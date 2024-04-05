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В Техасском университете нашли простой способ избавиться от ночных кошмаров

Если каждый день вам снится такое, что и вставать потом тошно, попробуйте этот метод. Возможно, вы начнете лучше высыпаться и не будете страдать от дурных снов.

5 апреля 2024
кошмар сон
Источник:
IStockphoto

Кошмарный сон может испортить настроение на весь день. Врачи говорят, что одна из распространенных причин сновидений, в которых вы падаете с большой высоты или спасаетесь от преследователя, — накопленный за день стресс. Так мозг перерабатывает всю информацию, в том числе и негативную.

Конечно, совсем от стресса и плохих новостей избавиться не получится точно. Однако новое исследование рассказывает о рабочем методе избавиться от дурных снов. Причем этот способ не только доступен практически каждому, но и сможет принести много пользы вашему ментальному здоровью.

Как выяснили исследователи Техасского университета, физическая активность не менее часа в день помогает лучше спать и сократить общее время, когда человек видит сны.

Результаты их работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Суть исследования

Ученые попросили 82 человек носить специальные фитнес-браслеты, чтобы получать подробную информацию о качестве сна и продолжительности упражнений в течение шестимесячного периода. 

Исследователи использовали информацию о частоте сердечных сокращений и движениях тела во сне и с помощью этих данных определили, когда участники проходили разные стадии сна ночью и сколько упражнений они выполняли каждый день.

Во время фазы быстрого сна человек как раз видит сновидения, в том числе и не самые приятные. В этот период его сердце начинает чаще сокращаться.

Исследователи обнаружили: в дни, когда участники тренировались, они проводили меньше времени в фазе быстрого сна, но больше времени в стадиях глубокого сна. Врачи полагают, что во время глубокого сна организм восстанавливается и перезаряжается.

Скорее всего, именно поэтому после физических тренировок участники эксперимента оставались более довольными качеством своего сна. Они говорили, что чувствуют себя более энергичными, менее напряженными и грустными.

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Так лучше не делать

Некоторые привычки, наоборот, повышают риск увидеть кошмарный сон.

  • Думскроллинг. Если вы не можете заставить себя оторваться от чтения плохих и пугающих новостей, не удивляйтесь, что ночь доброй не будет.

  • Игнорирование стресса. Лучше вовремя прислушиваться к своему телу и давать ему своевременный отдых и эмоциональную разгрузку.

  • Слишком плотный ужин. Если вы переели, то из-за физического дискомфорта сновидения могут стать не самыми радужными.

  • Алкоголь и запрещенные психоактивные вещества. Все это способно оказывать негативное влияние на функции нервной системы, особенно при длительном применении, и приводить к более частым кошмарам.

Автор текста:Дарья Гапионок
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