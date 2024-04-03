Психолог Савченко объяснила, могут ли нам сниться вещие сны

Ученые уже много раз проводили эксперименты, чтобы изучить феномен сна. Например, они просили студентов записывать все события прошедшего дня, а потом добровольцы укладывались спать в лаборатории. Их подключали к специальным приборам, который отслеживал активность мозга и стадии сна.

Посреди ночи студентов резко будили и просили рассказать, что же им снилось. В большинстве случаев это были события пережитого дня или же недавнего прошлого — мозг все еще продолжал обрабатывать информацию.