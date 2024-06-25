Личный метод врача поможет пережить любые трудности, он не стоит ни копейки

У каждого человека в жизни случаются провалы, когда жизнь подкидывает сложные задачи, разочаровывают близкие, одна за другой растут проблемы. В моменты, когда все кажется безнадежным и бессмысленным, выход не просматривается, а будущее представляется исключительно в темных цветах и мы готовы опустить руки, есть способ изменить ситуацию.
Поможет справиться с трудностями не килограмм мороженого, не успокаивающий чай и, конечно, не бокал спиртного, уверена врач-эндокринолог Диляра Лебедева. Она
Когда эмоции мешают
«Когда вокруг стены и выхода не видно, а все решения кажутся неправильными, реально работает простой способ — просто лечь спать! Да-да, не удивляйтесь. Ведь когда все плохо, наш мозг начинает работать в режиме повышенной нагрузки, а эмоции только мешают найти правильное решение», — говорит доктор.
Врач объясняет, что этому простому способу справиться с трудностями есть простое объяснение.
«Пока вы спите, ваш мозг не просто отдыхает. Он активно сортирует информацию, обрабатывает эмоции и на самом деле находит ответы на все ваши вопросы. Не зря же говорят, что нужно с этой мыслью переспать», — продолжает Диляра Лебедева.
Забудьте про конфеты
Эксперт отмечает, что сон — это вовсе не способ убежать от проблем. Совсем наоборот. Это способ перезагрузиться, получить дополнительный ресурс организма, чтобы увидеть ситуацию в новом свете. Именно после сна в голову приходят решения, которые вечером казались невозможными, отмечает врач.
А вот сладости и вино от проблем точно не избавят, как и зависание в соцсетях или просмотр сериалов. Они поднимают настроение в моменте, но утром будет только хуже.
«К утру вы ощутите лишь тяжесть в голове и упущенные возможности. А телевизор и соцсети забьют голову лишним шумом, отталкивая реальные решения еще дальше», — поясняет Диляра Лебедева.
Необычный способ справиться со стрессом
В любой стрессовой ситуации, которая беспокоит вас в данный момент, — боязнь выступления, страх и волнение перед чем-то или кем-то, — хорошо применять технику парадоксальной интенции, советует психотерапевт Наталья Бехтерева.
Суть ее в том, чтобы преувеличить собственные симптомы стресса, довести их до воображаемого абсурда и высмеять. Ее цель — изменить не симптомы, а ваше отношение к ним. Максимального эффекта парадоксальная интенция достигается в юмористической форме.
Например, когда вы волнуетесь перед выступлением, вместо попыток успокоить себя можно попробовать намеренно довести волнение до предела: «Сейчас как упаду в обморок, как начну дрожать! Как закричу, схвачусь за голову и выбегу из комнаты!»