Не только отеки: врач назвала 8 неочевидных симптомов, что у вас отказывают почки

Что делают почки
В процессе очистки организма от ненужного задействованы многие органы. Например, легкие помогают избавиться от углекислого газа, печень обезвреживает и выводит токсины, с помощью кожи организм выводит пот, содержащий конечные продукты метаболизма почек. Важную роль в процессе детокса играют и сами почки.
Терапевт, дерматолог, к.м.н.
«Если представить, что весь организм — мегаполис, то почки в нем будут выполнять функцию фильтровальной станции, убирая из крови все лишнее. Каждый день через них проходит около 150-200 литров крови, из которой отсеиваются отходы. Затем они выводятся с мочой», —
По словам медика, этот парный орган размером с кулак, располагающийся справа и слева от позвоночника на уровне двух нижних ребер, помогает удалять из крови:
отходы после метаболизма белков, включая мочевину, креатинин, мочевую кислоту и аммоний;
избыток электролитов;
органические кислоты, например оксалаты, цитраты;
токсины, те же продукты распада алкоголя, пестициды, тяжелые металлы;
медикаменты и их метаболиты;
избыток водорастворимых витаминов;
некоторые гормоны и их метаболиты, среди них кортизол, эстрогены, прогестерон, тестостерон.
Но почки не только фильтр. Как отмечает Ирина Баранова, они также поддерживают общий водный и электролитный баланс, сохраняют кислотность крови в норме, что важно для правильной работы всех клеток и органов. А еще они влияют на гормональный фон, вырабатывая:
гормон эритропоэтин, который стимулирует выработку эритроцитов в костном мозге;
фермент ренин, который участвует в регуляции артериального давления и водно-солевого баланса.
«Также они преобразуют витамин D в его активную форму, кальцитриол. Не всегда нам достаточно просто начать принимать витамин D, ведь может быть нарушен процесс его перевода в активную форму в печени или почках», — добавляет доктор.
Смотрите не только на отеки
Как отмечает Ирина Баранова, от здоровья почек зависит не только наше самочувствие, но и порой жизнь. Поэтому за их состоянием надо следить, обращая внимание даже на малейшие нарушения в работе. Но дело в том, что часто неблагополучие внешне может долго никак особо не проявляться, пока ситуация не станет совсем критичной и почки фактически откажут. Подробнее о таких случаях можно прочитать ЗДЕСЬ.
Вовремя же обнаружить начавшиеся проблемы можно по анализам крови, мочи и УЗИ почек, если проходить исследования регулярно, хотя бы раз в год. Следует также обращать внимание на некоторые симптомы, в которых иногда трудно заподозрить наш «фильтр». И речь сейчас не про отеки, которые, впрочем, нередко говорят о сбоях в работе почек. По крайней мере, это точно повод проверить, все ли с ними хорошо. Как по виду и месту отеков можно понять их причину — объяснение профессора Оксаны Драпкиной читайте ЗДЕСЬ.
Ирина Баранова перечислила еще восемь неочевидных признаков, которые не стоит игнорировать:
хроническая усталость, утомляемость и апатия;
зуд кожи и кожные заболевания;
металлический привкус во рту и неприятный запах изо рта;
мерзлявость и холодные руки-ноги;
трудности с концентрацией внимания, забывчивость;
боль в пояснице, мышечные спазмы;
высокое артериальное давление;
шум в ушах.
«Ведь это то, с чем сталкиваются или даже живут многие люди, списывая все то на одно, то на другое, а причина в почках», — предупреждает врач.