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Для здоровья и удовольствия: 4 простых рецепта с сельдереем от шеф-повара

Все знают шутку: хочешь быть здоров — ешь сельдерей; хочешь похудеть — ешь сельдерей; если ты утром не пьешь выжатый сельдерей, то что ты вообще тут делаешь? Чем полезен сельдерей и кому его нельзя?

1 июля 2024Обсудить
сельдерей, рецепты
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iStockphoto

Сельдерей — продукт, обладающий множеством полезных свойств. Но у его стеблей, которые чаще всего используют на кухне, есть одна особенность: они обладают слишком «громким» вкусом, ярко чувствуются в блюде. Так что использовать их нужно аккуратно, и тогда сельдерей даст мощный заряд свежести, с которым блюда становятся хитами. Что можно приготовить с этим продуктом, «Доктору Питеру» рассказал Егор Рудольский, шеф-повар ресторана Touch of Matcha.

Егор Рудольский
Кулинария

Шеф-повар ресторана Touch of Matcha

Польза и вред сельдерея

Сельдерей имеет три формы: листовая, корневой, стебли (черешковый). Каждая полезна и уникальна. Сельдерей содержит много калия, магния, кальция, богат витаминами А, С и К, а также минералами. В нем много клетчатки, что способствует улучшению пищеварения и нормализации работы кишечника. В сельдерее присутствуют антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений.

  • Листья сельдерея обладают противовоспалительным эффектом, укрепляют нервную систему, помогают сердцу, полезны для мышц.

  • Клубень повышает тонус и работоспособность, насыщает минералами, снимает отечность.

  • Стебли улучшают работу мозга, снимают апатию.

Но как и любой продукт, сельдерей может принести и вред. Например, некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на сельдерей. Это стоит учитывать и тщательно проверять, нет ли индивидуальной непереносимости.

Людям с заболеваниями почек тоже следует ограничить потребление сельдерея, так как он может способствовать образованию камней. Беременным женщинам тоже не рекомендуется употреблять его в больших количествах.

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Простые рецепты

Корень сельдерея используется чаще в горячих блюдах, листья — в салатах, а стебли — везде. Они — один из самых популярных ингредиентов в азиатской кухне. Приготовление сельдерея в воке при быстрой обжарке на высокой температуре позволяет сохранить его структуру и вкус.

Лапша с сельдереем

Для здоровья и удовольствия: 4 простых рецепта с сельдереем от шеф-повара
Источник:

iStockphoto

  • Сельдерей (стебель) — 80 г

  • Морковь — 50 г

  • Лук белый — 50 г

  • Грибы вешенки — 120 г

  • Говядина (вырезка) — 80 г

  • Лапша гречневая — 50 г

  • Куриное яйцо — 1 шт.

  • Соевый соус — 2 ст. ложки

  • Кокосовый уксус — 1 ст. ложка

  • Сахар кокосовый — 5 г

  • Масло оливковое — 10 г

Рецепт. Овощи помыть, нарезать тонкой соломкой, грибы нарезать соломкой толщиной 2 см, говядину — ломтиками 2 см. Лапшу отварить.

Разогреть сковороду, налить масло и начать обжаривать, соблюдая очередность: лук и морковь, сельдерей, грибы, говядина, соевый соус, уксус, сахар. Важно постоянно помешивать. Так не образуется корочка и продукт равномерно прогревается. Затем добавить лапшу, яйцо.

Пои подаче можно посыпать рубленым зеленым луком.

Салат с сельдереем

Для здоровья и удовольствия: 4 простых рецепта с сельдереем от шеф-повара

Корень сельдерея выглядит так

Источник:

iStockphoto

  • Корень сельдерея — 50 г

  • Груша — 50 г

  • Огурец — 100 г

  • Орех грецкий — 20 г

  • Сок лимона — 5 г

  • Масло оливковое — 10 г

  • Соль — щепотка

  • Дольки мандарина — 100 г

Рецепт. Орехи замочить, желательно на ночь. Затем промыть, после можно обсушить и обжарить. Овощи и фрукты помыть, очистить от кожуры. Сельдерей, грушу, огурец, нарезать тонкой соломкой. Мандарин разделить на сегменты. В миске соединить масло, сок, соль. Перемешать. Овощи перемешать и посыпать орехами, заправить соусом и украсить мандаринами.

Суп-пюре из сельдерея

  • Лук репчатый — 1 средняя головка

  • Сельдерей  — 4-5 стеблей

  • Картофель — 3 средние картофелины

  • Оливковое масло — 2 ст. ложки

  • Вода или овощной бульон — 1 л

  • Сливки (10-20%) — 200 мл

  • Соль — по вкусу

  • Перец черный молотый — по вкусу

  • Зелень (петрушка, укроп) — для подачи

Рецепт. Обжарить лук и сельдерей на масле. Добавить картофель и варить до мягкости.

Измельчить в блендере, добавить сливки и специи по вкусу.

Паста с соусом из сельдерея

паста с соусом
Источник:

iStockphoto

  • Паста (спагетти или фетучини) — 200 г

  • Сельдерей — 2-3 стебля

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Лук репчатый — 1 средняя головка

  • Томатный соус — 400 мл

  • Оливковое масло — 2 ст. ложки

  • Соль — по вкусу

  • Перец черный молотый — по вкусу

  • Пармезан (тертый) — 50 г

  • Свежая зелень (базилик или петрушка) — для подачи

Сварить пасту в большом количестве подсоленной воды согласно инструкции на упаковке до состояния al dente. Слить воду, оставив немного (около 1/2 стакана) для соуса. Сельдерей вымыть и нарезать тонкими ломтиками. Чеснок очистить и мелко порубить. Лук очистить и нарезать кубиками. В большой сковороде разогреть оливковое масло.

Добавить лук и обжарить до прозрачности, около 3-4 минут, затем чеснок и сельдерей, обжаривать еще 5-7 минут до мягкости сельдерея. Влить томатный соус в сковороду с обжаренными овощами. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и тушить около 10 минут. Приправить солью и черным перцем по вкусу. Добавить приготовленную пасту в сковороду с соусом и тщательно перемешать.

Автор текста:Елена Мишина
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