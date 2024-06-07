Не только отеки: врач назвала 8 неочевидных симптомов, что у вас отказывают почки

Вовремя же обнаружить начавшиеся проблемы можно по анализам крови, мочи и УЗИ почек, если проходить исследования регулярно, хотя бы раз в год. Следует также обращать внимание на некоторые симптомы, в которых иногда трудно заподозрить наш «фильтр». И речь сейчас не про отеки, которые, впрочем, нередко говорят о сбоях в работе почек. По крайней мере, это точно повод проверить, все ли с ними хорошо. Как по виду и месту отеков можно понять их причину — объяснение профессора Оксаны Драпкиной читайте ЗДЕСЬ.