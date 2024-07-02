Реабилитолог Одинцев перечислил лучшие и худшие позы для сна

Эта поза считается одной из самых вредных, так как она заставляет нас поворачивать голову на 90 градусов, что создает напряжение в мышцах шеи и плеч и искривление спины . Это может привести к боли в шее, головной боли и даже к ощущению ограниченной подвижности. Сон на животе также может усилить храп и кислотный рефлюкс , так как давит на органы брюшной полости. Однако некоторые люди находят сон на животе очень комфортным. Если вы из тех, кто предпочитает спать на животе, попробуйте использовать специальную подушку, которая поддерживает голову и шею в правильном положении. Удобно спать на массажном столе с отверстием для лица, это позволяет дышать свободно, не напрягать шею и не искривлять позвоночник.