Сон диабетика: изменения в режиме отдыха могут указывать на диагноз (исследование)

Сон влияет на наш организм гораздо больше, чем кажется. Недосып, особенно продолжительный, разрушительно влияет на многие органы и показатели здоровья.
Впрочем, связь работает и в обратную сторону: резкие изменения в режиме сна могут указывать на различные болезни.
Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Сан-Франциско, а также Городского университета Нью-Йорка проанализировали информацию более чем о 4,6 миллиона ночей сна, которую предоставили более 33 тысяч добровольцев. В первую очередь авторов исследования интересовал «ландшафт сна», то есть последовательность изменений в режиме и графика сна в течение нескольких месяцев.
Эти данные ученые сопоставляли с фактами наличия у конкретных людей таких диагнозов, как сахарный диабет, апноэ во сне, коронавирус и грипп.
Материал по итогам исследования был опубликован в издании Digital Medicine.
В рамках исследования авторы выделили несколько типов графика сна:
Нормальный, обычный сон. Как минимум 6 дней в неделю человек спит примерно 8 часов.
Первая половины ночи проходит без пробуждений, а вот вторую человек может нормально поспать лишь урывками, причем длительность каждого из них меньше 3 часов.
Большую часть времени человек спит без перерывов. Однако примерно раз в неделю он страдает от частых пробуждений. И в эту ночь его сон делится на продолжительный, длиной примерно в 5 часов, и короткие промежутки, на которые приходится менее трех часов.
Человек чаще всего спит без резких пробуждений, но изредка все-таки просыпается посреди ночи.
Со сном есть явные проблемы: каждую ночь человек спит не больше 3 часов. Этот тип близок к бессоннице.
Что узнали ученые
Один из самых главных выводов, к которым пришли исследователи: некоторые закономерности, связанные с какими-либо изменениями в режиме сна, могут действительно много рассказать о состоянии здоровья человека.
Так, люди с хроническими болезнями вроде сахарного диабета или апноэ чаще всего страдали от переключений между разными режимами сна.
Кроме того, частота перехода от одного режима графика сна меняется после того, как у человека находят грипп или коронавирус.
По словам авторов работы, даже небольшие изменения в режиме сна могут многое рассказать о здоровье человека.
«Дело не только в том, хорошо вы спите или нет, но и в том, как меняется ваш сон с течением времени. Ключевая информация скрывается здесь», — поясняют ученые.
Кстати
Но что, кроме обследования у врачей, делать тем, кто страдает от постоянных пробуждений ночью? Советы сомнолога на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.