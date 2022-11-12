Не всегда причину надо искать где-то глубоко в подсознании. Или оценивать кошмар как предвестника ближайших неприятностей, своего рода предсказание и предостережение. Как отмечает кандидат медицинских наук, сомнолог София Черкасова, порой кошмары навещают нас из-за ряда привычек.

Привычка игнорировать стресс

Многие люди недооценивают важность психологического здоровья. Мол, если я подавлен и живу в постоянной тревоге, это не страшно — не умру же из-за этого. Однако на самом деле стресс медленно, но верно истощает организм. А еще он провоцирует кошмары на нервной почве .

Как избежать таких снов? Специалисты рекомендуют добавить в свою жизнь физическую активность, не спать слишком долго и использовать технику «время для беспокойства». Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.