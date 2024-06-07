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Сэкономите на стоматологе и очках: 6 причин почаще есть морковь

Даже небольшая порция корнеплода поможет получить вам суточную норму бета-каротина. Однако на этом преимущества моркови не заканчиваются.

7 июня 20242
Сэкономите на стоматологе и очках: 6 причин почаще есть морковь
Источник:

freepik

Есть мнение, будто здоровое питание — это обязательно что-то дорогое и недоступное. Однако на самом деле даже самые простые продукты могут дать фору многим экзотическим овощам и фруктам.

Например, знаете ли вы, насколько полезна самая обычная морковь? Об этом в своем телеграм-канале рассказала терапевт Оксана Драпкина.

Терапия

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор

Цифры

Всего в 100 г моркови содержится следующий процент от суточной дозы витаминов, макро- и микроэлементов:

  • бета каротин — 166%;

  • витамин А — 93%;

  • калий — 13%;

  • марганец — 7,2%;

  • витамин В6 — 6,9%.

Кроме того, на 100 г моркови приходится 35 ккал, 1,3 г белков, 0,1 г жира и 6,9 г углеводов.

Морковь — лучший друг ваших глаз

Как отмечает врач, яркий цвет морковки — заслуга каротиноидов. Это известный бета-каротин, а также лютеин и зеакантин — природные пигменты, очень полезные для здоровья ваших глаз.

Витамин А, которым богата морковь, играет очень важную роль в производстве белка родопсина. Это соединение необходимо для нормального сумеречного зрения. Даже совсем незначительная нехватка витамина А может стать причиной проблем со зрением в темноте, то есть провоцировать «куриную слепоту».

Каротиноиды, помимо прочего, могут защитить ваши глаза и от других опасных болезней.

Ученые давно доказали, что эти соединения способны снизить риск прогрессирования возрастной макулодистрофии, глаукомы и катаракты. Эти три диагноза чаще всего провоцируют потерю зрения у пожилых людей.

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Что еще дает морковь

Привычка часто есть этот корнеплод поможет вам:

  • существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний;

  • наладить работу кишечника;

  • сбросить лишние килограммы без голодовок;

  • снизить риск развития рака;

  • укрепить кости и зубы;

  • защитить зубы от кариеса и укрепить десны.

Кстати

Особенно морковь полезна для будущих мам и кормящих женщин. Продукт благотворно влияет на развитие плода. Кроме того, корнеплод помогает улучшить свойства грудного молока и укрепить иммунитет ребенка.

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Кому нельзя морковь

Даже у такого полезного продукта есть свои противопоказания. По словам врача-диетолога Александра Андреева, морковь не стоит есть людям с острым панкреатитом, язвой желудка, колитом, гастритом, повышенной желудочной кислотностью или тем, у которого есть аллергическая реакция на корнеплод.

Даже здоровым людям не стоит есть морковь в слишком больших количествах — это может спровоцировать приступ сонливости. Кроме того, избыток моркови в рационе может вызвать каротинемию. Безопасная доза корнеплода в день — это три или четыре средних по размеру моркови.

Автор текста:Дарья Гапионок
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