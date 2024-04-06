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Котики или песики: кого из них можно пускать в кровать, а кто испортит вам сон

Предыдущие исследования упирали на комфорт, безопасность и снижение уровня стресса. Но сейчас появились новые данные.

6 апреля 20242
Котики или песики: кого из них можно пускать в кровать, а кто испортит вам сон

Редкий хозяин может выгнать из кровати или даже просто из спальни любимого питомца. За последние годы появилось немало исследований, где объясняют, почему с собаками и кошками спать полезно. Так, например, считается, что они дают ощущение комфорта и безопасности, помогают снизить уровень стресса, нормализуют давление и укрепляют иммунную систему.

Но новые данные, полученные исследователями из Тринити-колледжа в Коннектикуте, говорят о том, что собака в комнате плохо влияет на качество сна. Чтобы сделать такой вывод, они опросили более 15000 владельцев домашних животных. Задавали вопросы, в частности, о качестве сна и о том, где спит питомец.

По результатам ответов участников опроса разделили на две группы: в первую вошли те, у кого животные присутствовали ночью в кровати или в комнате, во вторую — те, кто не пускает любимцев в спальню. При этом выяснилось, что те, кто попал в первую группу спали хуже и чаще жаловались на бессонницу.

Затем ученые решили разделить участников первой группы на «кошатников» и «собачников». И оказалось, что снижение качества сна было только у тех, кто делит спальню с псом любой породы. Котики же на сон хозяев не влияли никак.

«Эффект был более выраженным при наличии нескольких домашних животных», — подчеркнули исследователи.

Конечно, с участниками исследования поделились результатами. И они очень удивились, ведь сами они даже не замечали, что собаки мешают им спать. 93% из опрошенных утверждали: наличие питомца рядом только успокаивает и умиротворяет.

«На самом деле собаки спят очень беспокойно, — говорит автор исследования доцент кафедры психологии Брайан Чин. — Во сне они могут ходить по кровати, вертеться и тем самым будят хозяев».

Если вы не готовы отправить питомца в коридор, психолог советует убедиться, что вы соблюдаете три важных пункта:

  1. Регулярно стираете постельное белье.

  2. Спите на достаточно широкой кровати, где есть место для животного.

  3. Приучаете собаку к своему режиму сна.

Автор текста:Ирина Себелева
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