Реабилитолог Одинцев перечислил лучшие и худшие позы для сна

Выбор правильной позы для сна может значительно влиять на наше здоровье, самочувствие и даже настроение. Когда человек хочет спать, для него не существует принципиального различия, даже сидя в метро реально вздремнуть. Но в постели каждый для себя ищет свою позу для максимального качественного сна.
Как же спать правильно? «Доктору Питеру» рассказала реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу, основатель центра «Молодость и долголетие» Матвей Одинцев.
физический и спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу.
Почему важно выбирать правильную позу для сна
Наш организм небезразличен к тому, как мы проводим время во сне. Каждая поза создает определенное давление на разные части тела, влияет на кровообращение, дыхание и даже на работу внутренних органов.
Позы, которые подарят вам сладкие сны
Сон на спине
Эта поза считается самой благоприятной для здоровья. Она обеспечивает равномерное распределение веса тела, снимает давление на позвоночник, мышцы спины и шеи, а также способствует правильному дыханию. Сон на спине также помогает уменьшить храп и снизить риск кислотного рефлюкса. Чтобы сон на спине был максимально комфортным, используйте подушку, которая подпирает шею, позволяя ей расслабиться.
Сон на боку
Сон на боку с согнутыми ногами, напоминающий позу эмбриона, также рекомендуется многими специалистами. Эта поза снимает давление с живота и облегчает кровообращение, что особенно важно для беременных женщин.
Сон на левом боку
Может оказать дополнительное давление на сердце, поэтому, если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше спать на правом боку.
Сон на правом боку
Помогает улучшить пищеварение и способствует оттоку лимфы.
Поза «воина»
Спина прямая, одна рука вытянута вверх, а другая согнута в локте, рука находится под головой. Эта поза помогает уменьшить храп, так как открывает дыхательные пути, и снижает давление на шейный отдел позвоночника.
Позы, которых лучше избегать
Сон на животе
Эта поза считается одной из самых вредных, так как она заставляет нас поворачивать голову на 90 градусов, что создает напряжение в мышцах шеи и плеч и искривление спины. Это может привести к боли в шее, головной боли и даже к ощущению ограниченной подвижности. Сон на животе также может усилить храп и кислотный рефлюкс, так как давит на органы брюшной полости. Однако некоторые люди находят сон на животе очень комфортным. Если вы из тех, кто предпочитает спать на животе, попробуйте использовать специальную подушку, которая поддерживает голову и шею в правильном положении. Удобно спать на массажном столе с отверстием для лица, это позволяет дышать свободно, не напрягать шею и не искривлять позвоночник.
Сон на спине с поднятыми руками
Эта поза может привести к сдавливанию грудной клетки, затруднению дыхания, боли в шее и плечах.
Храп — проблема, которую можно решить
Храп нередко является следствием неправильной позы во сне. Сон на спине с открытым ртом, как правило, усиливает храп, так как мягкие ткани неба вибрируют во время дыхания. Сон на боку, наоборот, помогает уменьшить храп, так как язык и мягкие ткани находятся в более стабильном положении.
Как выбрать подушку для сна
Выбор подушки имеет огромное значение для комфортного сна. Она должна поддерживать шею в правильном положении, обеспечивая естественный изгиб позвоночника. Идеальная подушка должна быть достаточно упругой, чтобы не проваливаться под голову, но при этом мягкой и комфортной.
Влияние позы на самочувствие
Правильная поза во сне — это не просто комфорт, это основа для бодрого пробуждения и хорошего самочувствия. Сон на спине или боку расслабляет мышцы, улучшает кровообращение и восстанавливает организм после напряженного дня.
Как выбрать место для сна
Позы сна всегда зависят от вашего спального места. Ширина и длина кровати, материал простыней и одеяла, мягкость и упругость матраса — всё это влияет на то, как мы спим.
Как правильно уснуть
Важным моментом является подготовка ко сну. Для комфортного отдыха во время сна нужно сначала полусидя некоторое время находиться в постели. Далее в течение 30 минут принять позу лежа.
Почему мы ворочаемся во сне
Во время сна человек может переворачиваться в разных позах по нескольким причинам:
перистальтика кишечника. Для перемещения перевариваемой пищи и т. д. требуется помощь, и притяжение планеты позволяет улучшить качество движения масс пищи в кишечнике человека;
нервные окончания и кровоток. В локальных зонах тела происходит давление и кровоток снижается, что в свою очередь автоматически заставляет человека переворачиваться на другой бок, чтобы кровь нормализовала свой ток на прежней стороне;
температура в комнате. Изменение температуры может заставить нас переворачиваться, чтобы найти более комфортное положение;
уровень комфорта. Если нам неудобно, мы автоматически переворачиваемся, чтобы найти более удобную позу;
сонные фазы. Во время разных сонных фаз наше тело принимает разные позы.
Как правильно проснуться
Чтобы выйти из сна качественно, нужно проделать всё в обратном порядке: сначала полусидя некоторое время, по самочувствию, провести в этой позе, потом попить — воду, чай, кофе. После чего можно почувствовать импульс силы, поймать волну наступающего дня, выстроить план действий, взяв в руки органайзер или смартфон (план следующего дня должен быть готов заблаговременно), сделать зарядку, принять душ.
Разработайте свой ритуал
Обязательно разработайте свой ритуал вхождения в сон и выхода из сна. Подготовка ко сну — это самое важное: как подготовитесь, так и будет проходить сон.
Не забывайте, что каждый человек индивидуален, и идеальная поза для сна может отличаться. Экспериментируйте, пробуйте разные варианты, чтобы найти ту, которая обеспечит вам максимально комфортный и здоровый сон. Помните, что правильный сон — это залог отличного самочувствия, бодрости и продуктивности на протяжении дня.