Сэкономите на стоматологе и очках: 6 причин почаще есть морковь

Есть мнение, будто здоровое питание — это обязательно что-то дорогое и недоступное. Однако на самом деле даже самые простые продукты могут дать фору многим экзотическим овощам и фруктам.
Например, знаете ли вы, насколько полезна самая обычная морковь? Об этом в своем
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор
Цифры
Всего в 100 г моркови содержится следующий процент от суточной дозы витаминов, макро- и микроэлементов:
бета каротин — 166%;
витамин А — 93%;
калий — 13%;
марганец — 7,2%;
витамин В6 — 6,9%.
Кроме того, на 100 г моркови приходится 35 ккал, 1,3 г белков, 0,1 г жира и 6,9 г углеводов.
Морковь — лучший друг ваших глаз
Как отмечает врач, яркий цвет морковки — заслуга каротиноидов. Это известный бета-каротин, а также лютеин и зеакантин — природные пигменты, очень полезные для здоровья ваших глаз.
Витамин А, которым богата морковь, играет очень важную роль в производстве белка родопсина. Это соединение необходимо для нормального сумеречного зрения. Даже совсем незначительная нехватка витамина А может стать причиной проблем со зрением в темноте, то есть провоцировать «куриную слепоту».
Каротиноиды, помимо прочего, могут защитить ваши глаза и от других опасных болезней.
Ученые давно доказали, что эти соединения способны снизить риск прогрессирования возрастной макулодистрофии, глаукомы и катаракты. Эти три диагноза чаще всего провоцируют потерю зрения у пожилых людей.
Что еще дает морковь
Привычка часто есть этот корнеплод поможет вам:
существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний;
наладить работу кишечника;
сбросить лишние килограммы без голодовок;
снизить риск развития рака;
укрепить кости и зубы;
защитить зубы от кариеса и укрепить десны.
Кстати
Особенно морковь полезна для будущих мам и кормящих женщин. Продукт благотворно влияет на развитие плода. Кроме того, корнеплод помогает улучшить свойства грудного молока и укрепить иммунитет ребенка.
Кому нельзя морковь
Даже у такого полезного продукта есть свои противопоказания. По словам врача-диетолога Александра Андреева, морковь не стоит есть людям с острым панкреатитом, язвой желудка, колитом, гастритом, повышенной желудочной кислотностью или тем, у которого есть аллергическая реакция на корнеплод.
Даже здоровым людям не стоит есть морковь в слишком больших количествах — это может спровоцировать приступ сонливости. Кроме того, избыток моркови в рационе может вызвать каротинемию. Безопасная доза корнеплода в день — это три или четыре средних по размеру моркови.