Для здоровья и удовольствия: 4 простых рецепта с сельдереем от шеф-повара

Паста (спагетти или фетучини) — 200 г

Сельдерей — 2-3 стебля

Чеснок — 2 зубчика

Лук репчатый — 1 средняя головка

Томатный соус — 400 мл

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Пармезан (тертый) — 50 г

Свежая зелень (базилик или петрушка) — для подачи

Сварить пасту в большом количестве подсоленной воды согласно инструкции на упаковке до состояния al dente. Слить воду, оставив немного (около 1/2 стакана) для соуса. Сельдерей вымыть и нарезать тонкими ломтиками. Чеснок очистить и мелко порубить. Лук очистить и нарезать кубиками. В большой сковороде разогреть оливковое масло.

Добавить лук и обжарить до прозрачности, около 3-4 минут, затем чеснок и сельдерей, обжаривать еще 5-7 минут до мягкости сельдерея. Влить томатный соус в сковороду с обжаренными овощами. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и тушить около 10 минут. Приправить солью и черным перцем по вкусу. Добавить приготовленную пасту в сковороду с соусом и тщательно перемешать.