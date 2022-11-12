Часто ли вам снятся сны? А кошмары? Обычные сны мы запоминаем редко, зато кошмары могут преследовать нас в течение еще нескольких дней. Возможно, не сам сюжет, а страх и ужас от него.
Ученые продолжают изучать природу снов. Однако уже сейчас есть данные о том, что можно делать, чтобы снизить вероятность ночных кошмаров.
Врач-терапевт, сомнолог, кандидат медицинских наук, специалист по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, член Российского общества сомнологов
Не всегда причину надо искать где-то глубоко в подсознании. Или оценивать кошмар как предвестника ближайших неприятностей, своего рода предсказание и предостережение. Как отмечает кандидат медицинских наук, сомнолог София Черкасова, порой кошмары навещают нас из-за ряда привычек.
Привычка игнорировать стресс
Многие люди недооценивают важность психологического здоровья. Мол, если я подавлен и живу в постоянной тревоге, это не страшно — не умру же из-за этого. Однако на самом деле стресс медленно, но верно истощает организм. А еще он провоцирует кошмары на нервной почве.
Как избежать таких снов? Специалисты рекомендуют добавить в свою жизнь физическую активность, не спать слишком долго и использовать технику «время для беспокойства». Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.
Привычка заниматься думскроллингом
— Сны — небывалая комбинация бывалых впечатлений. И если наши впечатления от жизни сугубо негативны, то сложно ожидать, что сновидения будут радостными, — поясняет София Черкасова.
В наше непростое время избавиться от этой привычки может быть довольно сложно: тревожных новостей хватает. Лучше будет, если вы выделите отдельное время для чтения новостей. Например, полчаса в день — и не больше.
Привычка злоупотреблять алкоголем и психоактивными веществами
— Они могут оказывать негативное влияние на функции нервной системы, особенно при длительном применении, и приводить к более частым кошмарам.
Кроме того, алкоголь оказывает токсическое действие на организм. Даже когда человек спит после употребления спиртного, его тело занимается обезвреживанием этанола, и для организма это в некотором роде общий стресс. Это тоже может оказывать некоторое влияние на сюжет сновидений, хотя и не гарантирует появление кошмаров, — отмечает врач.
Привычка переедать перед сном
— Если завтрак вы пропускаете, обедаете на бегу какой-нибудь булочкой, а во время ужина отводите душу и набиваете живот — не удивляйтесь, что ваши сны могут быть далеко не самыми радужными, — поясняет Черкасова.
Переедание вечером уменьшает восстановительные усилия сна и создает физический дискомфорт. На этом фоне сюжеты снов могут быть не самыми позитивными.
Интересную отсылку на это можно найти в «Рождественской истории» Диккенса. Когда к Скруджу является привидение, он принимает его за кошмар и восклицает: «Наверное, вы — непереваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра!»
Но и совсем от ужина отказываться не стоит — это может привести к довольно неприятным последствиям для вашего здоровья. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.
Привычка принимать некоторые препараты от бессонницы
— Сложно назвать это привычкой — если только вы не принимаете лекарства по собственной воле, а не по назначению врача. Тем не менее ряд препаратов (транквилизаторы прежде всего) могут искажать стадии сна и приводить к появлению страшных сновидений, — подчеркивает сомнолог.