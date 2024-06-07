Сэкономите на стоматологе и очках: 6 причин почаще есть морковь

Даже здоровым людям не стоит есть морковь в слишком больших количествах — это может спровоцировать приступ сонливости. Кроме того, избыток моркови в рационе может вызвать каротинемию. Безопасная доза корнеплода в день — это три или четыре средних по размеру моркови.