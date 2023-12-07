В Университете Ювяскюля заявили, что физические упражнения не продлевают жизнь

Ученые Университета Ювяскюля в Финляндии изучили привычки к физическим упражнениям и биологический возраст тысяч участников, чтобы выяснить, на самом ли деле высокая физическая активность продлевает жизнь.
Этот эксперимент в научном мире уже назвали «мощным исследовательским проектом». Анализировались данные о здоровье 11 тысяч пар близнецов в возрасте от 18 до 50 лет на момент начала исследования. Наблюдения вели с 1975 по 2020 год. Биологическое старение оценивалось с использованием эпигенетических часов (исследование ДНК) и образцов крови.
О спорт!..
Вывод получился любопытным: люди, которые больше занимаются спортом, могут жить дольше только потому, что они соблюдают здоровую диету, много спят и общительны, а не потому, что проводят много времени в тренажерном зале. То есть физическая активность — это признак «лишнего» здоровья, а не предпосылка для него.
«Активный образ жизни — это просто индикатор общего здорового образа жизни, и он не снижает риск ранней смерти», — признают исследователи.
Но ходить полезно
Ранее
Выяснилось, что быстрая ходьба способствует увеличению длины теломеров и даже продлению жизни в среднем на 20 лет. Авторы исследования уверяют, что ни одна другая физическая активность такого эффекта не дает.
Шансы на долголетие
Ранее шведские ученые выяснили, какие показатели крови выступают биомаркерами долголетия. Согласно