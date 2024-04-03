Психолог Савченко объяснила, могут ли нам сниться вещие сны

Когда речь заходит о вещих снах, некоторые лишь скептически ухмыляются: мол, такого быть не может, просто случилось что-то очень похожее. Что в этом странного? Ведь присниться может все, что угодно, включая картинки из прошлого, которые мы не помним. Другие же верят в то, что вещие сны существуют и есть люди, которые могут предсказывать будущее.
Все наши сны — это история про нас самих
Практикующий психолог
Сами по себе сновидения — это возвращение к событиям и опыту, которые произошли с нами в течение дня. Например, утром может произойти что-то волнительное или тревожное, весь день человек будет думать об этом, а ночью, когда заснет, мозг продолжит обрабатывать пласт информации.
«Говоря научным языком, нейронные группы в нашем мозге возбуждаются в связи с каким-то событием, формируют его репрезентацию и затем вновь возвращаются к этому рисунку активности. Это нормальная работа мыслительного органа: однажды возбудившаяся вместе нейронная группа имеет тенденцию возвращаться к своей синхронной активации, что и происходит с нами во время сновидений», — поясняет эксперт.
Ученые уже много раз проводили эксперименты, чтобы изучить феномен сна. Например, они просили студентов записывать все события прошедшего дня, а потом добровольцы укладывались спать в лаборатории. Их подключали к специальным приборам, который отслеживал активность мозга и стадии сна.
Посреди ночи студентов резко будили и просили рассказать, что же им снилось. В большинстве случаев это были события пережитого дня или же недавнего прошлого — мозг все еще продолжал обрабатывать информацию.
Первое и самое важное правило сновидений: мы всегда видим сны, которые касаются непосредственно нас. То есть информацию о нашей жизни, о наших проблемах, о тех местах, которые связаны с сильными эмоциональными потрясениями как в позитивной, так и в негативном ключе, говорит эксперт.
Что такое вещий сон
Вещий сон — это точно такой же сон, который мы видим каждую ночь. То есть мозг точно так же обрабатывает информацию, только может заходить немного дальше того, чтобы просто разложить по полочкам события пережитого дня. И никакой мистики в этом нет.
Например, человек может сам себя настроить на то, чтобы видеть определенные сны. Ведь все мы думаем о чем-то, когда засыпаем. И вот вы уже отключились от реальности, но мозг все равно продолжает усердно работать, но уже в более «вольном формате».
«При создании определенного намерения человек начнет видеть сны, которые будут касаться непосредственно его и этой ситуации. В психологии есть теория, что вещие сны видят те, кто разобрался с актуальными на данный момент проблемами, так как базовый уровень сновидений — решить ту самую волнующую проблему», — поясняет Мария Савченко.
Когда нет триггеров из прошлого, во время сна мозг находится в вольном плавании. Он все равно продолжает анализировать и обрабатывать информацию, исходя из прошлого опыта, но уже дорисовывая картинку самостоятельно. И когда эта картинка совпадает с текущим событием после пробуждения, человеку кажется, что ему приснился тот самый мистический вещий сон.
Что говорит наука
Ученые, безусловно, не могли не озадачиться вопросом вещего сна. Многочисленные исследования уже доказали: наш мозг помнит все, но мы можем даже этого не осознавать. Отсюда появляются и ложные воспоминания, и вещие сны: кажется, что этого не было в реальности, хотя на самом деле эта сцена мелькала в фильме, который вы смотрели десять лет назад.
Есть и другие объяснения. Например, человек заснул рядом с телевизором, по которому передавали новости, и его мозг творчески вплел их в анализ прошедшего дня. Наутро, услышав то же самое еще раз, он решит, что видел вещий сон.
В 2014 году ученые из Университета Эдинбурга в Великобритании
Кстати
Некоторые люди верят не только в мистические вещи сновидения, но еще и в гадалок, ведьм и экстрасенсов. В современном мире спрос на подобные услуги высок. Некоторые отдают магу баснословные суммы, чтобы только снять порчу или сделать приворот. Почему люди так поступают? Объяснили психологи.