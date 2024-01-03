Попробуйте делать так: 5 привычек, которые ведут к долголетию

Для более здоровой и продолжительной жизни важно не только то, что происходит с нашим телом. По словам экспертов, одним из самых важных открытий за последнее десятилетие стало признание важности духовного и психологического здоровья. Исследования показывают, что у одиноких и социально изолированных людей гораздо более высокий риск ранней смерти, они чаще страдают от болезней сердца, инсульта, деменции, повышенной тревожности и депрессии.