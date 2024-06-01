Проверенный трюк, как отпугнуть птиц с огорода, не навредив им

« Используйте сетку с очень маленькими (менее 1 см) отверстиями и держите ее натянутой, чтобы птицы и другие дикие животные не запутались в ней и не погибли » — предупреждает Лиесса Боуэн. — Сетка из проволоки может быть лучшей альтернативой обычной сетке. Хотя она дороже, но прослужит намного дольше. К тому же она более эффективна, а главное, птицы и животные из-за нее не пострадают».