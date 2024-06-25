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Личный метод врача поможет пережить любые трудности, он не стоит ни копейки

Иногда кажется, что мир вокруг рушится: все плохо и безнадежно, настроение на нуле. Но не стоит уповать на сладкое или горячительные напитки. Есть гораздо более эффективный способ пережить трудности. Своим личным методом делится врач.

25 июня 2024Обсудить
Личный метод врача поможет пережить любые трудности, он не стоит ни копейки
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Getty Images

У каждого человека в жизни случаются провалы, когда жизнь подкидывает сложные задачи, разочаровывают близкие, одна за другой растут проблемы. В моменты, когда все кажется безнадежным и бессмысленным, выход не просматривается, а будущее представляется исключительно в темных цветах и мы готовы опустить руки, есть способ изменить ситуацию.

Поможет справиться с трудностями не килограмм мороженого, не успокаивающий чай и, конечно, не бокал спиртного, уверена врач-эндокринолог Диляра Лебедева. Она рассказала о личном методе, который назвала «СПА для мозга».

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог, гастроэнтеролог

Когда эмоции мешают

«Когда вокруг стены и выхода не видно, а все решения кажутся неправильными, реально работает простой способ — просто лечь спать! Да-да, не удивляйтесь. Ведь когда все плохо, наш мозг начинает работать в режиме повышенной нагрузки, а эмоции только мешают найти правильное решение», — говорит доктор.

Врач объясняет, что этому простому способу справиться с трудностями есть простое объяснение.

«Пока вы спите, ваш мозг не просто отдыхает. Он активно сортирует информацию, обрабатывает эмоции и на самом деле находит ответы на все ваши вопросы. Не зря же говорят, что нужно с этой мыслью переспать», — продолжает Диляра Лебедева.

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Забудьте про конфеты

Эксперт отмечает, что сон — это вовсе не способ убежать от проблем. Совсем наоборот. Это способ перезагрузиться, получить дополнительный ресурс организма, чтобы увидеть ситуацию в новом свете. Именно после сна в голову приходят решения, которые вечером казались невозможными, отмечает врач.

А вот сладости и вино от проблем точно не избавят, как и зависание в соцсетях или просмотр сериалов. Они поднимают настроение в моменте, но утром будет только хуже.

«К утру вы ощутите лишь тяжесть в голове и упущенные возможности. А телевизор и соцсети забьют голову лишним шумом, отталкивая реальные решения еще дальше», — поясняет Диляра Лебедева.

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Необычный способ справиться со стрессом

В любой стрессовой ситуации, которая беспокоит вас в данный момент, — боязнь выступления, страх и волнение перед чем-то или кем-то, — хорошо применять технику парадоксальной интенции, советует психотерапевт Наталья Бехтерева.

Суть ее в том, чтобы преувеличить собственные симптомы стресса, довести их до воображаемого абсурда и высмеять. Ее цель — изменить не симптомы, а ваше отношение к ним. Максимального эффекта парадоксальная интенция достигается в юмористической форме.

Например, когда вы волнуетесь перед выступлением, вместо попыток успокоить себя можно попробовать намеренно довести волнение до предела: «Сейчас как упаду в обморок, как начну дрожать! Как закричу, схвачусь за голову и выбегу из комнаты!»

Автор текста:Анна Майская
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