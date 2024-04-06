Котики или песики: кого из них можно пускать в кровать, а кто испортит вам сон

По результатам ответов участников опроса разделили на две группы: в первую вошли те, у кого животные присутствовали ночью в кровати или в комнате, во вторую — те, кто не пускает любимцев в спальню. При этом выяснилось, что те, кто попал в первую группу спали хуже и чаще жаловались на бессонницу.