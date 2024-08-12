Операция «чистый кишечник»: лучшие рецепты салата «Щетка» по версии гастроэнтеролога

Однако салат такого типа все равно полезен, так как содержит клетчатку и витамины, кормит хорошую микрофлору кишечника и помогает нормально его опорожнять . Важно выбирать для салата те овощи, которые вы больше всего любите, и правильно их готовить, чтобы было и вкусно, и полезно.