холециститы,
желчнокаменная болезнь.
Нередко люди также сталкиваются с обострением хронической почечной недостаточности и болезней обмена. Прежде всего, подагры.
Почему случаются обострения
Майские праздники ассоциируются у нас с выездами на природу и пикниками. К сожалению, для многих людей поездка за город по умолчанию является синонимом обильного застолья с шашлыком и алкоголем. Однако именно чревоугодие и злоупотребление спиртным зачастую становятся главной причиной обострения хронических заболеваний.
При проблемах с пищеварением для шашлыка лучше выбирать не баранину или свинину, а нежирное мясо курицы, индейки или постную говядину. А в качестве гарнира отдавать предпочтение легким овощным салатам и зелени.
И все же главное правило безопасности — это умеренность в еде. Даже свиной шашлык не приведет к обострению язвы, если ограничиться порцией в 100 граммов, и не запивать его литрами пива. Так майские праздники точно не будут омрачены экстренными «забегами» по врачам.
Можно нажить проблемы надолго
Конечно, за праздники возможно заработать себе и «экстренную» болячку, и серьезные проблемы со здоровьем. Например, острый аппендицит с праздничными гуляниями связан в меньшей степени, все-таки мы точно не знаем причину его развития, питание хотя и влияет, но не столь явно, как при других патологиях.
Зато слишком обильное застолье вполне может стать триггером для желчнокаменной болезни (если камешки уже обнаружили ранее, в желчном пузыре определяли «песок» или нарушения оттока желчи).
В особенности вероятны проблемы со здоровьем, если бесконтрольно налегать на жирные или высокобелковые продукты. В первую очередь, на мясо. Также отметим, что особому риску подвергаются те люди, которые до майских праздников длительное время придерживались жесткой диеты или, например, держали Великий пост.
Правила безопасности просты, но эффективны
Чтобы избежать проблем со здоровьем во время длинных праздников, стоит всегда помнить об основных правилах поведения на майских выходных. Они просты, доступны каждому человеку и понятны, легки в исполнении.
Чтобы избежать обострений заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта, пищевых отравлений или кишечных инфекций, достаточно соблюдать несколько несложных правил:
Ни в коем случае нельзя покупать мясо или другие скоропортящиеся продукты в сомнительных уличных киосках или «с рук».
Не стоит есть сырое или плохо прожаренное мясо: это может привести к заражению паразитарными инфекциями.
До, во время и после приема пищи продукты следует защищать от насекомых и грызунов, которые также могут выступать переносчиками болезней.
Если вы едете не на дачу, где есть холодильник, а просто на природу, то лучше не брать с собой копчености, маринованные продукты, сыры, яйца, молочную продукцию и кондитерские изделия с кремом. Без правильного температурного режима такая еда может быстро испортиться.
Для питья или приготовления пищи необходимо использовать только воду из проверенных источников или бутилированную.
Уделить внимание стоит и одежде. На майские праздники традиционно приходится начало сезона клещей, укус которых чреват серьезными инфекциями: вирусным энцефалитом, боррелиозом, болезнью Лайма. Чтобы обезопасить себя, выбирайте закрытую одежду и пользуйтесь защитными спреями.
Ну и, наконец, нельзя забывать и о важности регулярного мытья рук и соблюдения других правил личной гигиены.