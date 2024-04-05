В Техасском университете нашли простой способ избавиться от ночных кошмаров

Кошмарный сон может испортить настроение на весь день. Врачи говорят, что одна из распространенных причин сновидений, в которых вы падаете с большой высоты или спасаетесь от преследователя, — накопленный за день стресс. Так мозг перерабатывает всю информацию, в том числе и негативную.