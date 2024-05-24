Взломай свой сон: назван необычный способ избавиться от навязчивого ночного кошмара

Кошмарные сны могут испортить настроение на целый день. Особенно тяжело, если ваш кошмар повторяется из раза в раз и, возможно, отсылает вас к не самым приятным событиям из жизни.
Конечно, сны — это просто сны. Можно вообще не обращать на них особого внимания. Однако если у вас сделать это не получается и после пробуждения вы ходите как в воду опущенные, то есть действительно эффективный способ избавиться от навязчивого неприятного сновидения. Речь идет о репетиционной терапии образами.
Поможет даже людям с ПТСР
По словам доктора Мэтта Уокера, практика особенно полезна для людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
Человек с этим диагнозом может нередко видеть сон, так или иначе связанный с травмирующим событием.
Придумайте счастливый конец
Специалист советует буквально переписать сценарий своего сна.
Для этого нужно детально записать его детали, причем до мельчайших подробностей. Обсудить все подробности можно со своим психотерапевтом.
Затем вам нужно придумать новый, более счастливый финал для сна.
Вам снится, что вы находитесь в горящем доме? Вообразите, как в конце концов вас спасают.
Концовка необязательно должна быть логичной или реалистичной, ведь во сне возможно все. Главное, ваш новый финал не должен вызывать страха. Тогда ваш мозг постепенно усвоит эту новую концовку благодаря консолидации памяти, то есть процесса перехода воспоминаний из краткосрочной в долгосрочную форму.
Практика показывает: метод помогает сделать свои кошмарные сны куда менее страшными, а то и полностью устранить всего за пару недель.
Пример
Доктор Уокер на примере объяснил, как может выглядеть процесс переписывания финала сна.
Допустим, человека мучит кошмар об автокатастрофе. Во сне он подъезжает к оживленному перекрестку, и свет загорается красным. Но вместо того, чтобы постепенно замедлять машину, тормоза не реагируют на нажатие ноги. Вскоре он проезжает перекресток, и его сбивает другая машина.
На сеансе репетиционной терапии образами пациент переписывал кошмар и давал ему новый конец. Он представлял, как тянется к ручному тормозу и медленно останавливает свой автомобиль задолго до перекрестка.
Для хорошего эффекта он делает это не только вместе со специалистом, но и дома. Буквально 20 минут в день в течение недели помогут визуализировать сон с новым, куда более приятным финалом, пишет издание
Кстати
Исследователи Техасского университета нашли еще один рабочий способ избавиться от ночных кошмаров. Подробнее о том, что нужно делать, можно прочитать ЗДЕСЬ.