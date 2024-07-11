Cмиритесь с чувством голода, начинайте обед с салата и еще 2 секрета стройных женщин

В последнее время все вокруг как будто только и делают, что пытаются похудеть. Кто-то в этом режиме проводит всю свою жизнь.
Казалось бы, все просто: хочешь сбросить вес — надо создать дефицит калорий. Больше двигайся, меньше ешь — вот и получишь желаемый результат. Однако на практике похудеть бывает далеко не так легко.
О том, как преодолеть все трудности, в своем
Голод — это нормально
Конечно, ходить в полуобморочном состоянии не нужно. Однако смиритесь: при дефиците калорий вы все равно так или иначе будете ощущать голод. Без дефицита тело не станет избавляться от жировой ткани. Поэтому наберитесь терпения и сделайте все, чтобы именно жир стал источником топлива для вашего тела.
Налегайте на клетчатку
Продукты с большим количеством пищевых волокон помогают увеличить объемы приемов пищи и повысить чувство насыщения. А еще клетчатка нужна для здорового пищеварения.
Так что можете взять за привычку начинать каждый прием пищи с солидной порции овощного салата.
Покупайте низкокалорийное
Старайтесь питаться так, чтобы значительного часть рациона уходила на продукты с меньшей плотностью калорий. Плотность калорий — это энергетическая ценность одного грамма продукта.
Так, в 200 граммах яблока содержится всего 100 калорий, а в 50 граммах шоколадного батончика — около 250 калорий.
Тут все просто: вы будете есть большие объемы пищи при меньшем количестве калорий. А значит, и наесться сможете, и вес сбросить.
Меньше переработанной пищи
Промышленная обработка обычно сильно повышает калорийность продуктов. Производители делают так, чтобы сделать еду повкуснее. Очень вкусная и калорийная еда — очень опасное сочетание для худеющих. Съесть целую пиццу или ведро мороженного физически не так уж и сложно, а калорий в таком обеде будет предостаточно.
Кроме того, ученые выяснили: люди едят больше, если им предложить утраобработанные продукты. В одном из таких
С чего начать
Изменить свой образ жизни полностью за короткое время — задача невыполнимая. Начинать лучше с малого.
Например, попробуйте сделать так, чтобы в каждом приеме пище у вас были продукты с нежирным белком и клетчаткой. Так вы сможете постепенно прививать себе новые привычки и постепенно худеть без вреда для здоровья.
Об одном простом правиле, которое также поможет похудеть без жестких ограничений, можно прочитать ЗДЕСЬ.