Проверенный трюк, как отпугнуть птиц с огорода, не навредив им

В старые времена люди ставили на полях пугало, чтобы отпугивать птиц. Однако пернатые быстро привыкают ко всему, что не двигается. Поэтому эффективность этого метода под вопросом.
Есть более простой способ, как спасти огород от птиц. Для этого понадобятся старые компакт-диски или одноразовые формы для выпечки из фольги: блестящие предметы отлично отпугивают птиц.
«Повесьте несколько дисков или форм для выпечки на фруктовых деревьях или вдоль заборов, чтобы они могли кружиться на ветру», — советует биолог и эксперт портала
По словам доктора Боуэн, один диск, возможно, и не окажет большого эффекта на стаю голодных птиц, однако десять светящихся на солнце кружков наверняка сработают.
Можно вдобавок повесить несколько консервных банок, они будут биться друг о друга на ветру, и этот шум отпугнет птиц. Однако вспышки света от блестящих предметов — главный сдерживающий фактор для налетчиков. Этот неизвестный раздражитель пернатые воспримут как потенциальную опасность.
Если компакт-дисков и форм для выпечки под рукой не оказалось, сработают и другие блестящие предметы. Например, металлические колокольчики или музыкальные подвески. Попробуйте специальную ленту, которой можно обвязать ветки деревьев, либо используйте ленту из старых видео- и аудиокассет.
А что еще?
Фигурка совы или другого хищника. Сейчас в продаже есть садовые фигурки сов со светящимися глазами, которые реагируют на движение, крутят головой и издают грозные звуки.
«Совы — естественные хищники мелких птиц, поэтому пернатые их обычно боятся. Лучший способ гарантировать, что мелкие птицы и дальше будут опасаться фальшивой совы, — это каждый день передвигать ее на новое место. Кроме того, можно подвесить сову на веревке или цепи, чтобы она покачивалась на ветру», — советует Лиесса Боуэн.
Резиновые змеи. Многие птицы боятся змей. Поэтому игрушечные пресмыкающиеся на ветках деревьев могут сработать. Главное, чтобы змея были заметной и максимально реалистичной.
Белые цветы вокруг сада. Для некоторых птиц этот цвет сигнализирует об опасности.
Ультразвуковой отпугиватель животных. Однако радиус действия устройств не такой большой. К тому же прибор будет отпугивать и домашних питомцев.
Защитные сетки. Самый надежный способ спасти урожай от птиц — установить физический барьер.
«Используйте сетку с очень маленькими (менее 1 см) отверстиями и держите ее натянутой, чтобы птицы и другие дикие животные не запутались в ней и не погибли» — предупреждает Лиесса Боуэн. — Сетка из проволоки может быть лучшей альтернативой обычной сетке. Хотя она дороже, но прослужит намного дольше. К тому же она более эффективна, а главное, птицы и животные из-за нее не пострадают».