Котики или песики: кого из них можно пускать в кровать, а кто испортит вам сон

Редкий хозяин может выгнать из кровати или даже просто из спальни любимого питомца. За последние годы появилось немало исследований, где объясняют, почему с собаками и кошками спать полезно. Так, например, считается, что они дают ощущение
Но новые данные, полученные исследователями из Тринити-колледжа в Коннектикуте,
По результатам ответов участников опроса разделили на две группы: в первую вошли те, у кого животные присутствовали ночью в кровати или в комнате, во вторую — те, кто не пускает любимцев в спальню. При этом выяснилось, что те, кто попал в первую группу спали хуже и чаще жаловались на бессонницу.
Затем ученые решили разделить участников первой группы на «кошатников» и «собачников». И оказалось, что снижение качества сна было только у тех, кто делит спальню с псом любой породы. Котики же на сон хозяев не влияли никак.
«Эффект был более выраженным при наличии нескольких домашних животных», — подчеркнули исследователи.
Конечно, с участниками исследования поделились результатами. И они очень удивились, ведь сами они даже не замечали, что собаки мешают им спать. 93% из опрошенных утверждали: наличие питомца рядом только успокаивает и умиротворяет.
«На самом деле собаки спят очень беспокойно, — говорит автор исследования доцент кафедры психологии Брайан Чин. — Во сне они могут ходить по кровати, вертеться и тем самым будят хозяев».
Если вы не готовы отправить питомца в коридор, психолог советует убедиться, что вы соблюдаете три важных пункта:
Регулярно стираете постельное белье.
Спите на достаточно широкой кровати, где есть место для животного.
Приучаете собаку к своему режиму сна.