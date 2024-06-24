Почему они не слушаются: 4 опасные причины синдрома беспокойных ног

Если в покое, преимущественно вечером или ночью, человек страдает от неприятных симптомов в ногах — от легкого покалывания и жжения до невозможности найти удобную позу и необходимости постоянно изменять положение тела, — это говорит о синдроме беспокойных ног.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказывает, почему может появиться синдром и на какие опасные состояния он может указывать.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Когда ногам нет покоя
Синдром беспокойных ног (СБН) — это неврологическое расстройство, которое сопровождается неприятными ощущениями в ногах. Это может быть:
покалывание,
жжение,
мурашки,
ломота,
тянущие боли.
Как правило, симптомы наиболее заметны в состоянии покоя, в том числе ночью. В попытке избавиться от таких ощущений человек вынужден шевелить ногами, постоянно менять позу. Нередко СБН существенно ухудшает качество ночного отдыха: в поиске удобной позы человек может долгое время ворочаться в кровати перед сном и даже просыпаться ночью.
Генетика — в основе синдрома
Считается, что одна из наиболее частых причин синдрома беспокойных ног — генетическая. Риск его развития возрастает, если им страдал кто-то из близких родственников. При этом возникать СБН может при нескольких генетических нарушениях.
У одних людей он вызван мутациями в генах, отвечающих за работу дофаминовых рецепторов, у других — вариациями в генах, связанных с обменом железа. В этих случаях синдром считается физиологической особенностью. Если он не вызывает сильного дискомфорта, то лечение не требуется.
Как симптом заболеваний
В некоторых случаях синдром может быть признаком серьезных заболеваний, требующих внимания врача. Как правило, это:
сахарный диабет,
болезни почек,
железодефицитная анемия,
сосудистые нарушения.
При сахарном диабете симптомы появляются на фоне повреждения нервных волокон в ногах — диабетической невропатии. Высокий уровень глюкозы приводит к разрушению мелких кровеносных сосудов и нервных волокон. Процесс начинается с периферии: в пальцах ног, стопах, а затем поднимается выше.
Повреждение нервов приводит к тому, что передача нервных импульсов нарушается, развивается снижение чувствительности или, наоборот, появляются непривычные ощущения в ногах без какого-либо внешнего воздействия. Синдром беспокойных ног может быть одним из первых осложнений сахарного диабета и сигналом к тому, что нужно немедленно скорректировать лечение. В противном случае возможны крайне тяжелые последствия, в том числе требующие ампутации.
Если шалят почки
Болезни почек — еще одна возможная причина синдрома беспокойных ног. Почки участвуют в выведении лишней жидкости и токсинов. Если функция органа нарушена, например, при хронической почечной недостаточности, в тканях накапливаются продукты обмена веществ и излишки жидкости, нарушается баланс электролитов — натрия, калия, кальция.
Гиперкалиемия (повышенный уровень калия в крови), гипонатриемия (сниженный уровень натрия), гиперкальциемия (повышенный уровень кальция) и другие электролитные нарушения способны вызвать раздражение нервных волокон, что приводит к появлению синдрома беспокойных ног. Помимо того, развитию синдрома способствует накопление в кровотоке мочевой кислоты и токсинов, которое происходит на фоне ухудшения работы почек.
Анемия
Еще одна возможная причина синдрома — железодефицитная анемия. Железо участвует в синтезе многих ферментов, белков и нейротрансмиттеров, а при его недостатке нарушаются многие физиологические процессы, в том числе регуляция двигательной активности. Помимо того, недостаток железа приводит к замедлению транспортировки кислорода к клеткам, включая нейроны, что может усугубить симптомы синдрома.
Варикоз
Синдром беспокойных ног может указывать и на хроническую венозную недостаточность на фоне варикозной болезни. При этом заболевании вены расширяются и не могут эффективно транспортировать кровь от ног к сердцу. Это приводит к застою крови в венах и увеличению давления в них. Человек при этом может испытывать тяжесть и напряжение в ногах, которые усиливаются в состоянии покоя.
Перечисленные заболевания могут долгое время протекать с незначительными проявлениями, однако без лечения они способны приводить к тяжелым осложнениям. По этой причине не стоит игнорировать синдром беспокойных ног: при возникновении его симптомов следует обратиться к врачу и пройти обследование.