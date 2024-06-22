Сон диабетика: изменения в режиме отдыха могут указывать на диагноз (исследование)

Нормальный, обычный сон. Как минимум 6 дней в неделю человек спит примерно 8 часов.

Первая половины ночи проходит без пробуждений, а вот вторую человек может нормально поспать лишь урывками, причем длительность каждого из них меньше 3 часов.

Большую часть времени человек спит без перерывов. Однако примерно раз в неделю он страдает от частых пробуждений. И в эту ночь его сон делится на продолжительный, длиной примерно в 5 часов, и короткие промежутки, на которые приходится менее трех часов.

Человек чаще всего спит без резких пробуждений, но изредка все-таки просыпается посреди ночи.