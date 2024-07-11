Cмиритесь с чувством голода, начинайте обед с салата и еще 2 секрета стройных женщин

Конечно, ходить в полуобморочном состоянии не нужно. Однако смиритесь: при дефиците калорий вы все равно так или иначе будете ощущать голод. Без дефицита тело не станет избавляться от жировой ткани. Поэтому наберитесь терпения и сделайте все, чтобы именно жир стал источником топлива для вашего тела.