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Cмиритесь с чувством голода, начинайте обед с салата и еще 2 секрета стройных женщин

Для любых изменений придется так или иначе приложить усилия. Поэтому не удивляйтесь, что поначалу внедрить новые полезные привычки может быть довольно трудно.

11 июля 2024Обсудить
похудеть, метод, мосли
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iStockphoto

В последнее время все вокруг как будто только и делают, что пытаются похудеть. Кто-то в этом режиме проводит всю свою жизнь.

Казалось бы, все просто: хочешь сбросить вес — надо создать дефицит калорий. Больше двигайся, меньше ешь — вот и получишь желаемый результат. Однако на практике похудеть бывает далеко не так легко.

О том, как преодолеть все трудности, в своем телеграм-канале написали специалисты кафедры терапии и полиморбидной патологии имени академика М.С. Вовси ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ.

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Голод — это нормально

Конечно, ходить в полуобморочном состоянии не нужно. Однако смиритесь: при дефиците калорий вы все равно так или иначе будете ощущать голод. Без дефицита тело не станет избавляться от жировой ткани. Поэтому наберитесь терпения и сделайте все, чтобы именно жир стал источником топлива для вашего тела.

Налегайте на клетчатку

Продукты с большим количеством пищевых волокон помогают увеличить объемы приемов пищи и повысить чувство насыщения. А еще клетчатка нужна для здорового пищеварения.

Так что можете взять за привычку начинать каждый прием пищи с солидной порции овощного салата.

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Покупайте низкокалорийное

Старайтесь питаться так, чтобы значительного часть рациона уходила на продукты с меньшей плотностью калорий. Плотность калорий — это энергетическая ценность одного грамма продукта.

Так, в 200 граммах яблока содержится всего 100 калорий, а в 50 граммах шоколадного батончика — около 250 калорий.

Тут все просто: вы будете есть большие объемы пищи при меньшем количестве калорий. А значит, и наесться сможете, и вес сбросить.

Меньше переработанной пищи

Промышленная обработка обычно сильно повышает калорийность продуктов. Производители делают так, чтобы сделать еду повкуснее. Очень вкусная и калорийная еда — очень опасное сочетание для худеющих. Съесть целую пиццу или ведро мороженного физически не так уж и сложно, а калорий в таком обеде будет предостаточно.

Кроме того, ученые выяснили: люди едят больше, если им предложить утраобработанные продукты. В одном из таких исследований оказалось, что человек может съесть на 500 калорий больше при ультробработанной диете.

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С чего начать

Изменить свой образ жизни полностью за короткое время — задача невыполнимая. Начинать лучше с малого.

Например, попробуйте сделать так, чтобы в каждом приеме пище у вас были продукты с нежирным белком и клетчаткой. Так вы сможете постепенно прививать себе новые привычки и постепенно худеть без вреда для здоровья.

Об одном простом правиле, которое также поможет похудеть без жестких ограничений, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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