Попробуйте делать так: 5 привычек, которые ведут к долголетию

Не существует волшебной таблетки или быстрого решения, которые смогли бы в одночасье сделать нашу жизнь более здоровой и долгой. Однако ученые выделяют ключевые правила, которые на самом деле могут способствовать долголетию.
Вот какие 5 самых важных привычек
1. Ешьте больше растительной пищи
То, что вы едите, реально влияет на ваше здоровье. Как показывают исследования, в подавляющем большинстве случаев употребление в пищу растительных продуктов связано со здоровьем и долголетием.
Если вы едите больше растительной пищи и меньше мяса, обработанных продуктов, сахара и соли, вы снижаете риск развития смертельно опасных заболеваний, включая болезни сердца и рак.
Конечно, нет диеты, которая подходила бы абсолютно всем. Однако считается, что одна из самых изученных и здоровых — средиземноморская. В этой диете особое внимание уделяется овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, бобовым, орехам и семенам, рыбе и морепродуктам, а также оливковому маслу.
2. Поддерживайте здоровый вес
Ожирение увеличивает риск развития серьезных проблем со здоровьем, сокращающих жизнь — среди них болезни сердца, инсульт, гипертония, сахарный диабет и несколько видов рака. Лишний вес создает нагрузку на все системы организма, вызывая воспаление и гормональные нарушения. Кроме того, ожирение также связывают с ухудшением психологического состояния.
3. Регулярно занимайтесь спортом
Регулярная физнагрузка защищает от хронических болезней, снижает стресс, улучшает психическое здоровье. Кроме того, физическая активность позволяет контролировать вес, снижать уровень жира в организме, улучшать кровообращение и функции сердца.
Несмотря на споры, какие же упражнения приносят больше всего пользы, специалисты уверяют: любая активность полезна для здоровья. Вам не обязательно бегать марафоны или ходить в спортзал каждый день. Включите движение в свой распорядок дня любым возможным способом и делайте то, что вам нравится.
Кстати, ученые Университета Ювяскюля в Финляндии изучили привычки к физическим упражнениям и биологический возраст тысяч участников, чтобы выяснить, на самом ли деле высокая физическая активность продлевает жизнь. И пришли к неожиданным результатам.
4. Откажитесь от сигарет и вейпов
Курение влияет практически на каждый орган нашего тела и связано как с сокращением жизни, так и с ухудшением ее качества. Специалисты напоминают: безопасного уровня курения не существует. Каждая сигарета увеличивает риски развития нескольких видов рака, болезней сердца и диабета.
Между тем, даже если вы курите много лет, бросить пагубную привычку никогда не поздно — вы почти сразу же ощутите эффект и сможете обратить вспять многие вредные последствия, которыми грозит курение.
5. Больше общайтесь
Для более здоровой и продолжительной жизни важно не только то, что происходит с нашим телом. По словам экспертов, одним из самых важных открытий за последнее десятилетие стало признание важности духовного и психологического здоровья. Исследования показывают, что у одиноких и социально изолированных людей гораздо более высокий риск ранней смерти, они чаще страдают от болезней сердца, инсульта, деменции, повышенной тревожности и депрессии.
Поэтому, если хотите быть здоровее и жить дольше, налаживайте и поддерживайте связи с другими людьми.
Шестая привычка
Комментируя эти топ-5 привычек, ведущих к долголетию, врач-эндокринолог Зухра Павлова от себя добавила еще одну привычку — шестую.
- Шестым пунктом я бы добавила необходимость качественного сна по 7-8 часов в сутки. Он тоже помогает нашему организму оставаться в форме и обеспечивает здоровое старение, —