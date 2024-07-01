Для здоровья и удовольствия: 4 простых рецепта с сельдереем от шеф-повара

Сельдерей — продукт, обладающий множеством полезных свойств. Но у его стеблей, которые чаще всего используют на кухне, есть одна особенность: они обладают слишком «громким» вкусом, ярко чувствуются в блюде. Так что использовать их нужно аккуратно, и тогда сельдерей даст мощный заряд свежести, с которым блюда становятся хитами. Что можно приготовить с этим продуктом, «Доктору Питеру» рассказал Егор Рудольский, шеф-повар ресторана Touch of Matcha.
Шеф-повар ресторана Touch of Matcha
Польза и вред сельдерея
Сельдерей имеет три формы: листовая, корневой, стебли (черешковый). Каждая полезна и уникальна. Сельдерей содержит много калия, магния, кальция, богат витаминами А, С и К, а также минералами. В нем много клетчатки, что способствует улучшению пищеварения и нормализации работы кишечника. В сельдерее присутствуют антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений.
Листья сельдерея обладают противовоспалительным эффектом, укрепляют нервную систему, помогают сердцу, полезны для мышц.
Клубень повышает тонус и работоспособность, насыщает минералами, снимает отечность.
Стебли улучшают работу мозга, снимают апатию.
Но как и любой продукт, сельдерей может принести и вред. Например, некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на сельдерей. Это стоит учитывать и тщательно проверять, нет ли индивидуальной непереносимости.
Людям с заболеваниями почек тоже следует ограничить потребление сельдерея, так как он может способствовать образованию камней. Беременным женщинам тоже не рекомендуется употреблять его в больших количествах.
Простые рецепты
Корень сельдерея используется чаще в горячих блюдах, листья — в салатах, а стебли — везде. Они — один из самых популярных ингредиентов в азиатской кухне. Приготовление сельдерея в воке при быстрой обжарке на высокой температуре позволяет сохранить его структуру и вкус.
Лапша с сельдереем
Сельдерей (стебель) — 80 г
Морковь — 50 г
Лук белый — 50 г
Грибы вешенки — 120 г
Говядина (вырезка) — 80 г
Лапша гречневая — 50 г
Куриное яйцо — 1 шт.
Соевый соус — 2 ст. ложки
Кокосовый уксус — 1 ст. ложка
Сахар кокосовый — 5 г
Масло оливковое — 10 г
Рецепт. Овощи помыть, нарезать тонкой соломкой, грибы нарезать соломкой толщиной 2 см, говядину — ломтиками 2 см. Лапшу отварить.
Разогреть сковороду, налить масло и начать обжаривать, соблюдая очередность: лук и морковь, сельдерей, грибы, говядина, соевый соус, уксус, сахар. Важно постоянно помешивать. Так не образуется корочка и продукт равномерно прогревается. Затем добавить лапшу, яйцо.
Пои подаче можно посыпать рубленым зеленым луком.
Салат с сельдереем
Корень сельдерея — 50 г
Груша — 50 г
Огурец — 100 г
Орех грецкий — 20 г
Сок лимона — 5 г
Масло оливковое — 10 г
Соль — щепотка
Дольки мандарина — 100 г
Рецепт. Орехи замочить, желательно на ночь. Затем промыть, после можно обсушить и обжарить. Овощи и фрукты помыть, очистить от кожуры. Сельдерей, грушу, огурец, нарезать тонкой соломкой. Мандарин разделить на сегменты. В миске соединить масло, сок, соль. Перемешать. Овощи перемешать и посыпать орехами, заправить соусом и украсить мандаринами.
Суп-пюре из сельдерея
Лук репчатый — 1 средняя головка
Сельдерей — 4-5 стеблей
Картофель — 3 средние картофелины
Оливковое масло — 2 ст. ложки
Вода или овощной бульон — 1 л
Сливки (10-20%) — 200 мл
Соль — по вкусу
Перец черный молотый — по вкусу
Зелень (петрушка, укроп) — для подачи
Рецепт. Обжарить лук и сельдерей на масле. Добавить картофель и варить до мягкости.
Измельчить в блендере, добавить сливки и специи по вкусу.
Паста с соусом из сельдерея
Паста (спагетти или фетучини) — 200 г
Сельдерей — 2-3 стебля
Чеснок — 2 зубчика
Лук репчатый — 1 средняя головка
Томатный соус — 400 мл
Оливковое масло — 2 ст. ложки
Соль — по вкусу
Перец черный молотый — по вкусу
Пармезан (тертый) — 50 г
Свежая зелень (базилик или петрушка) — для подачи
Сварить пасту в большом количестве подсоленной воды согласно инструкции на упаковке до состояния al dente. Слить воду, оставив немного (около 1/2 стакана) для соуса. Сельдерей вымыть и нарезать тонкими ломтиками. Чеснок очистить и мелко порубить. Лук очистить и нарезать кубиками. В большой сковороде разогреть оливковое масло.
Добавить лук и обжарить до прозрачности, около 3-4 минут, затем чеснок и сельдерей, обжаривать еще 5-7 минут до мягкости сельдерея. Влить томатный соус в сковороду с обжаренными овощами. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и тушить около 10 минут. Приправить солью и черным перцем по вкусу. Добавить приготовленную пасту в сковороду с соусом и тщательно перемешать.