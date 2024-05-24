Взломай свой сон: назван необычный способ избавиться от навязчивого ночного кошмара

Конечно, сны — это просто сны. Можно вообще не обращать на них особого внимания. Однако если у вас сделать это не получается и после пробуждения вы ходите как в воду опущенные, то есть действительно эффективный способ избавиться от навязчивого неприятного сновидения. Речь идет о репетиционной терапии образами.