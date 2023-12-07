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В Университете Ювяскюля заявили, что физические упражнения не продлевают жизнь

Исследователи бросили вызов железному постулату: чем больше мы двигаемся, тем дольше будем жить. Оказывается, это не совсем так.

7 декабря 20233
спорт
Источник:

iStockphoto

Ученые Университета Ювяскюля в Финляндии изучили привычки к физическим упражнениям и биологический возраст тысяч участников, чтобы выяснить, на самом ли деле высокая физическая активность продлевает жизнь.

Этот эксперимент в научном мире уже назвали «мощным исследовательским проектом». Анализировались данные о здоровье 11 тысяч пар близнецов в возрасте от 18 до 50 лет на момент начала исследования. Наблюдения вели с 1975 по 2020 год. Биологическое старение оценивалось с использованием эпигенетических часов (исследование ДНК) и образцов крови.

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Результаты исследования показали, что у наиболее активных взрослых и правда меньше шансов умереть — на 15-23%, но только в том случае, если у них нет вредных привычек и они ведут здоровый образ жизни. Те же, кто делал физические упражнения в активном режиме, но при этом пил, курил, плохо ел и мало спал, не имел никаких дополнительных преимуществ для здоровья и особых шансов на долголетие.

Вывод получился любопытным: люди, которые больше занимаются спортом, могут жить дольше только потому, что они соблюдают здоровую диету, много спят и общительны, а не потому, что проводят много времени в тренажерном зале. То есть физическая активность — это признак «лишнего» здоровья, а не предпосылка для него.

«Активный образ жизни — это просто индикатор общего здорового образа жизни, и он не снижает риск ранней смерти», — признают исследователи. 

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Но ходить полезно

Ранее масштабное исследование провели в Британии. Ученые выяснили, как быстрая ходьба влияет на организм. Среди прочих анализов была измерена длина теломеров, своеобразных «колпачков», которые защищают хромосомы от повреждений. При делении клеток размер теломеров уменьшается. Когда они становятся слишком короткими, клетка перестает делиться. Это и называется клеточным старением.

Выяснилось, что быстрая ходьба способствует увеличению длины теломеров и даже продлению жизни в среднем на 20 лет. Авторы исследования уверяют, что ни одна другая физическая активность такого эффекта не дает.

Шансы на долголетие

Ранее шведские ученые выяснили, какие показатели крови выступают биомаркерами долголетия. Согласно исследованию, чтобы долго жить, нужно держать под контролем уровень сахара и железа, выводить из организма избыток мочевой кислоты и снижать процент ферментов печени.

Автор текста:Анна Майская
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