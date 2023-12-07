В Университете Ювяскюля заявили, что физические упражнения не продлевают жизнь

Результаты исследования показали, что у наиболее активных взрослых и правда меньше шансов умереть — на 15-23%, но только в том случае, если у них нет вредных привычек и они ведут здоровый образ жизни. Те же, кто делал физические упражнения в активном режиме, но при этом пил, курил, плохо ел и мало спал, не имел никаких дополнительных преимуществ для здоровья и особых шансов на долголетие.