Почему они не слушаются: 4 опасные причины синдрома беспокойных ног

Синдром беспокойных ног может указывать и на хроническую венозную недостаточность на фоне варикозной болезни. При этом заболевании вены расширяются и не могут эффективно транспортировать кровь от ног к сердцу. Это приводит к застою крови в венах и увеличению давления в них. Человек при этом может испытывать тяжесть и напряжение в ногах, которые усиливаются в состоянии покоя.